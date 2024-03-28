Щербакова о первой попытке четверного: «Планировала пойти в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, скрутилась и не раскрывалась на выезд»

Анна Щербакова вспомнила, как впервые исполнила четверной прыжок.

– Как и когда вы решились прыгать четверные?

– Помню самую первую попытку, это был четверной тулуп. Когда это увидела Этери Георгиевна ( ), подзывает меня к себе и говорит: «На четверном прыжке надо максимально высоко выталкиваться и сразу резко вкручиваться». Мне тогда было лет 12. Видимо, бесстрашие играло свою роль.

Я планировала пойти в тройной прыжок, просто максимально высоко вытолкнулась, скрутилась и не раскрывалась на выезд. И вот так, с первой попытки, совершенно случайно, сама того не ожидая, я вошла в четверной прыжок, – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».