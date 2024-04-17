Евгения Медведева: «Не знаю, получится ли снять совместный танец с Трусовой. У нас абсолютно не совпадают расписания»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Александра Трусова Фигурное катание

Медведева рассказала, собирается ли исполнить совместный танец с Трусовой.

– В одном из выпусков вашего шоу «БеС комментариев» с Сашей Трусовой вы договорились, что на 20 тысяч лайков снимете совместный танец. Сейчас на видео 56 тысяч лайков. Когда нам ждать танец?

– Да, мы помним. У нас сейчас не совпадают расписания абсолютно. Саша сейчас очень много катается, у нее шоу не только Этери Тутберидзе, а еще и с Евгением Плющенко, которые плотно идут друг за другом.

Мы списались, но там преподаватель три раза отменял занятия, когда мы криво-косо, но сошлись, вечно какие-то проблемы, но мы пытаемся. Танец можно ждать, но не знаю, насколько получится, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 

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45 комментариев
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Надеюсь девчонки найдут время и снимут нам танец.
А мы подождем)
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Надеюсь, что танец будет, не так важно когда, главное чтобы девочкам было удобно
+28
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ничего,подождем,девчонки мега востребованные,график у жени вообще загруженный,да и у саши тоже,это здорово,остаётся только пересечься именно для этого!!
+31
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Этот танец они с преподавателем по танцам будут ставить, а не на льду
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Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Снимут, как будет время, для поклонников своих. Остальным можно не напрягаться смотреть
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+21
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Женя сказала, что преподаватель отменял занятия, как они должны были танец разучивать?
+24
-3
+21
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Да сил у них уже нет. В этом проблема. А когда нет сил и отметается лишнее. Какая разница, когда они его станцуют. Это же развлекуха просто, а не обязанность
+20
-1
+19
Будем ждать, что ж делать. Обещанного три года ждут, как известно, а прошло только три месяца
+21
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+19
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Есть такие персонажи - Дживс и Вустер. Так вот однажды Вустер решил помочь своему товарищу в обретении невесты. Он решил столкнуть маленького брата девушки с моста в решучку, чтобы затем его героический приятель бросился в воду и спас мальчика. После чего девушка бросается на шею спасителя и обручается с ним.
Дживс отнесся к плану скептически. По той причине, что трудно собрать четверых людей в одном месте в нужный момент, тем более, когда двое из них даже не подозревают о том, что должны находиться в этом месте.
Конечно, в случае Саши, Жени и постановщика танца вместе собраться должны всего лишь трое. Но для этого у них должны совпасть графики.
В этом сложность.
+23
-5
+18
Ответ Ритт
Можно по отдельности записать и потом наложить видео. Так Аня Щ. и Влад Дикиджи в пандемию делали. Но хотелось бы, конечно, чтоб вместе станцевали.
У них с педагогом тоже не срастается расписание, как я поняла
+21
-4
+17
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Значит девушки не хотят как Аня, а хотят так, как они хотят. А на это нет времени.Дадим им возможность самостоятельно без наших пинков снять танец, когда найдут возможность
+20
-3
+17
Ответ Olga.t
Это называется "отмазка")) Незачет! Обещали - надо делать!
Ну так если графики не совпадают.
+23
-6
+17
Ждем танец, ничего не знаю))
А если серьезно. У девушек главные роли в новогодних спектаклях, потом туры с ледовыми шоу по России. Им и собраться в студии с преподавателем для постановки танца некогда.
+27
-10
+17
Ответ Olga.t
Это называется "отмазка")) Незачет! Обещали - надо делать!
Это не одним днём обычно, у них графики не совпадали так чтобы несколько дней можно было репетировать
+19
-3
+16
Ответ Mary
В каких в 2х вузах ?
Она в МГУ и Физкультурном.
+17
-1
+16
Эх, жаль((
+19
-4
+15
Ответ Mary
Уго , не знала . Я думала только в МГУ
Да, я смотрела прокат шоу с Энбертом и Сашей на окко. Там Саша об этом говорит. Рассказывает про индивидуальный график и преподаватели про неё рассказывают. Хвалят.)
+18
-3
+15
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Я думаю у них у обеих сейчас даже на это нет времени
+18
-3
+15
Ответ Vilnus
Да сил у них уже нет. В этом проблема. А когда нет сил и отметается лишнее. Какая разница, когда они его станцуют. Это же развлекуха просто, а не обязанность
Женя сказала, что из-за расписания пока не получилось, не совпадают графики
+15
-1
+14
Ответ Биатлонная зима
Разное расписание … Саша учится в 2- х вузах
В каких в 2х вузах ?
+13
0
+13
Ждём. Надеемся. Верим.
+20
-7
+13
Ответ suda net
Да, я смотрела прокат шоу с Энбертом и Сашей на окко. Там Саша об этом говорит. Рассказывает про индивидуальный график и преподаватели про неё рассказывают. Хвалят.)
Молодец. Успехов ей .
+12
-1
+11
Можно по отдельности записать и потом наложить видео. Так Аня Щ. и Влад Дикиджи в пандемию делали. Но хотелось бы, конечно, чтоб вместе станцевали.
+24
-13
+11
Надеюсь получится .Ждем совместный танец
+16
-5
+11
Да кому это надо вообще?
+17
-7
+10
Это называется "отмазка"))
Незачет!
Обещали - надо делать!
+16
-6
+10
Ответ suda net
Она в МГУ и Физкультурном.
Уго , не знала . Я думала только в МГУ
+11
-1
+10
Разное расписание … Саша учится в 2- х вузах
+12
-5
+7
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
Так и хорошо, на публику лучше делать то, что получается. Это будет интересно и качественно, не то что петь кое-как под фанеру
+10
-3
+7
На журфаке и на тренера
+3
0
+3
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