Евгения Медведева наградила победителей и призеров на турнире на свои призы

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

В Москве проходит турнир на призы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Соревнования проходят в первом, втором и третьем спортивном разряде, а также первом, втором и третьем юношеском. С результатами можно ознакомиться здесь. 

Сегодня Медведева наградила победителей и призеров. 

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99 комментариев
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Как здорово!
Второй год уже проводится такой турнир!
Малыши такие довольные фотографировались с Жене
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Ответ Капитан Немо
Там участвовала дочка Волосожар-Траньковых Анжелика. Не знаю какое место заняла, но точно не первое на этот раз. Но всё равно молодец, что соревнуется со всеми на равных!
И Юля Липницкая со своими подопечными была. У нее девочка медаль выиграла
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Такие крохи, а уже с медалями))
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+27
Турниры на призы Евгении Медведевой, надеюсь, будут проводится каждый год. Такие замечательные юные фигуристки, успеха им!
+34
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+21
Ответ Светлана М
Турниры на призы Евгении Медведевой, надеюсь, будут проводится каждый год. Такие замечательные юные фигуристки, успеха им!
Уже второй год проводят и желающих участвовать в этом году очень много, так что турниру жить!
+31
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Малышки)
+25
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Ответ Rina
Такие крохи, а уже с медалями))
Ага, пупсики такие🥰
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По третьему спортивному победила София Пронькина-тренер Юлия Липницкая.
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Детки такие довольные! Красивые медали в форме звездочек с автографом Жени, пакеты с подарками, игрушки. Всем удачи!
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Какие прекрасные бусинки катали, возможно будущие чемпионки!!! Довольные и счастливые🙂и конечно автограф и фото с Женей на память😍
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Отличная новость, классно, что турнир на призы Евгении Медведевой проводят второй год, надеюсь он станет ежегодным, Женя достойный пример для юных фигуристов!
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Турнир становится доброй традицией) Поздравляю победителей и призеров!
+25
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+16
Ответ Mari Gams
Кто знает , может это будущие чемпионы , которые будут прославлять нашу страну . Удачи юным фигуристам ! Женя - легенда , не зря многие фигуристы считают ее своим кумиром , турниру - долгую жизнь .
Вот я тоже думаю, кто из них лет через десять будет покорять пьедесталы крупных соревнований? Время быстро летит!
+16
0
+16
Красивое оформление пьедестала. Ребятишкам праздник. Пусть турнир на призы Евгении Медведевой станет доброй традицией
+21
-5
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Ответ Povidlo
Комментарий скрыт
Хотя бы потому , что единственная в мире ! Выносила всех два года подряд , золото стране возила на всех стартах ,этого уже достаточно .
+15
0
+15
второй год подряд проходит это достойнейшее спортивное мероприятие,браво,все от и до,прекрасная организация,
оформление,прекрасный стимул для таких малышек,да ещё лично женя поздравляет,вручает,говорит теплые слова,замечательно!!!
+28
-13
+15
Ответ метель
Комментарий скрыт
Какая у вас выборочная память. Много темных пятен в ней
+16
-1
+15
Ответ метель
Комментарий скрыт
Толку от школы своего имени, если живешь в другом городе и не собираешься там тренировать, как это делают тренера, каждый день приходящие на лед. Фикция и позерство-у меня школа моего имени
+17
-2
+15
Ответ Vilnus
Какая у вас выборочная память. Много темных пятен в ней
Там вообще мрак без просветов )))
+15
0
+15
Очень нравится как организовано и оформлено это мероприятие, достойно и со вкусом! Участникам соревнований надолго запомнится встреча с Легендой ФК и в то же время милой, очаровательной Женей Медведевой, чье имя носит данный турнир.
+25
-10
+15
Ответ Povidlo
Комментарий скрыт
Зайдите а википедию, там есть очень показательная табличка, и посмотрите через сколько соревнований, турниров прошла Женя Медведева, сколько медалей. У Слуцкой больше, но Медведева ярче. Да и почему вы не допускаете наличие двух легенд, или трех.
+14
0
+14
Ответ Povidlo
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Легендарность не равно количеству лет на льду. Я так, считаю. Для меня яркость карьеры можно причислить к легендарности. Но не спорю, что у нас есть перекосы в быстром назначении спортсменов Звездами и Легендами. Для меня легендарен Евгений Плющенко. Ирина Слуцкая и Ирина Роднина
+14
0
+14
Какие маленькие, но уже такие харизматичные эти юные фигуристки! Вспоминаю детские фото и видео Жени, тоже сразу было видно, что яркая звезда зажигается.
+18
-4
+14
Ответ метель
Комментарий скрыт
Вам то это зачем ? Вам для накидываний информация не нужна , у вас и так заготовочки готовы )))
+14
0
+14
Ответ suda net
Вот я тоже думаю, кто из них лет через десять будет покорять пьедесталы крупных соревнований? Время быстро летит!
И вспомнит , как малышкой ее награждала легендарная Евгения Медведева !
+17
-3
+14
Очень красиво всё оформлено. Поздравляю всех участников, молодцы юные звёздочки. Женя красотка и умница
+21
-7
+14
Ответ Povidlo
Комментарий скрыт
Принижать заслуги Жени не надо, выиграть все старты подряд на протяжении двух лет никому не удавалось. Не зря она вошла в список самых титулованных фигуристов мира. И вы отвлеклись от темы статьи, здесь обсуждают турнир, а не Женю
+14
0
+14
Ответ Povidlo
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Чего вы хотите, я не пойму. Не одна она и очень хорошо, что много у нас их, что были такие как Женя, которые соревновались став взрослыми, а не ушли на пенсию в 16 лет. Здесь новость про Женю, турнир в Москве носит ее имя, она награждает детей. Вам обязательнотсо со своей ложечкой дегтя сюда на до было?
+14
0
+14
Молодец Евгения что поддерживает начинающих фигуристок .Желаю чтобы Москомспорт сделал турнир ее Имени постоянным мероприятием .Вот радость начинающим фигуристка фототься с Легендой ФК .
+28
-15
+13
Ответ Светлана М
Турниры на призы Евгении Медведевой, надеюсь, будут проводится каждый год. Такие замечательные юные фигуристки, успеха им!
Тоже очень на это надеюсь
+26
-13
+13
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