Татьяна Тарасова: «Дубинская очень много сделала для российского фигурного катания, воспитала прекрасных спортсменов. Светлая память!»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Дубинская скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Наташа Дубинская очень много сделала для российского фигурного катания, воспитала очень много прекрасных спортсменов. У нее была группа мальчиков, все они катались изумительно. Выражаю глубокие соболезнования ее семье. Я очень любила Наташу, была с ней в дружеских отношениях. Боже, какой кошмар. Светлая память!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Среди учеников Дубинской – Ирина Лобачева и Илья Авербух, Николай Морозов, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Даниил Глейхенгауз, Камила Валиева, Екатерина Куракова и другие фигуристы.