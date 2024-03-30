Тарасова о российских фигуристах на Олимпиаде-2026: «Думаю, уже полноценно допустят, с флагом, гимном»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят на Олимпиаду-2026.

– Вам не было бы интересно поехать на Олимпиаду в статусе зрителя?

– Я много раз была Олимпийских играх, всегда выигрывала. В статусе зрителя я на Игры не езжу.

– Верите в то, что российских фигуристов полноценно, без ограничений допустят на зимние ОИ‑2026?

– А почему наших не будет на следующих Играх? Я думаю, что уже полноценно допустят, с флагом, гимном, – сказала заслуженный тренер СССР.

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35 комментариев
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В 22-м вы думали, что скоро на коленях все приползут...
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«Думаю, уже полноценно допустят, с флагом, гимном» --- С чего? Что изменилось? Всё только усугубилось: ОКР забанен по такой причине, что и за 10 лет не рассосётся.
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дас ист фантастишь....
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Интересно, на чём основан такой оптимизм? Жалко, что не обьяснила...
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Мне интересно, как наши фигуристы попадут на ОИ, если отбор туда будет на ЧМ 2025, на который надо еще квоты завоевать? Шел 2024 год. По одной квоте будет, но это несерьезно.
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Наших не буден точно ни в каких соревнованиях пока известный всем человек сидит в президентском кресле!
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Только бабушка Таня может нести бред что нас допустят до Олимпиады-2026.
А уж тем более с флагом и гимном - это вообще полная клиника.
Дай Бог пустят командой в 2028 году, да и то без флага и гимна.
А вероятнее всего вопрос нашего возвращения возникнет после 2030 года.
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Зато в 2022 думали, что все будут в очередь строиться на покаяние. Пока война не закончится, ничего не поменяется, а история с ДНР и ЛНР оптимизма не добавляет
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В смысле? До 2030 же срок полномочий, попахивает экстремизмом со стороны заслуженного тренера.
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Он будет править до 2036 года, так что придётся подождать
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О флаге и гимне можно забыть лет на 10 минимум.
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Ответ Raduga
Мне интересно, как наши фигуристы попадут на ОИ, если отбор туда будет на ЧМ 2025, на который надо еще квоты завоевать? Шел 2024 год. По одной квоте будет, но это несерьезно.
Как вы смеете не верить тому, что думает ТАТ. Раз она говорит что полноценно, то значит с тремя квотами.
Если серьезно, то формально юридически наши спортсмены НЕ теряли наши квоты, а было приостановлено их участие в соревнованиях по не спортивным причинам. Значит есть основания требовать возвращения с теми квотами, которые были. Как вариант увеличить на ЧМ число участников, как это сделали в произвольной ОИ из-за Валиевой.
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"Истинно вам говорю: 4 мая 2026 года Земля налетит на небесную ось!"
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Ответ Raduga
Мне интересно, как наши фигуристы попадут на ОИ, если отбор туда будет на ЧМ 2025, на который надо еще квоты завоевать? Шел 2024 год. По одной квоте будет, но это несерьезно.
Русских не допустят на следующий чм
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Ответ Лакс
Как вы смеете не верить тому, что думает ТАТ. Раз она говорит что полноценно, то значит с тремя квотами. Если серьезно, то формально юридически наши спортсмены НЕ теряли наши квоты, а было приостановлено их участие в соревнованиях по не спортивным причинам. Значит есть основания требовать возвращения с теми квотами, которые были. Как вариант увеличить на ЧМ число участников, как это сделали в произвольной ОИ из-за Валиевой.
Ну вы же понимаете, что квоты нам не вернут.
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Ответ Olga.t
Интересно, на чём основан такой оптимизм? Жалко, что не обьяснила...
Учитывая что наличие атрибутов и допуск будет напрямую зависеть от президента во главе страны, крайне смелое заявление.
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Ответ Olga.t
Интересно, на чём основан такой оптимизм? Жалко, что не обьяснила...
Оптимизм основан на желании дожить и самой опять с едкой желчью покомментировать.
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Угу, и нас будут встречать радостные итальянки с цветами и музыкой) А Бах попросит прощения и прослезится от счастья, когда увидит нас на ОИ))
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Ответ or.om
Русских не допустят на следующий чм
Об этом и речь. Увы.
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Ответ Raduga
Я надеюсь, что вы правы, но не верю в это. Наша сборная не выставила трёх фигуристов, (пар и танцоров) на ЧМ 2022, автоматически потеряв квоты. Никого не волнует, по какой причине это произошло.
У вас юридически неправильная формулировка - не "не выставила", а было не Нами приоставлено наше участие.
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Ответ Лакс
У вас юридически неправильная формулировка - не "не выставила", а было не Нами приоставлено наше участие.
Посмотрим. Чудеса случаются.
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Ответ Fona
Тарасова что-то знает, может есть подробности?
Тарасова знает меньше, чем пользователи этого сайта.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только бабушка Таня может нести бред что нас допустят до Олимпиады-2026. А уж тем более с флагом и гимном - это вообще полная клиника. Дай Бог пустят командой в 2028 году, да и то без флага и гимна. А вероятнее всего вопрос нашего возвращения возникнет после 2030 года.
А почему после 30-го? Думаете путин помрет к этому году?
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Ответ Лакс
Пока не понимаю.Для усиления нашей позиции надо было провести в сезоне у нас международный турнир. Чтобы понимать, надо изучить документы ИСУ.
Я надеюсь, что вы правы, но не верю в это. Наша сборная не выставила трёх фигуристов, (пар и танцоров) на ЧМ 2022, автоматически потеряв квоты. Никого не волнует, по какой причине это произошло.
+1
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Неужели Тарасова предсказывает Лебединое озеро?
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Меньше 2 лет осталось. При этом сейчас основная претензия - это членство олимпийских комитетов присоединенных территорий в ОКР, которые никто исключать не будет. Так что госпожа Тарасова бредит
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Думать (на сегодня) не запрещается.
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Татьяна Анатольевна что-то знает такое, чего не знаем пока мы?
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Ну думай дальше
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