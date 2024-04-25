Мария Пулина: «Для следующего сезона разучиваю тройной аксель и хочу включить его в программу»
Фигуристка Мария Пулина заявила о желании выучить тройной аксель.
Сегодня 17-летняя Пулина заняла пятое место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 64,19 балла.
«Довольна своим сегодняшним выступлением, особенно каскадом. Прокаты конкурентов не видела, я их не смотрю перед своими выходами.
Для следующего сезона разучиваю тройной аксель и хочу включить его в программу», – сказала Пулина.