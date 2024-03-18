Херш о поднятии возрастного ценза: «В штабе Тутберидзе главное – скрутить четверной. И тут возникает вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек?»
Журналист Филипп Херш высказался о возрастном цензе в фигурном катании.
– Невозможно запретить фигуристам пробовать что-то сложное – настоящий спортсмен заточен на то, чтобы раздвигать границы возможного. Глупо верить, что никто и никогда бы не попробовал четверной прыжок. А ведь фигурное катание сейчас очень заточено на баллы и на техническую сложность. Во времена Курта Браунинга и первых квадов у этих прыжков не было четкой стоимости.
Это как раз то, что лучше всего удалось сделать штабу Этери Тутберидзе: главное – скрутить четверной, а уж то, как хорошо и чисто он будет приземлен, не так важно. Судьи выставят за это такие оценки, что их будет невозможно побить. Вдумайтесь: базовая стоимость элементов короткой программы Камилы Валиевой была почти такой же, как у Нэтана Чена.
И тут возникает важный вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек? Ведь нет серьезных исследований на тему последствий, которые ждут этих фигуристок за исполнение элементов ультра-си. Именно поэтому и поднят возрастной ценз до 17 лет.
Понятно, что в юном возрасте учить сложные прыжки легче, ведь баланс между весом и силой практически идеален. То есть ты можешь прыгнуть достаточно высоко, чтобы успеть скрутить четыре оборота – и твой небольшой вес в этом помогает. Проблема в том, что такая нагрузка на суставы опасна, это огромный риск.
– Но американская юниорка Миа Калин тоже прыгает четверные. Это не опасно?
– Да, но она единичный пример, это не тенденция. И у нее меньше четверти успешных попыток.
– Как вам новое поколение российских квадисток?
– Я стараюсь следить за вашими соревнованиями. Понятно, что смотрю не все, но заходил в интернет посмотреть чемпионат России. Естественно, когда ваша девочка прыгнула каскад из двух квадов, тоже не мог это пропустить. Малинин только собирался это сделать – а Маргарита Базылюк уже успешно его приземлила. Причем каскад выглядел чистым и докрученным, – рассказал американский журналист.
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То есть, если американская фигуристка скручивает четверные и у нее меньше четверти успешных попыток - это ничего страшного. А если четверные скручивают девочки из ТШТ - а статистика успешных попыток у них реально впечатляющая - это ужас-ужас, бедные суставы, отменить-запретить!
Крутая логика.
Камила как никто другой проходила жесткий пубретат, сохраняя места на пьедестале
А например девочка Рики Кихира при изучении четверных сломалась и не попала на ОИ
Девочки Плющенко прыгая квады все переломались еще в юниорах , да и мальчики тоже