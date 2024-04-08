Лайшев о том, что ISU может разрешить сальто: «Это опасно. Пока это не для фигурного катания»

Ренат Лайшев назвал опасным элемент сальто в фигурном катании.

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне.

«Это сложный элемент. Я много видел сальто. Это все не для льда, мне кажется. Это не то что сложно, это опасно. Мне было не по себе, когда дети делали сальто на льду. Представьте, сколько на тренировках неудачных попыток.

Нам-то показывают только правильные элементы, а предшествуют этому огромные усилия. Пока это не для фигурного катания», – заявил президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшев.

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате. А это запрещено!