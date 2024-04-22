Медведева о словах Тарасовой про то, что она не вернется в спорт: «Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева отреагировала на слова Тарасовой о том, что она не вернется в спорт.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Надежде Стрелец заявила, что ни Медведева, ни Алина Загитова не вернутся в спорт. 

«Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем! Рада была бы сама об этом сказать.

Спорт отдельно существует, жизнь – отдельно. В фигурном катании я катаюсь, выступаю. Что касается соревнований – их не планируется, уже достаточно, покатались. 

Из спорта как такового я не уходила, в шоу и спектаклях катаюсь – приходите, кстати, как афишу увидите», – сказала Медведева

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162 комментария
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Вот честно, как ТАТ поддерживала Медведеву на ОИ и после перехода к Орсеру, так ее никто не поддерживал. После этого набросы Жени выглядят очень некрасиво и показывают ее с плохой стороны.
+78
-18
+60
Правильно говорят, не делай людям добра.
В свое время Тарасова её везде поддерживала. Женя все-таки неблагодарный человек.
+69
-22
+47
А кому-то это было не очевидно?) еще и наброс такой, словно великую тайну раскрыли)
+33
-7
+26
Ответ Tacciana
Комментарий удален модератором
Тарасова озвучила очевидные вещи, а Медведева еще спорит))) закончить со спортом - это не выступать на соревнованиях. Шоу - это не спорт)
+31
-6
+25
Ответ Евгении не по существу. ТАТ имела в виду возвращение в соревновательный спорт. А Евгения ответ акцентировала на шоу. Но шоу это не спорт, а театральное представление на коньках с минимумом фигурнокатательных элементов.
+26
-4
+22
что значит, из спорта, как такового она не уходила? с каких пор шоу у нас спортом стали. Женя очередную глупость ляпнула.
+22
-3
+19
"Из спорта как такового я не уходила, в шоу и спектаклях катаюсь" - впервые слышу, что шоу и спектакли относятся к спорту. По такой логике Дробязко-Ванагас тоже из спорта не ушли. Да и Костомарова на протезах тоже можно к спортсменам записать, получается?
+25
-7
+18
При всем уважении ко всем спортсменам, особенно включая Женю, Аню, Алину, Сашу и др. может хватит зубы заговаривать болельщикам и спонсорам?
И да, не нужно считать, что шоу (где многие вообще не прыгают) относится к спорту.
Шоу - это на расслабоне, а спорт - на поте.
Не нужно, выступая на шоу сравниваться с действующими фигуристами.
ТАТ я честно признаюсь, не любила и раньше после ее хейта в сторону Алины, но она здесь сказала правильные слова, что девочки закончили - и это НЕ ПАУЗА, это НЕ СПОРТ, это ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ.
Ну а ТАТ следует быть более тактичной, а не токсичной, перестать набрасывать и оскорблять людей. А какой Женя на самом деле человек, свое истинное лицо она показала ещё давно.
Можете меня минусовать, но это мое мнение!
+27
-10
+17
Ответ Аленка_76
В чем тут неблагодарность вы увидели?
Для чего Женя сейчас накидывает с претензиями к Тарасовой? Она всегда была за неё. Тарасова не открыла тайну, это знают все и все говорят открыто об этом. Зачем Женя предъявляет ей претензии. И вообще, возраст надо уважать, всегда.
+34
-18
+16
Так объяви сама, в чем проблема?))
+24
-9
+15
Ответ Tacciana
Только, пожалуйста, не надо идти это лично Жене предъявлять, хорошо?..
Глупости не пишите, мне все равно на Женю. Просто ещё раз убедилась, что как человек она не очень.
+26
-11
+15
Не понимаю манеру ТАТ или Родниной рассказывать, кто закончил и что ушел и фиг с ним.
Женя давно сказала, что завершила и соревноваться не будет. Именно этими словами.
Как более понятно можно эти озвучить?
+25
-13
+12
Ответ Аленка_76
В чем тут неблагодарность вы увидели?
Ее никто не просил отвечать,а тем более по-хамски
+22
-10
+12
Загитова- прекрасная, она и сейчас самая лучшая)) - Жеку бомбануло)), шоу- спортом стало))
+16
-4
+12
меня не тронь и я не пахну!(с)женюрка
ответка тольне за фразу - лучше заги не было и нет...)
+18
-7
+11
Ой, не могу.. Все трехминутное интервью на цитаты разобрали?
+20
-10
+10
Ответ lepestok
по вашей логике ни Плющенко, ни Ягудин спортивную карьеру еще не завершили)
Да вообще, на круизных лайнерах тоже сплошь действующие спортсмены ))))
+10
0
+10
Ответ Елена Спирина
Она же не сказала, что в соревнованиях участвую, а спортом можно заниматься и для здоровья. Разве спортивные секции и кружки это не спорт? И что все соревнуются? А для шоу тоже нужно поддерживать спортивную форму, разве нет?
это же надо так переиначить))) да у нас вся страна профессиональные спортсмены, получается) да и я сама на фитнес хожу - чем не профи?)))
+14
-4
+10
Обиделась,что Тат назвала Алину на Олимпиаде лучшей и в общем Туктамышеву,а не ее указала
+13
-3
+10
Ответ FS.Nika1
При всем уважении ко всем спортсменам, особенно включая Женю, Аню, Алину, Сашу и др. может хватит зубы заговаривать болельщикам и спонсорам? И да, не нужно считать, что шоу (где многие вообще не прыгают) относится к спорту. Шоу - это на расслабоне, а спорт - на поте. Не нужно, выступая на шоу сравниваться с действующими фигуристами. ТАТ я честно признаюсь, не любила и раньше после ее хейта в сторону Алины, но она здесь сказала правильные слова, что девочки закончили - и это НЕ ПАУЗА, это НЕ СПОРТ, это ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ. Ну а ТАТ следует быть более тактичной, а не токсичной, перестать набрасывать и оскорблять людей. А какой Женя на самом деле человек, свое истинное лицо она показала ещё давно. Можете меня минусовать, но это мое мнение!
Вы считаете, что спонсоры верят в возвращение, но их просто "водят за нос"? Да ладно
Наверное, у девочек есть какие-то обязательства и договоренности с федерацией?
А в жизни обитателей спортса от их объявления о завершении вообще ничего не изменится.
+12
-2
+10
За каких же дурачков Женя принимает своих фанатов, ТАТ прямо секрет Полишинеля открыла лол.
+11
-2
+9
Эмммм
Из какого спорта Женя не уходила? Уже и не вспомню ее на соревнованиях.
Шоу и прочее - не смешно же
Такими критериями тогда и Петрова -Тихонов действующие
+13
-4
+9
« …. Рада была бы сама сказать об
этом ….»’ . А что мешает ?
Спектакли и шоу к спорту имеют отдаленное отношение . Даже цирк на льду ближе к спорту , чем Белоснежки и Зайчики .
+11
-3
+8
Ответ Аленка_76
В чем тут неблагодарность вы увидели?
В хамстве со стороны Медведевой.
+10
-2
+8
Ответ Илларион
А в чем глупость? Всё правильно Женя сказала, для выступления в шоу, надо поддерживать спортивную форму, тренироваться!
по вашей логике ни Плющенко, ни Ягудин спортивную карьеру еще не завершили)
+10
-3
+7
Женя пару лет как сказала, что больше не соревнуется. Перешла из любителей в профессионалы фигурного катания
+18
-11
+7
Ответ FS.Nika1
При всем уважении ко всем спортсменам, особенно включая Женю, Аню, Алину, Сашу и др. может хватит зубы заговаривать болельщикам и спонсорам? И да, не нужно считать, что шоу (где многие вообще не прыгают) относится к спорту. Шоу - это на расслабоне, а спорт - на поте. Не нужно, выступая на шоу сравниваться с действующими фигуристами. ТАТ я честно признаюсь, не любила и раньше после ее хейта в сторону Алины, но она здесь сказала правильные слова, что девочки закончили - и это НЕ ПАУЗА, это НЕ СПОРТ, это ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ. Ну а ТАТ следует быть более тактичной, а не токсичной, перестать набрасывать и оскорблять людей. А какой Женя на самом деле человек, свое истинное лицо она показала ещё давно. Можете меня минусовать, но это мое мнение!
Кто-то выступая в шоу сравнивает себя с действиями? Это же бред
+12
-6
+6
Да потому что задолбали со своими «паузами».
+9
-3
+6
пригорело
+12
-6
+6
Ответ Tytti
В фигурном катании есть любительский спорт и профессиональный
В фигурном катании уже давно нет никакого профессионального спорта. Он был в начале века, когда организовывали отдельные турниры для "профессионалов", которые благополучно канули в Лету после 2002. Шоу и спектакли спортом быть не могут по определению, ни любительским, ни профессиональным. Турнир шоу-программ, учитывая специфику судейства, таковым тоже не является
+10
-4
+6
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