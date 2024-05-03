Елизавета Шанаева: «Я еще в поисках партнера. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры»

Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, рассказала о поиске партнера.

20 лет, ранее она каталась с Павлом Дроздом. В марте стало известно, что пара распалась.

«Я еще в поисках. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры. Это тоже очень важный момент в танцах на льду.

Поэтому пока не могу сказать, что идет какая-то глобальная подготовка к следующему сезону.

Главное, чтобы у нас с партнером совпадали цели, ну и работоспособность. В целом, люди, которые занимаются этим спортом больше 10 лет, точно знают, чего хотят.

Пока ищем. Если найти работоспособного партнера, то можно и за месяц подготовиться к сезону. Он у нас в сентябре, так что время пока есть», – сказала Шанаева.