Двоеглазова о Трусовой: «Поражает ее целеустремленность, катание, прыжки. А еще у нее очень умные собачки»

Алиса Двоеглазова рассказала, с кем из фигуристов она дружит.

— Ты дружишь с одногруппником Арсением Федотовым. Как относишься к видео и коллажам, которые делают про вас болельщики?

— Мы с Арсением за этим следим, все смотрим. Приятно, что для нас и про нас делают всякие интересные и милые видео. Это радует.

— Можешь назвать его хорошие качества?

— Если как фигурист: умение собраться, включаться в работу, мыслить позитивно. А если вне льда… Хороший вообще он человек, сердце у него доброе. Может поддержать. Своих друзей не бросит никогда.

— Кто-то еще из фигуристов нравится как спортсмен?

— Лев Лазарев — боец. Столько всего пройти — он молодец большой. А еще мне нравится характер Саши Трусовой. Она достигает той цели, которую себе ставит, несмотря ни на что. Даже если у нее долго не получается.

Поражает ее целеустремленность, катание, прыжки. А еще у нее очень умные собачки, ха-ха, — сказала Двоеглазова.