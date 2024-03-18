Херш о поднятии возрастного ценза: «В штабе Тутберидзе главное – скрутить четверной. И тут возникает вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек?»

Теги сборная России сборная США женское катание Этери Тутберидзе Филипп Херш Миа Калин Маргарита Базылюк Фигурное катание

Журналист Филипп Херш высказался о возрастном цензе в фигурном катании.

– Невозможно запретить фигуристам пробовать что-то сложное – настоящий спортсмен заточен на то, чтобы раздвигать границы возможного. Глупо верить, что никто и никогда бы не попробовал четверной прыжок. А ведь фигурное катание сейчас очень заточено на баллы и на техническую сложность. Во времена Курта Браунинга и первых квадов у этих прыжков не было четкой стоимости. 

Это как раз то, что лучше всего удалось сделать штабу Этери Тутберидзе: главное – скрутить четверной, а уж то, как хорошо и чисто он будет приземлен, не так важно. Судьи выставят за это такие оценки, что их будет невозможно побить. Вдумайтесь: базовая стоимость элементов короткой программы Камилы Валиевой была почти такой же, как у Нэтана Чена. 

И тут возникает важный вопрос: не ставим ли мы под угрозу здоровье этих девочек? Ведь нет серьезных исследований на тему последствий, которые ждут этих фигуристок за исполнение элементов ультра-си. Именно поэтому и поднят возрастной ценз до 17 лет. 

Понятно, что в юном возрасте учить сложные прыжки легче, ведь баланс между весом и силой практически идеален. То есть ты можешь прыгнуть достаточно высоко, чтобы успеть скрутить четыре оборота – и твой небольшой вес в этом помогает. Проблема в том, что такая нагрузка на суставы опасна, это огромный риск.

– Но американская юниорка Миа Калин тоже прыгает четверные. Это не опасно?

– Да, но она единичный пример, это не тенденция. И у нее меньше четверти успешных попыток.

– Как вам новое поколение российских квадисток?

– Я стараюсь следить за вашими соревнованиями. Понятно, что смотрю не все, но заходил в интернет посмотреть чемпионат России. Естественно, когда ваша девочка прыгнула каскад из двух квадов, тоже не мог это пропустить. Малинин только собирался это сделать – а Маргарита Базылюк уже успешно его приземлила. Причем каскад выглядел чистым и докрученным, – рассказал американский журналист.

«Валиева должна извиниться». Легендарный американский журналист знает, как перезапустить карьеру Камилы

