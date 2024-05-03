Елизавета Шанаева: «Я еще в поисках партнера. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Шанаева Фигурное катание

Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, рассказала о поиске партнера.

Шанаевой 20 лет, ранее она каталась с Павлом Дроздом. В марте стало известно, что пара распалась. 

«Я еще в поисках. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры. Это тоже очень важный момент в танцах на льду.

Поэтому пока не могу сказать, что идет какая-то глобальная подготовка к следующему сезону.

Главное, чтобы у нас с партнером совпадали цели, ну и работоспособность. В целом, люди, которые занимаются этим спортом больше 10 лет, точно знают, чего хотят.

Пока ищем. Если найти работоспособного партнера, то можно и за месяц подготовиться к сезону. Он у нас в сентябре, так что время пока есть», – сказала Шанаева. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дольше будет искать партнёра, чем с ним выступать.
0
0
0
Я оставлю жену ради красавицы Шанаевой. Она не останется без партнера. Я могу быть партнером на всю жизнь!
0
0
0
Оптимистично...
Никогда бы не подумала, что Шанаевой 20 лет . выглядит на больше гораздо
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
Можно и за неделю, только это будет неконкурентноспособно. Не зря с партнёрами скатываются годами.
Пасечник Чиризано
Тютюнина Грачёв
Кагановская Некрасов

вот примеры
+1
-1
0
Ответ Андрей Шабанов
Пасечник Чиризано Тютюнина Грачёв Кагановская Некрасов вот примеры
И кто из них где-то появился через месяц?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий