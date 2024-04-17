Евгения Медведева: «Не знаю, получится ли снять совместный танец с Трусовой. У нас абсолютно не совпадают расписания»
Медведева рассказала, собирается ли исполнить совместный танец с Трусовой.
– В одном из выпусков вашего шоу «БеС комментариев» с Сашей Трусовой вы договорились, что на 20 тысяч лайков снимете совместный танец. Сейчас на видео 56 тысяч лайков. Когда нам ждать танец?
– Да, мы помним. У нас сейчас не совпадают расписания абсолютно. Саша сейчас очень много катается, у нее шоу не только Этери Тутберидзе, а еще и с Евгением Плющенко, которые плотно идут друг за другом.
Мы списались, но там преподаватель три раза отменял занятия, когда мы криво-косо, но сошлись, вечно какие-то проблемы, но мы пытаемся. Танец можно ждать, но не знаю, насколько получится, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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А мы подождем)
Дживс отнесся к плану скептически. По той причине, что трудно собрать четверых людей в одном месте в нужный момент, тем более, когда двое из них даже не подозревают о том, что должны находиться в этом месте.
Конечно, в случае Саши, Жени и постановщика танца вместе собраться должны всего лишь трое. Но для этого у них должны совпасть графики.
В этом сложность.
А если серьезно. У девушек главные роли в новогодних спектаклях, потом туры с ледовыми шоу по России. Им и собраться в студии с преподавателем для постановки танца некогда.
Незачет!
Обещали - надо делать!