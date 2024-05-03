Александр Жулин: «Самое трепещущее отношение у меня было к Навке. Она была моя супруга и моя первая олимпийская чемпионка»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о «трепещущем отношении» к Татьяне Навке.

Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым.

«Скажу откровенно раз и навсегда: самое трепещущее отношение у меня было к Татьяне Навке. Во-первых, тогда она была моя супруга, я ее очень любил. И она моя первая олимпийская чемпионка, это останется на века», – сказал заслуженный тренер России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Ну что, любвеобильный? Ты хотя бы понимаешь, что Олимпиаду просрал?!» Романтика в новой книге Жулина – так он уходил от жены к Навке

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не "трепещущее", а "трепетное"
+28
-1
+27
Сейчас её любит Дима Песков и трепещет от этого! Завтра возможно её полюбит ещё кто-нибудь и тоже будет трепетать! Какая женщина, мечта поэта!…😃
+27
-3
+24
Ответ ABIBAS
Не "трепещущее", а "трепетное"
Видимо, в фигурнокатательной тусовке, косноязычие - основа успеха.
+23
-2
+21
Крепко он сегодня на стакане
+8
-1
+7
Хватка у нее железная
+8
-2
+6
Но бухло победило!
+5
-2
+3
Песков: - Я прочитал и ничего не понял из того, что там написано. А вообще, это не в моей компетенции.
+3
-1
+2
Ответ Вечно в бане
Видимо, в фигурнокатательной тусовке, косноязычие - основа успеха.
не судите строго нетрезвого человека)
+4
-2
+2
Навка и Жулин какое отношение имеют к «Это футбол, брат!»❓🤔🤬🤢
+3
-2
+1
Интервью Жулина прямо можно разбирать на цитаты. Как говорится Остапа понесло.
+3
-2
+1
ух. пфм все стадии пятницы у человека.
+1
-1
0
трепетное
+1
-1
0
зачем пишут "заслуженный тре... "
просто жулин
все и так знают, кто .. это
+1
-1
0
Язык у тебя сегодня трепещущий
0
0
0
Навке предлагал потрясти, как Пападакис?
0
0
0
Ответ ABIBAS
Не "трепещущее", а "трепетное"
Может он имел в виду, что у него там в штанах что-то "трепыхалось" )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий