Александра Бойкова: «Произвольная этого сезона, наверное, самая любимая моя программа за последние годы. В ней отразилось очень многое»

Александра Бойкова рассказала о замысле произвольной программы «Времена года».

«Этот пост родился на фоне активных голосований за лучшие программы сезона в различных пабликах и СМИ. В начале сезона мы обещали рассказать о замысле нашей произвольной программы, но так этого и не сделали. Исправлюсь.

Произвольная этого сезона, наверное, самая любимая моя программа за последние годы. В ней отразилось очень многое, даже то, чего изначально не планировалось.

Конечно, первый пласт идеи постановщиков состоял в том, что все не вечно; как времена года меняется и наша жизнь, за рождением, развитием и жизнью всегда идет упадок, увядание и смерть. За черной полосой всегда последует белая. Именно поэтому в конце нашей программы, после напряженной, мятущейся музыки можно услышать щебетание птиц – весть о весне, о новой главе, новом счастье.

Затем последовал следующий пласт – наша спортивная жизнь. В ней есть взлеты, есть падения, есть моменты радости и побед, есть моменты смятения, непонимания, разочарования. Наш путь с Димой (Козловским) никогда не был ровным, одинаковым и предсказуемым. Как и части музыки в произвольной, он менялся из года в год, из сезона в сезон. Когда-то ты был сконцентрирован, закрыт, холоден, когда-то открыт и счастлив, когда-то находился в смятении, раздумьях... Но мы всегда знали, что есть выход из любой ситуации, есть конец любому периоду, а следовательно, есть надежда на новый этап.

Третий пласт образовался уже по ходу сезона. Это отражение наших эмоций, переживаний и чувств в виду больших перемен в жизни: смена тренерской команды, города, обстановки вокруг, привычного уклада жизни и взгляда на многие вещи – все это нашло отголосок в презентации.

Эта программа позволила сделать нам большой шаг вперед. Однако есть один момент, о котором я продолжаю мечтать – это показать данную программу на международной арене. Возможно, когда-нибудь он реализуется.

А сейчас мы уже активно готовимся к следующему сезону и начали работу над постановкой новой произвольной. Уверена, что она тоже войдет в список любимых программ и станет не менее интересной и красивой!» – написала фигуристка.