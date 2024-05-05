Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что в детстве хотела кататься как Евгения Медведева.

– Ты часто говоришь, что восхищаешься Евгенией Медведевой. Она твой кумир в спорте?

– Не то что бы кумир. Просто Женя мне была очень симпатична как фигуристка. Когда я была маленькой, как раз Женя каталась. Ее программы я знала практически наизусть.

Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво. Всегда переживала за нее, поддерживала, даже когда мы не были знакомы.

Почему-то именно она была мне ближе всех, и я ее выделяю, хотя мне многие нравятся, – сказала Петросян

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19 комментариев
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Евгения действительно отличалась стабильностью, этого не отнять.
А Аделии желаю здоровья и надеюсь она дождется международных стартов😔
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Женя была очень стабильной фигуристкой и артистичной, Аделия права
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И снова всё четко, по делу, аргументированно! Не просто выбирать пример, но осознанно выбирать. Браво Аделия! А у Жени, безусловно, есть, чему поучиться!
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Спасибо Аделе! Женя действительно была очень стабильна.
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Женя действительно была примером стабильности. «Надежно и красиво» (с) лучше и на скажешь, молодец Аделия
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Аделии успехов в следующем сезоне, стабильности икрасоты катания!
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Женю называли мисс стабильность, длинная серия побед. Адели успехов!
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Достойный пример😍Женя действительно отличалась стабильностью)) Аделе успеха и здоровья!
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Ответ Алёна Вода
Комментарий скрыт
Если честно, коммент ваш странный очень.
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Ответ Tytti
Женю называли мисс стабильность, длинная серия побед. Адели успехов!
не просто длинная, а уникальная, которой никто в женском одиночном похвастаться не может
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Самое трогательное это "её программы я знала практически наизусть". Как это знакомо! Пусть в другом виде спорта, в художке, но мы тоже знали программы старших девочек и тоже переживали за них, когда они выступали! Да! Я даже музыку упражнения со скакалкой одной из них до сих пор помню!
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аделя по моему и раньше звала ее чуть ли не любимой фигуристкой,приятно слышать такое о жене почти от каждой талантливой юной звёздочки фк не только у нас,но и за рубежом,спасибо!!
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Женя красиво каталась и сейчас красиво катается, это так. Аделии желаю стабильных успехов в долгой спортивной карьере
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Изабо, Каори, Аделия - три топовые спортсменки, которые восхищаются Женей.
А еще Соня Акатьева и Соня Муравьева говорили о том, как восхищаются Женей.
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Ответ Victoria Troshin
аделя по моему и раньше звала ее чуть ли не любимой фигуристкой,приятно слышать такое о жене почти от каждой талантливой юной звёздочки фк не только у нас,но и за рубежом,спасибо!!
да, Аделия не впервые называют Женю любимой фигуристкой, ранее, емнип, тоже упоминала в одном из интервью.
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Отличный пример для подражания.
Успехов, стабильности в следующем сезоне, пусть всё задуманное осуществится
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