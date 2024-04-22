Медведева о словах Тарасовой про то, что она не вернется в спорт: «Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем!»

Медведева отреагировала на слова Тарасовой о том, что она не вернется в спорт.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Надежде Стрелец заявила, что ни Медведева, ни Алина Загитова не вернутся в спорт.

«Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем! Рада была бы сама об этом сказать.

Спорт отдельно существует, жизнь – отдельно. В фигурном катании я катаюсь, выступаю. Что касается соревнований – их не планируется, уже достаточно, покатались.

Из спорта как такового я не уходила, в шоу и спектаклях катаюсь – приходите, кстати, как афишу увидите», – сказала .