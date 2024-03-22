Глава ISU о недопуске россиян: «Мы сделали заявление, которого продолжаем придерживаться. Мы следим за ситуацией»

Теги сборная России ISU Чжэ Ель Ким Фигурное катание

Глава ISU высказался о недопуске российских спортсменов до соревнований.

Россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

«Ситуация на Украине – это трагедия. Мы все надеемся, что скоро это все закончится мирным урегулированием. С самого начала позиция ISU была предельно четкой и открытой. Так же как и наша поддержка Украине и ее спортсменам.

Что касается участия российских спортсменов, ISU сделал заявление, которого мы продолжаем придерживаться. Мы продолжаем следить за ситуацией», – сказал президент ISU Ким Чжэ Ель, чьи слова передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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21 комментарий
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Геноцид в Палестине - это трагедия. А, может, и не трагедия, а так, просто личное дело одного государства. Вот такая риторика получается.
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Лицемеры! Газа это другое?
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Наша политика состоит в том, чтобы держать российских вне спорта. Точка.
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Следить вы будете только за нашей победой над фашизмом в бывшей Украине и Гейропе. Больше вам следить уже не за чем.
Ваша контора "Рога и Копыта" уже никому не интересна. Вы вон, лучше облегчением программ и деградацией вида спорта + своего мышления занимайтесь - это у вас намного успешнее получается
+11
-3
+8
Какое отношение имеют соревнования к ситуации на Украине? Какое отношение наши спортсмены имеют к этому?
+9
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Особенно юниоры, по сути дети причастны к ситуации с этой ...... украиной. Решения принимают политики, а не спортсмены
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Ответ La Gushka
Это они подчеркивают свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. МОК МОКом, а нам пофиг.
Только когда свою независимость федерация бокса показывала (только с обратным знаком), то с ними быстренько разобрались
+8
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Сихарулидзе в курсе?
Они могут допустить наших только при условии покаяния всей страной , чтобы потом пнуть и поставить вопрос допуска на рассмотрение . И даже без политики … зачем на соревнованиях россияне ? Все места уже поделены .
+7
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+5
Пипидастр
+7
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+5
То есть они не придерживаются рекомендаций мок. И что им за это будет?
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Почему журналистка не уточнила что другие федерации допускают наших спортсменов и почему не допустить юниоров. Интервью полностью беззубое.
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И какое право они имели так поступать со спортсменами.
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Вы позвонили в компанию ИСУ, не вешайте трубку, ваш звонок очень важен для нас, мы пытаемся решить ваши проблемы, ожидайте.
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Ответ Александр Шульгин
Почему журналистка не уточнила что другие федерации допускают наших спортсменов и почему не допустить юниоров. Интервью полностью беззубое.
Журналистка была занята мыслями о статье про Деанну Стеллато-Дудек.
+2
0
+2
Ответ Андрей Балабаев
То есть они не придерживаются рекомендаций мок. И что им за это будет?
Это они подчеркивают свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. МОК МОКом, а нам пофиг.
+3
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Решение о допуске под нейтральным флагом на конгрессе в этом году будет отрицательным. Допуска до следующего конгресса не будет, и с вероятностью в 95%, российских атлетов под бирюзовым флагом не будет. Отобраться на олимпиаду в Коритно не дадут.
+4
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Ответ La Gushka
Это они подчеркивают свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. МОК МОКом, а нам пофиг.
они зависимы от других, так же как зависят функционеры мок
+1
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