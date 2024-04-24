Тарасова о своем высказывании про Талалайкину: «Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам. Это мое мнение, и я его выразила»
Тарасова заявила, что ей все равно на мнение людей о ее высказывании про Талалайкину.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки уйти из спорта: «Мало кто ее помнит. Вы за каждым говном следите, что ли?»
«Я ничего не видела, что люди писали, за этим не слежу. А что болельщикам не понравилось?
Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам. Это мое мнение, и я его выразила.
Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она не каталась, ничего», — сказала Тарасова.
Но когда начинает в ней упорствовать...
Да и сам смысл хамский и далекий от элементарной этики.