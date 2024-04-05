«Передавай привет, брошенка». Траньков показал, как Бойкова делает каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя
Александра Бойкова сделала каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя.
Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским.
Видео с тренировки поделился один из тренеров пары Максим Траньков.
«Передавай привет, брошенка», – сказал Траньков.
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Саша крутая.
Неприятная она все-таки женщина(
Или тут как в случае с Этери. Молчала-молчала, а когда Тарасова подчеркнула роль тренера в назначении препаратов, шапка-то загорелась?
Вирус что ли там в штабе ходит? Ну если вы подчеркиваете, что чужое мнение вам безразлично, ведите себя соответственно!