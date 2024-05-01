Мария Пулина: «Отец разработал калькулятор, который используют в тренировке пар. Можно посчитать, на какую сумму накатали программу»

Мария Пулина рассказала об изобретении своего отца.

Отец фигуристки Теймураз Пулин в свое время выступал в парном катании с Марией Петровой, они становились призерами юниорского чемпионата мира.

«Папа давно занимался IT. Он разработал калькулятор, который используют в тренировке пар.

Калькулятор помогает в составлении программ: можно автоматически узнать GOE за элементы, которые пара исполнила на тренировке, и посчитается, на какую сумму накатали программу.

Это помогает продумать тактику: составить контент, скомпоновать элементы, дорожки и вращения и сразу высчитать, что дает больше оценок.

Смотря на результат, можно что‑то заранее высчитать, поменять. Ясное дело, что на турнирах последнее слово за судьями. Но все‑таки калькулятор помогает заранее многое предусмотреть, продумать систему», – сказала Пулина.