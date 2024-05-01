Мария Пулина: «Отец разработал калькулятор, который используют в тренировке пар. Можно посчитать, на какую сумму накатали программу»

Теги сборная России пары женское катание Мария Пулина Фигурное катание

Мария Пулина рассказала об изобретении своего отца.

Отец фигуристки Теймураз Пулин в свое время выступал в парном катании с Марией Петровой, они становились призерами юниорского чемпионата мира.

«Папа давно занимался IT. Он разработал калькулятор, который используют в тренировке пар.

Калькулятор помогает в составлении программ: можно автоматически узнать GOE за элементы, которые пара исполнила на тренировке, и посчитается, на какую сумму накатали программу.

Это помогает продумать тактику: составить контент, скомпоновать элементы, дорожки и вращения и сразу высчитать, что дает больше оценок.

Смотря на результат, можно что‑то заранее высчитать, поменять. Ясное дело, что на турнирах последнее слово за судьями. Но все‑таки калькулятор помогает заранее многое предусмотреть, продумать систему», – сказала Пулина. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Анна Щербакова всю жизнь с таким калькулятором катала. Причем, интерактивным! )
+1
0
+1
Это несомненный прорыв в мире фигурного катания
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий