Глава ISU о недопуске россиян: «Мы сделали заявление, которого продолжаем придерживаться. Мы следим за ситуацией»
Глава ISU высказался о недопуске российских спортсменов до соревнований.
Россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.
«Ситуация на Украине – это трагедия. Мы все надеемся, что скоро это все закончится мирным урегулированием. С самого начала позиция ISU была предельно четкой и открытой. Так же как и наша поддержка Украине и ее спортсменам.
Что касается участия российских спортсменов, ISU сделал заявление, которого мы продолжаем придерживаться. Мы продолжаем следить за ситуацией», – сказал президент ISU Ким Чжэ Ель, чьи слова передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
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Они могут допустить наших только при условии покаяния всей страной , чтобы потом пнуть и поставить вопрос допуска на рассмотрение . И даже без политики … зачем на соревнованиях россияне ? Все места уже поделены .