«Передавай привет, брошенка». Траньков показал, как Бойкова делает каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя

Теги Максим Траньков сборная России видео пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова сделала каскад из двух тройных тулупов и двойного акселя.

Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским.

Видео с тренировки поделился один из тренеров пары Максим Траньков.

«Передавай привет, брошенка», – сказал Траньков.

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18 комментариев
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Что он имел в виду?
Саша крутая.
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Брошенка - это так назвала пару БК госпожа Вайцеховская.
Неприятная она все-таки женщина(
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Молодец, Саша. Характер и желание в паре есть, как и огромная работоспособность с желанием самосовершенствоваться. Пусть у ребят всё получится.
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Ответ AnPo
Если это пика в сторону недавнего интервью Вайцеховской, где она сказала, что в этом штабе есть ощущение, что БК будто брошенные, то у меня вопрос к Максу: зачем показывать, что ее слова вас задели? Или тут как в случае с Этери. Молчала-молчала, а когда Тарасова подчеркнула роль тренера в назначении препаратов, шапка-то загорелась? Вирус что ли там в штабе ходит? Ну если вы подчеркиваете, что чужое мнение вам безразлично, ведите себя соответственно!
Траньков язвит и стебется, он всегда такой
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Саша молодец, здорово.
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Если это пика в сторону недавнего интервью Вайцеховской, где она сказала, что в этом штабе есть ощущение, что БК будто брошенные, то у меня вопрос к Максу: зачем показывать, что ее слова вас задели?
Или тут как в случае с Этери. Молчала-молчала, а когда Тарасова подчеркнула роль тренера в назначении препаратов, шапка-то загорелась?
Вирус что ли там в штабе ходит? Ну если вы подчеркиваете, что чужое мнение вам безразлично, ведите себя соответственно!
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Ответ Наталья Малинина
Что он имел в виду? Саша крутая.
В смысле, что и без Димы, Саша не пропадёт, тонкий траньковский юмор ..
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А кто - брошенка?
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теперь можно и в одиночное
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Все таки отношение к женщине у Транька специфическое..
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Ответ Westmoreland
В смысле, что и без Димы, Саша не пропадёт, тонкий траньковский юмор ..
Хорошо, что объяснили, а то я реально не поняла, подумала, что Москвиной привет.
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Ответ Наталья Малинина
Что он имел в виду? Саша крутая.
Вайцеховская так про БК сказала в подкасте у ОККО, в контексте, что Траньков и Тихонов комментируют, у Слюсаренко на всех соревнованиях свои спортсмены, а тренер должен со спортсменами своими быть и на прокат их настраивать.
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Ответ Кристина Медер
Траньков язвит и стебется, он всегда такой
Не всегда уместно, увы.
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Ответ Оле-Лукойе
Хорошо, что объяснили, а то я реально не поняла, подумала, что Москвиной привет.
Вайцеховской привет. Посмотрите свежий прокат-шоу на Окко.
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Ответ КакойТыНафигТанкист
Вайцеховской привет. Посмотрите свежий прокат-шоу на Окко.
Если там Войцеховская, смотреть как-то не очень хочется, с меня хватает, что я читаю её перлы тут.
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Ответ Оле-Лукойе
Если там Войцеховская, смотреть как-то не очень хочется, с меня хватает, что я читаю её перлы тут.
Самое смешное, что тут сильно вырванная из контекста Вайцеховская.
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