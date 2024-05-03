Жулин рассказал, как его высадили из поезда за распитие пива: «Заходит два человека с автоматами, нас вывели, фотографировали. Мы с позором в 2 часа ночи приехали домой»

Александр Жулин рассказал, как его высадили из поезда за распитие пива.

«Мы как-то возвращались из Питера, жена взяла не на тот поезд билеты — подъехали на «Сапсан», нам сказали про ошибку, пересели на «Ласточку». А я с собой взял банку алкогольного пива, сижу себе, слушаю музыку, попиваю пиво, рядом жена с ребенком – потрясающе едем. Подходит начальник поезда: «У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста». Я: «Ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью». Она: «Я вас предупредила».

Я допил, поставил прям здесь же, думаю, что здесь такого, ну пиво пью. Бологое, заходит два человека с автоматами, всех нас вывели из поезда. Я этой ##### (дуре) все высказал. Нас отвели, я стоял с табличкой, нас фотографировали, можешь себе представить? Зашел мужик: «Я майор». Представился: «Сейчас тебя проверяем». Я теперь понимаю, что я, по их словам, звезда, пьяный ехал в поезде. Он меня проверил, подошел: «Саня, мне там сказали, что ты нормальный чувак, мы тебя отпускаем, не парься». А у меня дочка плачет.

И мы с позором на каком-то другом поезде в 2 часа ночи приехали домой. Такая была история, просто ни за что вообще», – сказал заслуженный тренер России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».