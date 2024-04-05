Федор Климов: «Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны»

Теги сборная России пары Федор Климов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Федор Климов сравнил уровень парного катания в России и в мире.

– Насколько вы вовлечены в мировое фигурное катание?

– Слежу за парами, конечно. Основные старты стараюсь смотреть. В одиночном катании, в танцах на льду наблюдаю за сильнейшими представителями.

– Как оцените состояние парного катания за рубежом?

– Была определенная яма, уровень упал после Олимпиады-2022. Чемпионат Европы с одинарными, двойными прыжками смотреть было тяжеловато – все это казалось несерьезным.

Сейчас уровень немного выровнялся. Конечно, не так, как было с нашими фигуристами, но все-таки. Это связано с тем, что после Олимпиад кто-то заканчивает карьеры, кто-то меняет партнеров и так далее. Сейчас появляются новые пары, все хотят отобраться на Олимпиаду.

– В парах нет ярких имен.

– Согласен. Есть несколько пар, которые находятся на одном уровне и могут конкурировать между собой. Это тоже некий показатель – нет ребят, которых можно назвать даже в будущем легендарной парой, как: Волосожар/Траньков, Савченко с любым партнером, даже как Суй Вэньцзин/Хань Цун. Это были суперпары, чьи программы будут пересматривать и равняться на них. Сейчас таких дуэтов нет, есть только несколько равных дуэтов хорошего уровня, которые, на мой взгляд, не выделяются.

Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов точно были бы в призерах?

– На мой взгляд, да. Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны. Лидеры на европейских турнирах получают примерно 130-135 баллов за произвольную программу, у нас – по 155, – сказал Климов.

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3 комментария
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Ответ Katerina Sunny
В смысле? На международных соревнованиях после возвращения квот они перестанут бороться между собой?
как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать...
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