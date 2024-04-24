Тарасова о своем высказывании про Талалайкину: «Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам. Это мое мнение, и я его выразила»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Тарасова заявила, что ей все равно на мнение людей о ее высказывании про Талалайкину.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»

«Я ничего не видела, что люди писали, за этим не слежу. А что болельщикам не понравилось?

Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам. Это мое мнение, и я его выразила.

Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она не каталась, ничего», — сказала Тарасова.

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13 комментариев
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Можно быть великим тренером, а как человеком - говном
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Татьяна Анатольевна, тогда и сами не визжите про "травлю" - вас ни разу подобными словами не припечатывали. Как не стыдно.
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Когда человек ляпает фигню - это одно.
Но когда начинает в ней упорствовать...
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Выразила подобно базарной торговке, позорище.
Да и сам смысл хамский и далекий от элементарной этики.
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Странно, что ТАТ не депутат.
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Вот так и теряется уважение к спортивным легендам прошлого.
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Хамка.
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Ответ Ебздрогыч
Можно быть великим тренером, а как человеком - говном
ну, в этой среде всю жизнь провести - сложно не оскотиниться)
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Сказала царица
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С возрастом приходит мудрость, иногда возраст приходит один((
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У ТАТ двойные стандарты.То есть когда ТАТ наехала на Валиеву и ЭТ по поводу допинга и ей стали писать и требовать извиниться она струхнула и сказала что больше ничего говорить не будет,ну а как же иначе огрести можно .А когда наговорила гадостей про Машу и назвала ее овном и ей указали на недопустимость таких высказываний то началось"я свое мнение высказала,кто она такая"То есть если Маша не "наша золотая" и у нее нет влиятельного тренера то ее можно оскорблять и говорить что это мнение такое?
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