Софья Самоделкина: «Переходила к Плющенко не с первой мыслью о шоу. Хочу тренироваться и соревноваться, а если буду выступать в шоу – буду только рада»

Софья Самоделкина рассказала, почему решила перейти в академию Плющенко.

– [После ухода от ] я порассуждала и позвонила Евгению Викторовичу. Просто сидела и поняла, что мне нужно куда-то идти, и я хочу попробовать к нему.

О других вариантах не думала. Кажется, у Саши Трусовой попросила телефон. Господи, думаю, как страшно. Звоню ему – здравствуйте! Он отвечает по-доброму: привет, давно ждал.

Говорю: я бы очень хотела попасть к вам в группу, перечисляю все причины, первым делом упоминаю про Казахстан. Он говорит: хорошо, ты будешь выполнять все обязанности, если я говорю – пять произвольных, значит, пять произвольных.

– То есть состоялся первый звонок, и вы уже начали обговаривать тренировочный процесс?

– Да! Уже было вот так. Он больше ничего не спросил. «Да, я буду рад тебя видеть, в понедельник приходи, я тебе скину расписание». И в этот же день созвонилась с Яной Александровной [ ]. Все важные вопросы обговорили, рассказала про Казахстан.

На следующий день – день икс, день просмотра. Приезжаю заранее, до разминки. Евгений Викторович сразу звонит. А я в целом была не в лучшей своей форме, восстановила уже четверной сальхов, но так его прыгала...

Мы вышли на улицу, пошли вокруг катка обговаривать все детали. Он спросил про травмы, все ли хорошо со здоровьем. Если что-то заболит, сразу говори – в этом плане. Схему работы. Короче, все обговорили. И все, он говорит – готовься к разминке.

– На самом деле я прочитала интересную статью. Не знаю, согласишься ли ты с этим, но хочется твоего комментария. «Переход в группу к Евгению Плющенко, где уже есть две сильных спортсменки – Жилина и Муравьева, выглядит скорее как переход туда, где есть возможность участвовать в ледовых шоу. Но это уже не про спорт и не про фигурное катание». Были ли у тебя действительно мысли о том, что можно уже закончить со спортом и просто зарабатывать деньги?

– Мыслей закончить, когда переходила, не было. Была мимолетная мысль – может, у меня уже пик прошел? Но не было такого, чтобы я прямо сидела и об этом размышляла. Я люблю кататься, даже когда 2-3 дня не катаюсь, выхожу на лед и ощущение, что это родное место. Безо льда жить не могу.

Переходила, естественно, не с первой мыслью о шоу. Хочу тренироваться и соревноваться. А если я буду выступать в шоу, я буду только рада, – сказала фигуристка в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?