Щербакова о первой попытке четверного: «Планировала пойти в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, скрутилась и не раскрывалась на выезд»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова вспомнила, как впервые исполнила четверной прыжок.

– Как и когда вы решились прыгать четверные?

– Помню самую первую попытку, это был четверной тулуп. Когда это увидела Этери Георгиевна (Тутберидзе), подзывает меня к себе и говорит: «На четверном прыжке надо максимально высоко выталкиваться и сразу резко вкручиваться». Мне тогда было лет 12. Видимо, бесстрашие играло свою роль.

Я планировала пойти в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, скрутилась и не раскрывалась на выезд. И вот так, с первой попытки, совершенно случайно, сама того не ожидая, я вошла в четверной прыжок, – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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А потом был перелом и долгое восстановление. Аня боец, что смогла восстановиться и продолжила прыгать квады. Горжусь. Болею за нее с новисов.
С Днем Рождения!
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+24
Это был сложный, но очень интересный путь - с того первого квада маленькой Анюты до квада на ОИ.
С юбилеем, Анна Станиславовна!
+20
-4
+16
Ответ ТМЗ
Комментарий скрыт
Когда кто-либо вообще такое говорил? Всем известно, что первый четверной среди женщин еще в 2002 году приземлила Мики Андо.
+4
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