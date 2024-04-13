Агаева о том, как задала вопрос Путину: «Спросила, часто ли он веселился и хулиганил в детстве. Он ответил: конечно, хулиганил, чего и тебе желаю»

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Мария Агаева Фигурное катание

Фигуристка Мария Агаева рассказала о вопросе, который задала президенту.

– Ты на одном форуме задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Расскажи об этом.

– Да, это было в «Сириусе» в 2017 году. Мы ездили на сборы, там состоялся форум и мы задавали интересующие нас вопросы. Я спросила, часто ли он веселился и хулиганил в детстве.

Я немного волновалась, была маленькой и не знала, что спросить, на ходу придумала вопрос. Мне было очень неловко и при этом забавно.

Он ответил: «Конечно, хулиганил, чего и тебе желаю». Такое воспоминание навсегда со мной. Родители смотрели на это, и наверное, были рады, – сказала Агаева

2 комментария
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