Тарасова о россиянах, выступающих за другие страны: «Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Конкретно за ними не слежу»
Татьяна Тарасова рассказала, следит ли за россиянами, перешедшими в другие страны.
– Следите ли за россиянами под флагами других стран?
– Их очень мало. Ребята, которые были у нас в конце, куда‑то перешли и катаются. Не основные, ни в каких сборных они не были. Конкретно за ними не слежу, – сказала заслуженный тренер СССР.
И разве не очевидно что сейчас совсем юные фигуристы 10-12-14 лет начнут менять спортивное гражданство имея российский паспорт ? Про них не надо вспоминать ?