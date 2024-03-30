Тарасова о российских фигуристах на Олимпиаде-2026: «Думаю, уже полноценно допустят, с флагом, гимном»

Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят на Олимпиаду-2026.

– Вам не было бы интересно поехать на Олимпиаду в статусе зрителя?

– Я много раз была Олимпийских играх, всегда выигрывала. В статусе зрителя я на Игры не езжу.

– Верите в то, что российских фигуристов полноценно, без ограничений допустят на зимние ОИ‑2026?

– А почему наших не будет на следующих Играх? Я думаю, что уже полноценно допустят, с флагом, гимном, – сказала заслуженный тренер СССР.