Херш о поднятии возрастного ценза: «В штабе Тутберидзе главное – скрутить четверной. И тут возникает вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек?»

Журналист Филипп Херш высказался о возрастном цензе в фигурном катании.

– Невозможно запретить фигуристам пробовать что-то сложное – настоящий спортсмен заточен на то, чтобы раздвигать границы возможного. Глупо верить, что никто и никогда бы не попробовал четверной прыжок. А ведь фигурное катание сейчас очень заточено на баллы и на техническую сложность. Во времена Курта Браунинга и первых квадов у этих прыжков не было четкой стоимости.

Это как раз то, что лучше всего удалось сделать штабу : главное – скрутить четверной, а уж то, как хорошо и чисто он будет приземлен, не так важно. Судьи выставят за это такие оценки, что их будет невозможно побить. Вдумайтесь: базовая стоимость элементов короткой программы Камилы Валиевой была почти такой же, как у Нэтана Чена.

И тут возникает важный вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек? Ведь нет серьезных исследований на тему последствий, которые ждут этих фигуристок за исполнение элементов ультра-си. Именно поэтому и поднят возрастной ценз до 17 лет.

Понятно, что в юном возрасте учить сложные прыжки легче, ведь баланс между весом и силой практически идеален. То есть ты можешь прыгнуть достаточно высоко, чтобы успеть скрутить четыре оборота – и твой небольшой вес в этом помогает. Проблема в том, что такая нагрузка на суставы опасна, это огромный риск.

– Но американская юниорка Миа Калин тоже прыгает четверные. Это не опасно?

– Да, но она единичный пример, это не тенденция. И у нее меньше четверти успешных попыток.

– Как вам новое поколение российских квадисток?

– Я стараюсь следить за вашими соревнованиями. Понятно, что смотрю не все, но заходил в интернет посмотреть чемпионат России. Естественно, когда ваша девочка прыгнула каскад из двух квадов, тоже не мог это пропустить. Малинин только собирался это сделать – а уже успешно его приземлила. Причем каскад выглядел чистым и докрученным, – рассказал американский журналист.

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