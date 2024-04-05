Федор Климов: «Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны»

Федор Климов сравнил уровень парного катания в России и в мире.

– Насколько вы вовлечены в мировое фигурное катание?

– Слежу за парами, конечно. Основные старты стараюсь смотреть. В одиночном катании, в танцах на льду наблюдаю за сильнейшими представителями.

– Как оцените состояние парного катания за рубежом?

– Была определенная яма, уровень упал после Олимпиады-2022. Чемпионат Европы с одинарными, двойными прыжками смотреть было тяжеловато – все это казалось несерьезным.

Сейчас уровень немного выровнялся. Конечно, не так, как было с нашими фигуристами, но все-таки. Это связано с тем, что после Олимпиад кто-то заканчивает карьеры, кто-то меняет партнеров и так далее. Сейчас появляются новые пары, все хотят отобраться на Олимпиаду.

– В парах нет ярких имен.

– Согласен. Есть несколько пар, которые находятся на одном уровне и могут конкурировать между собой. Это тоже некий показатель – нет ребят, которых можно назвать даже в будущем легендарной парой, как: Волосожар/Траньков, Савченко с любым партнером, даже как Суй Вэньцзин/Хань Цун. Это были суперпары, чьи программы будут пересматривать и равняться на них. Сейчас таких дуэтов нет, есть только несколько равных дуэтов хорошего уровня, которые, на мой взгляд, не выделяются.

– / , / точно были бы в призерах?

– На мой взгляд, да. Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны. Лидеры на европейских турнирах получают примерно 130-135 баллов за произвольную программу, у нас – по 155, – сказал .