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27 комментариев
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То есть, если американская фигуристка скручивает четверные и у нее меньше четверти успешных попыток - это ничего страшного. А если четверные скручивают девочки из ТШТ - а статистика успешных попыток у них реально впечатляющая - это ужас-ужас, бедные суставы, отменить-запретить!
Крутая логика.
+25
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+21
Четверные успешно скручивают уже не только в штабе Тутберидзе. И да, чтобы побеждать в междусобойчике, где все обо всем договорились, надо быть на две головы сильнее. Правда есть и другтй способ побеждать - просто убрать тех, кто на две головы сильнее, состряпать допинговый скандал, отобрать медаль, обвинять в том, что калечат малолетних, в психологическом насилии, да мало ли в чем... Такие способы тоже работают, как мы видим. И это проще, чем скручивать четверные.
+24
-5
+19
А здоровьем соотечественника Малтнинан, который пятерные прыгает, Херш не хочет озаботиться?
+14
-1
+13
японки убиваются о квады, где-то успешно, где-то нет. Если бы у американок получались квады, они бы молчали))) когда Алиса Лью прыгала уси, вся Америка восхищалась)))
+13
-2
+11
Лол, квады россиянок - ужасный абьюз, квады Каллен - это другое.
+9
-1
+8
А американцы уже предлагают снизить до 16 лет возраст выхода во взрослые у парников. Как эту информацию прокомментирует Херш? Нет ли у него обеспокоенности за здоровье фигуристов из парного катания?
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+7
Ответ lepestok
японки убиваются о квады, где-то успешно, где-то нет. Если бы у американок получались квады, они бы молчали))) когда Алиса Лью прыгала уси, вся Америка восхищалась)))
Если бы у американок получались квады так же массово, как у нас, они бы уже давно возрастной ценз до 13 опустили.
+8
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+7
у нее меньше четверти успешных попыток...а, было бы больше, так я бы и заткнулся...
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Ответ Howard Norfolk
А здоровьем соотечественника Малтнинан, который пятерные прыгает, Херш не хочет озаботиться?
Там демократические пятерные, с нотками свободы и света, не путайте)
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На колу мочало - начинай сначала) Бедный , не о ком писать ему , нет достойных интересных фигуристок ! Девочки Тутберидзе укатают их девочек, и без четверных!)
+9
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Смени пластинку, Херш... У нас четверные теперь девочки многих штабов прыгают, Тутберидзе была лишь основоположником. Так что теперь гнать на неё единолично уже не получится ни у кого.
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0
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Главное в штабе Тутберидзе — это всестороннее развитие фигуриста, которое, в конечном итоге, плзволяет скручивать четверные.
+6
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+4
Как же их всех бомбит! Что Луну Хрюндрикс, что этого, что Лиза. Да всех, просто кто то молчит, кто то разговорчив. Омерзительные люди.
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То есть, если бы у американки было больше четверти успешных выездов, то херш с ним, со здоровьем? Сразу чувствуется логика Херша, ну и херш с ней ( с логикой). И чего ж не беспокоился о здоровье Алисии, когда скручивала ( и всегда не докручивала) квады.
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Девочки Тутберидзе и четверные скручивают и на ОИ побеждают в 17-18 лет.
Камила как никто другой проходила жесткий пубретат, сохраняя места на пьедестале
А например девочка Рики Кихира при изучении четверных сломалась и не попала на ОИ
Девочки Плющенко прыгая квады все переломались еще в юниорах , да и мальчики тоже
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Ответ nina1212
Девочки Тутберидзе и четверные скручивают и на ОИ побеждают в 17-18 лет. Камила как никто другой проходила жесткий пубретат, сохраняя места на пьедестале А например девочка Рики Кихира при изучении четверных сломалась и не попала на ОИ Девочки Плющенко прыгая квады все переломались еще в юниорах , да и мальчики тоже
Девочки Тутберидзе побеждают судейским произволом. Факт, известный давно и многим, кроме фанатов ТШТ
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Что- то сам себе противоречит. Сначала пишет, что не важно, как скрутить, а потом, что у Марго чистый и докрученый. И что для здоровья хуже- успешные попытки, или более четверти неудач?
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Про опасность для здоровья Самый популярный в США спорт - американский футбол. И там (ужас!) даже ВАДА нет! У меня все.
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Можно подумать, те, кто не пытается сделать четверные, совершенно здоровы. Среди спортсменов нет здоровых людей.
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Охренеть, как старый неспортивный журналюга из США подкован в ФК.
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Да ладно, Филипп Херш, чего уж там мелочиться! Предлагай оставить у девушек только двойные прыжки! А можно и вовсе без них красиво покататься несколько минут под музыку и получить золотую медаль! Ведь главное - здоровье, не так ли?
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а когда попытки неуспешные, она разве не больше бьется?
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Вообще-то базовая стоимость пп Трусовой была выше чем у Чена
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В штабе Тутберидзе главное "скрутить" судей, и делают они это разными методами.
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Ответ arabesk
На колу мочало - начинай сначала) Бедный , не о ком писать ему , нет достойных интересных фигуристок ! Девочки Тутберидзе укатают их девочек, и без четверных!)
При честном судействе девочки Тутберидзе не были бы на пьедестале. Это не к вопросу про американцев, а вообще про фк
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У этих детей есть родители, Херш им не папа и не мама.
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