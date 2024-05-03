Александр Жулин: «Самое трепещущее отношение у меня было к Навке. Она была моя супруга и моя первая олимпийская чемпионка»

Александр Жулин рассказал о «трепещущем отношении» к Татьяне Навке.

Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.

«Скажу откровенно раз и навсегда: самое трепещущее отношение у меня было к . Во-первых, тогда она была моя супруга, я ее очень любил. И она моя первая олимпийская чемпионка, это останется на века», – сказал заслуженный тренер России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Ну что, любвеобильный? Ты хотя бы понимаешь, что Олимпиаду просрал?!» Романтика в новой книге Жулина – так он уходил от жены к Навке