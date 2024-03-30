Тарасова о российских фигуристах на Олимпиаде-2026: «Думаю, уже полноценно допустят, с флагом, гимном»
Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов допустят на Олимпиаду-2026.
– Вам не было бы интересно поехать на Олимпиаду в статусе зрителя?
– Я много раз была Олимпийских играх, всегда выигрывала. В статусе зрителя я на Игры не езжу.
– Верите в то, что российских фигуристов полноценно, без ограничений допустят на зимние ОИ‑2026?
– А почему наших не будет на следующих Играх? Я думаю, что уже полноценно допустят, с флагом, гимном, – сказала заслуженный тренер СССР.
А уж тем более с флагом и гимном - это вообще полная клиника.
Дай Бог пустят командой в 2028 году, да и то без флага и гимна.
А вероятнее всего вопрос нашего возвращения возникнет после 2030 года.
Если серьезно, то формально юридически наши спортсмены НЕ теряли наши квоты, а было приостановлено их участие в соревнованиях по не спортивным причинам. Значит есть основания требовать возвращения с теми квотами, которые были. Как вариант увеличить на ЧМ число участников, как это сделали в произвольной ОИ из-за Валиевой.