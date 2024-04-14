Татьяна Тарасова: «Без международных турниров в России сохранился высокий уровень. Понравилось, как выступали все наши спортсмены»

Татьяна Тарасова отметила, что сезон в российском фигурном катании прошел хорошо.

«Сезон в России закончился, у нас были очень хорошие турниры по уровню. Мне очень понравилось, как выступали все наши спортсмены.

Не хочу сравнивать с международным уровнем, смотрим на наши соревнования. Без международных турниров у нас сохранился высокий уровень, все спортсмены молодцы!» – сказала заслуженный тренер СССР.