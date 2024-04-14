Татьяна Тарасова: «Без международных турниров в России сохранился высокий уровень. Понравилось, как выступали все наши спортсмены»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова отметила, что сезон в российском фигурном катании прошел хорошо.

«Сезон в России закончился, у нас были очень хорошие турниры по уровню. Мне очень понравилось, как выступали все наши спортсмены.

Не хочу сравнивать с международным уровнем, смотрим на наши соревнования. Без международных турниров у нас сохранился высокий уровень, все спортсмены молодцы!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В женской одиночке прямо фонтан талантов, осталось только спортивные визы у заинтересованных стран получить и можно на МС ехать!!! :))
0
0
0
Вот и всё сошлось наконец https://t.me/lapidarnst/4374
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий