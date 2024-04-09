Принс об ИИ в фигурном катании: «Думаю, такую систему можно было бы использовать при оценивании прыжков судейской бригадой»

Судья Йерун Принс высказался об использовании ИИ в судействе в фигурном катании.

– Вы верите в скорое использование искусственного интеллекта в судействе в фигурном катании?

– Я знаю, что это обсуждается. Думаю, такую систему можно было бы использовать при оценивании прыжков судейской бригадой. Только не забывайте, судьи уже и так следят за очень многим: на них и элементы, и компоненты. Если поставить перед ними еще один экран, на котором, скажем, будет выводиться высота прыжка, то что они будут делать с этой информацией? Здесь было 35 см, а тут 45. И что?

Опытные судьи и без цифр понимают, насколько высокий и пролетный получился прыжок. При этом это всего лишь один из множества критериев при выставлении оценки. А как сможет компьютер оценить попадание в музыкальный акцент? Как измерить в танцах на льду, насколько чисто сделаны твиззлы?

– А недокруты? Разве здесь компьютер бесполезен?

– Да, возможно, здесь его реально использовать. Но тогда придется принять за эталон какой-то градус исполнения прыжка. Сколько градусов составляет чистый оборот на сальхове, а сколько на флипе? Ведь есть докручивание прыжка при отталкивании, так называемый преротейшн – и у разных прыжков он разный. Это даже в правилах не прописано.

– А что если использовать это как VAR в футболе – в сомнительных случаях? Вы бы пользовались такой возможностью?

– Почему нет? Нельзя делать вид, что современных технологий не существует – более того, разговоры об использовании ИИ ведутся во многих видах спорта. Это тенденция, которую глупо игнорировать. Так что я совсем не против попробовать – особенно в работе технической бригады. Было бы интересно сравнить его оценки и баллы, выставленные человеком. Вдруг я увижу, что неверно оценил докрученность прыжка, а это важный критерий в работе технической бригады.

– Но заменить судей полностью компьютер не сможет?

– Вряд ли. У каждого фигуриста своя техника, это тоже нужно принимать в расчет. С теми же ребрами на отрыве в прыжке это не сильно поможет.

Потому что, повторюсь: надо будет решить, что такое плоское ребро? А сколько градусов – правильно? Как это математически просчитать? Это не так просто внедрить, как кажется. Технические специалисты поэтому так и называются: они настоящие эксперты в своем деле, которые все время совершенствуются, – сказал Принс.

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