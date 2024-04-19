Евгения Медведева наградила победителей и призеров на турнире на свои призы

В Москве проходит турнир на призы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Соревнования проходят в первом, втором и третьем спортивном разряде, а также первом, втором и третьем юношеском. С результатами можно ознакомиться здесь.

Сегодня Медведева наградила победителей и призеров.