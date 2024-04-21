Тарасова о конфликте с Башаровым: «Я могла высказаться и сказала. Я же неправду не сказала. Это вопиющий случай»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александр Жулин Майя Усова Марат Башаров Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о конфликте с актером Маратом Башаровым.

В 2014 году Тарасова публично осудила Башарова за избиение своей второй жены Екатерины Архаровой. 

– Вы с Башаровым так и не общаетесь?

– Почему?

– Вы помирились?

– Он же на этом проекте («Ледниковый период» – Sports) уже два года… Ну как, здрасьте-то говорим.

– Вы единственная, кто выступил с разгромной критикой в его адрес за эту ситуацию (с бывшей женой). Вы его прям к стенке, расстреляли практически.

– Я могла высказаться и сказала. Я же неправду не сказала. Это вопиющий случай.

– В сложных взаимоотношениях Усовой и Жулина тоже всякое бывало. Но вы не проявляли себя жестко.

– Я же с ними не работала.

– Но она же была вашим вторым тренером.

– А они уже вместе не были.

– Но она не делилась ничем таким?

– Делилась, но они уже не были вместе. Хотела терпеть, могла терпеть – терпела. Кто не хочет терпеть – не терпит. Любовь… – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

«Не хочу с тобой рядом сидеть. Ты че, не понял?» Тарасова и Башаров встретились в «Ледниковом периоде» впервые после конфликта

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5 комментариев
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Все правильно тогда сделала ТАТ👆
И на Ледниковом, и в шоу Малахова
+19
-1
+18
Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
Вы в своëм уме? Один человек нанëс тяжкие телесные другому - это частная, интимная такая проблема? Это преступление, за котором должно следовать и наказание по закону, и общественное осуждение.
+8
-1
+7
На редкость адекватное интервью от ТАТ было
+7
-2
+5
Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
К тому, что избиение женщины мужчиной нельзя замалчивать. Жертвы часто терпят и не жалуются. Избивают матерей на глазах у детей, запугивают. Этому необходимо положить конец. Общество должно понимать, что это преступление. ТАТ вслух сказала мерзавцу, что он мерзавец.
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