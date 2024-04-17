Евгения Медведева: «Не знаю, получится ли снять совместный танец с Трусовой. У нас абсолютно не совпадают расписания»

Медведева рассказала, собирается ли исполнить совместный танец с Трусовой.

– В одном из выпусков вашего шоу «БеС комментариев» с Сашей Трусовой вы договорились, что на 20 тысяч лайков снимете совместный танец. Сейчас на видео 56 тысяч лайков. Когда нам ждать танец?

– Да, мы помним. У нас сейчас не совпадают расписания абсолютно. Саша сейчас очень много катается, у нее шоу не только Этери Тутберидзе, а еще и с Евгением Плющенко, которые плотно идут друг за другом.

Мы списались, но там преподаватель три раза отменял занятия, когда мы криво-косо, но сошлись, вечно какие-то проблемы, но мы пытаемся. Танец можно ждать, но не знаю, насколько получится, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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