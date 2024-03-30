Тарасова о россиянах, выступающих за другие страны: «Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Конкретно за ними не слежу»

Теги Татьяна Тарасова сборная России переходы Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, следит ли за россиянами, перешедшими в другие страны.

– Следите ли за россиянами под флагами других стран?

– Их очень мало. Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Не основные, ни в каких сборных они не были. Конкретно за ними не слежу, – сказала заслуженный тренер СССР.

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12 комментариев
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«Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. --- Ребята, Дэвис и Смолкин, были у вас на олимпиаде от страны
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Ответ arisstopane
прикол в том что никаких новоиспеченных грузин не было бы, если б не грузины староиспеченные: ) сталин, орджоникидзе, отец и сын берия, надирадзе... да и никакой рф лет 80ят как не было бы, без права вето в совбезе, ядерного оружия, баллистических ракет, в том числе "тополь" и пво сс-400... учите историю, мать вашу!)
Вот это вас штырит.
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А как же новоиспечённые грузины?
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Я думаю Володин не очень расстроился что за ним не следят.
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Как же Девис и Смолкин ?
И разве не очевидно что сейчас совсем юные фигуристы 10-12-14 лет начнут менять спортивное гражданство имея российский паспорт ? Про них не надо вспоминать ?
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Нет, мне любопытно, Морозова и Еременко перешли в какую другую сборную или этот вопрос еще решается?
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Ну некоторые вполне себе на Чемпионате Европы и ФГП медали берут, и даже золотые. Можно и последить)
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Кроме детей Тутберидзе, вроде никто и не перешел в последнее время. Остальные переходили до "последнего времени".
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Ответ Виктория Обер
Нет, мне любопытно, Морозова и Еременко перешли в какую другую сборную или этот вопрос еще решается?
В сборную не переходят - в сборную отбираются. Судя по американскому и французскому паспорту у Морозов, эта пара в любой день может начать выступать в США или во Франции.
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Ответ Viks
В сборную не переходят - в сборную отбираются. Судя по американскому и французскому паспорту у Морозов, эта пара в любой день может начать выступать в США или во Франции.
Ну-да, ну-да, я же не профессионал. Переходят-отбираются, не суть важно. Для меня - точно. Вот когда же они начнут отбираться куда-либо? А, может, уже отобрались? По-моему, уже месяцев как пять назад сообщили, что они куда-то уезжают. С тех пор - тишина.
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