Елизавета Шанаева: «Я еще в поисках партнера. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры»
Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, рассказала о поиске партнера.
Шанаевой 20 лет, ранее она каталась с Павлом Дроздом. В марте стало известно, что пара распалась.
«Я еще в поисках. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры. Это тоже очень важный момент в танцах на льду.
Поэтому пока не могу сказать, что идет какая-то глобальная подготовка к следующему сезону.
Главное, чтобы у нас с партнером совпадали цели, ну и работоспособность. В целом, люди, которые занимаются этим спортом больше 10 лет, точно знают, чего хотят.
Пока ищем. Если найти работоспособного партнера, то можно и за месяц подготовиться к сезону. Он у нас в сентябре, так что время пока есть», – сказала Шанаева.
Никогда бы не подумала, что Шанаевой 20 лет . выглядит на больше гораздо
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вот примеры