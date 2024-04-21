Тарасова о конфликте с Башаровым: «Я могла высказаться и сказала. Я же неправду не сказала. Это вопиющий случай»
Татьяна Тарасова высказалась о конфликте с актером Маратом Башаровым.
В 2014 году Тарасова публично осудила Башарова за избиение своей второй жены Екатерины Архаровой.
– Вы с Башаровым так и не общаетесь?
– Почему?
– Вы помирились?
– Он же на этом проекте («Ледниковый период» – Sports) уже два года… Ну как, здрасьте-то говорим.
– Вы единственная, кто выступил с разгромной критикой в его адрес за эту ситуацию (с бывшей женой). Вы его прям к стенке, расстреляли практически.
– Я могла высказаться и сказала. Я же неправду не сказала. Это вопиющий случай.
– В сложных взаимоотношениях Усовой и Жулина тоже всякое бывало. Но вы не проявляли себя жестко.
– Я же с ними не работала.
– Но она же была вашим вторым тренером.
– А они уже вместе не были.
– Но она не делилась ничем таким?
– Делилась, но они уже не были вместе. Хотела терпеть, могла терпеть – терпела. Кто не хочет терпеть – не терпит. Любовь… – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.
«Не хочу с тобой рядом сидеть. Ты че, не понял?» Тарасова и Башаров встретились в «Ледниковом периоде» впервые после конфликта
И на Ледниковом, и в шоу Малахова