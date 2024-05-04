Аделия Петросян: «Тяжелее становится прыгать, иногда выносливости не хватает. Это не столько связано с изменениями в теле, сколько с процессами внутри»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Спартакиада Серия Гран-при России Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что ей стало труднее исполнять прыжки.

В прошедшем сезоне 16-летняя фигуристка выиграла чемпионат России и Спартакиаду.

– Что в этом сезоне было для тебя самым сложным?

– Процесс подготовки к соревнованиям. Тяжелее становится прыгать, иногда выносливости не хватает. Это не столько связано с изменениями в теле, сколько с какими-то процессами внутри. Я могу идеально отпрыгать первую часть тренировки, сделать очень много, а потом резко почувствовать сильную тяжесть в ногах, во всем теле и не найти сил продолжать.

Вроде бы делаешь все то же самое, что в предыдущие годы, а ощущения на льду другие. Это нормальный процесс, с возрастом все с этим сталкиваются, вот и я уже в предвкушении всех трудностей.

Самым тяжелым для меня был прыжковый турнир, потому что там все нужно было делать на скорость. Эти соревнования отняли у меня много сил, после них я дольше всего восстанавливалась, и, честно говоря, не хотелось бы больше повторять такой опыт.

– В связи со всем вышесказанным есть прокаты, за которые ты можешь сказать себе: я молодец?

– Я бы выделила короткую программу на Спартакиаде и произвольную на этапе Гран-при в Омске. А если говорить не только об этом сезоне, то выступление в финале Гран-при в прошлом году и на чемпионате России 2022 года, которые проходили в Санкт-Петербурге. Пока эти прокаты для меня самые запоминающиеся.

– По ходу сезона, кстати, было ощущение, что ты взрослеешь на глазах. И дело не только в том, что к концу сезона программы, как правило, выглядят более вкатанными. Казалось, что изменилось твое внутреннее состояние на льду, появилось совсем другое понимание движений и, соответственно, катания в целом.

– Я и сама чувствую: что-то меняется. Появляется осознание, что я уже не маленькая девочка, а взрослая спортсменка. На многие вещи стала смотреть по-другому, более философски. Наверное, это находит отражение и на льду тоже, – ответила Петросян.

Аделия Петросян – главная фигуристка России в 16 лет: не боится квадов и падений, выиграла все в этом сезоне

12 комментариев
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Отличное интервью, очень понравилось как Аделия отвечает на вопросы и как мыслит. Удачи ей в следующем сезоне
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Здраво так рассуждает!
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У Адели, у единственной, наверное, взрослой спортсменки, прям огонь горит внутри. Видно, как она растет, стремиться выше и выше. Это очень круто, Адель. Хорошего продуктивного межсезонья, чемпионка!
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Ответ Виктория Обер
У спортсменок Тутберидзе все как всегда. Прыг-скок, прыг скок, и, быстрый закат. Данной фигуристке совсем не повезло. Не видать ей международных стартов.
А где скок главных Батуринских фигуристок? Только прыг. Не то, что на международные, даже на местные не вышли
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Естественный процесс, Аделия взрослеет, растёт в прямом и переносном смысле. И это сказывается на физике, менталке и в прокатах программ.
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"Это не столько связано с изменениями в теле, сколько с процессами внутри"
©Петросян

"Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды"
©Берлага
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Ответ Виктория Обер
У спортсменок Тутберидзе все как всегда. Прыг-скок, прыг скок, и, быстрый закат. Данной фигуристке совсем не повезло. Не видать ей международных стартов.
Ага, прыг- скок и Олимпийская чемпионка. Всегда!
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Ответ Виктория Обер
У спортсменок Тутберидзе все как всегда. Прыг-скок, прыг скок, и, быстрый закат. Данной фигуристке совсем не повезло. Не видать ей международных стартов.
Только ей не видать?
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Ответ Адриана
Только ей не видать?
Ну она же, как я поняла, лидер сейчас.
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Ответ Адриана
Да, лидер. А международных соревнований не видать ещё очень долго всем. И в этом Аделия, как и все спортсмены, не виновата. Зачем злорадствовать?
Только факты, никакого злорадства.
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