Медведева о словах Тарасовой про то, что она не вернется в спорт: «Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем!»
Медведева отреагировала на слова Тарасовой о том, что она не вернется в спорт.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Надежде Стрелец заявила, что ни Медведева, ни Алина Загитова не вернутся в спорт.
«Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем! Рада была бы сама об этом сказать.
Спорт отдельно существует, жизнь – отдельно. В фигурном катании я катаюсь, выступаю. Что касается соревнований – их не планируется, уже достаточно, покатались.
Из спорта как такового я не уходила, в шоу и спектаклях катаюсь – приходите, кстати, как афишу увидите», – сказала Медведева.
В свое время Тарасова её везде поддерживала. Женя все-таки неблагодарный человек.
И да, не нужно считать, что шоу (где многие вообще не прыгают) относится к спорту.
Шоу - это на расслабоне, а спорт - на поте.
Не нужно, выступая на шоу сравниваться с действующими фигуристами.
ТАТ я честно признаюсь, не любила и раньше после ее хейта в сторону Алины, но она здесь сказала правильные слова, что девочки закончили - и это НЕ ПАУЗА, это НЕ СПОРТ, это ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ.
Ну а ТАТ следует быть более тактичной, а не токсичной, перестать набрасывать и оскорблять людей. А какой Женя на самом деле человек, свое истинное лицо она показала ещё давно.
Можете меня минусовать, но это мое мнение!
Женя давно сказала, что завершила и соревноваться не будет. Именно этими словами.
Как более понятно можно эти озвучить?
ответка тольне за фразу - лучше заги не было и нет...)
Наверное, у девочек есть какие-то обязательства и договоренности с федерацией?
А в жизни обитателей спортса от их объявления о завершении вообще ничего не изменится.
Из какого спорта Женя не уходила? Уже и не вспомню ее на соревнованиях.
Шоу и прочее - не смешно же
Такими критериями тогда и Петрова -Тихонов действующие
этом ….»’ . А что мешает ?
Спектакли и шоу к спорту имеют отдаленное отношение . Даже цирк на льду ближе к спорту , чем Белоснежки и Зайчики .