Аделия Петросян: «Тяжелее становится прыгать, иногда выносливости не хватает. Это не столько связано с изменениями в теле, сколько с процессами внутри»

Аделия Петросян рассказала, что ей стало труднее исполнять прыжки.

В прошедшем сезоне 16-летняя фигуристка выиграла чемпионат России и Спартакиаду.

– Что в этом сезоне было для тебя самым сложным?

– Процесс подготовки к соревнованиям. Тяжелее становится прыгать, иногда выносливости не хватает. Это не столько связано с изменениями в теле, сколько с какими-то процессами внутри. Я могу идеально отпрыгать первую часть тренировки, сделать очень много, а потом резко почувствовать сильную тяжесть в ногах, во всем теле и не найти сил продолжать.

Вроде бы делаешь все то же самое, что в предыдущие годы, а ощущения на льду другие. Это нормальный процесс, с возрастом все с этим сталкиваются, вот и я уже в предвкушении всех трудностей.

Самым тяжелым для меня был прыжковый турнир, потому что там все нужно было делать на скорость. Эти соревнования отняли у меня много сил, после них я дольше всего восстанавливалась, и, честно говоря, не хотелось бы больше повторять такой опыт.

– В связи со всем вышесказанным есть прокаты, за которые ты можешь сказать себе: я молодец?

– Я бы выделила короткую программу на Спартакиаде и произвольную на этапе Гран-при в Омске. А если говорить не только об этом сезоне, то выступление в финале Гран-при в прошлом году и на чемпионате России 2022 года, которые проходили в Санкт-Петербурге. Пока эти прокаты для меня самые запоминающиеся.

– По ходу сезона, кстати, было ощущение, что ты взрослеешь на глазах. И дело не только в том, что к концу сезона программы, как правило, выглядят более вкатанными. Казалось, что изменилось твое внутреннее состояние на льду, появилось совсем другое понимание движений и, соответственно, катания в целом.

– Я и сама чувствую: что-то меняется. Появляется осознание, что я уже не маленькая девочка, а взрослая спортсменка. На многие вещи стала смотреть по-другому, более философски. Наверное, это находит отражение и на льду тоже, – ответила Петросян.

Аделия Петросян – главная фигуристка России в 16 лет: не боится квадов и падений, выиграла все в этом сезоне