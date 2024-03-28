Депутат Роднина: «Вопрос восстановления «Крокуса» поднимался в Госдуме, но пока четкого решения нет»

Депутат Ирина Роднина заявила, что вопрос восстановления «Крокуса» еще не решен.

22 марта террористы устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, а также подожгли здание. По последним данным, количество жертв достигло 143 человек.

«Вопрос восстановления «Крокуса» поднимался в Госдуме, но пока четкого решения нет. У каждого свое видение этого вопроса. Хозяева комплекса хотят восстановить помещение, но там погибло столько народу, что ставится вопрос о моральной стороне.

Как там можно будет веселиться после всего? Абсолютно точно там необходим мемориал в память о жертвах этой бесчеловечной атаки. В Госдуме пока не пришли к четкому решению», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.