Мария Пулина: «Для следующего сезона разучиваю тройной аксель и хочу включить его в программу»

Теги сборная России женское катание Мария Пулина Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристка Мария Пулина заявила о желании выучить тройной аксель.

Сегодня 17-летняя Пулина заняла пятое место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 64,19 балла.

«Довольна своим сегодняшним выступлением, особенно каскадом. Прокаты конкурентов не видела, я их не смотрю перед своими выходами.

Для следующего сезона разучиваю тройной аксель и хочу включить его в программу», – сказала Пулина.

1 комментарий
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Не помню такую спортсменку, но желаю ей разучить триксель и стабильно исполнять его на соревнованиях. Это будет здорово!
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