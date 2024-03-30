Тарасова о россиянах, выступающих за другие страны: «Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Конкретно за ними не слежу»

Татьяна Тарасова рассказала, следит ли за россиянами, перешедшими в другие страны.

– Следите ли за россиянами под флагами других стран?

– Их очень мало. Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Не основные, ни в каких сборных они не были. Конкретно за ними не слежу, – сказала заслуженный тренер СССР.