«Передавай привет, брошенка». Траньков показал, как Бойкова делает каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя

Александра Бойкова сделала каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя.

выступает в парном катании с Дмитрием Козловским.

Видео с тренировки поделился один из тренеров пары .

«Передавай привет, брошенка», – сказал Траньков.

Елена Вайцеховская: «Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России»