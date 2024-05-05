Петросян о Медведевой: «Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво»

Аделия Петросян рассказала, что в детстве хотела кататься как Евгения Медведева.

– Ты часто говоришь, что восхищаешься Евгенией Медведевой. Она твой кумир в спорте?

– Не то что бы кумир. Просто Женя мне была очень симпатична как фигуристка. Когда я была маленькой, как раз Женя каталась. Ее программы я знала практически наизусть.

Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надежно и красиво. Всегда переживала за нее, поддерживала, даже когда мы не были знакомы.

Почему-то именно она была мне ближе всех, и я ее выделяю, хотя мне многие нравятся, – сказала .