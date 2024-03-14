«Отдыхаем, а ты в говне, как и всегда?» Ягудин ответил болельщику после победы на шоу-турнире

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание натив Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин нагрубил болельщику в соцсети.

9 марта Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», за что получил пять миллионов рублей. 13 марта он опубликовал фото с женой на отдыхе. 

«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», – написал пользователь. 

«Да, отдыхаем))) А ты в говне, как и всегда?» – ответил Ягудин. 

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера

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91 комментарий
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Так забавно рядом смотрятся две новости:

Туктамышева: "Не представляю, как Ягудин так соединил искусство и спорт".
Ягудин: "А ты в говне, как всегда?"
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Красавчик, держит уровень, как всегда говно
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Евгений Плющенко: «Ягудин – пример для подражания не только для фигуристов, но и вообще для людей. Счастлив, что он продолжает творить»
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Позвоните ТАТ, пусть прокомментирует.
+53
-1
+52
Какой же колхозник и клоун
+53
-3
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фу, гопник какой-то
+37
0
+37
Ответ Syndycate
Какой же колхозник и клоун
Колхозники хорошие люди, а этот нет. Плохое сравнение...
+38
-1
+37
Спасибо первому каналу за достойный выбор морально-нравственных ориентиров для подрастающего поколения. Безумно культурноразвивательно и патриотично.
+35
-1
+34
45 лет, а ментальность невоспитанного подростка, который в соцсети оскорбляет людей в самой примитивной форме
Впрочем, мы, зрители, сами делаем их такими своими излишне подобострастными расшаркиваниями только лишь за то, что они на коньках бегают по льду под музыку..
+26
-1
+25
Мне вот интересно с политикой отмены на первом канале, как вообще Ягудин умудрился выиграть турнир два раза и работать на канале?! Помнится в своё время Ягудин опубликовал пост в инстаграме на тему СВО. Почему-то Урганта за это выгнали с федерального канала, а этот всё ещё во всей красе
+31
-6
+25
У меня есть брат, ему 15, у него юношеский максимализм и чрезмерно буйное поведение, но даже для 15-летнего подростка это полный зашквар, я уж молчу про взрослого мужика
Лёше уже 5 десяток, есть дети, а ведет себя как закомплексованный школьник, печально, что ничего умнее «е**нько» и «г*вно» Леха на комментарии без единого оскорбления ответить не в состоянии
+20
0
+20
Спортс, никогда не думала, что напишу это, но благодаря Вам я узнала, что за человек Алексей Ягудин. Мне очень жаль увидеть этот скрин, думала, что он в эмоциях был после финала, ан нет, он оказывается носит в себе большое количество негатива и злобы. Жаль...
+19
0
+19
А ведь за этого человека болели и переживали, им восхищались в свое время, как олицетворением Российского фигурного катания. Ничтожество вы, Алексей.
+18
0
+18
Ягудин омеrzitelen. Позор Первого канала.
+17
0
+17
Ответ Илья Ганин
Евгений Плющенко: «Ягудин – пример для подражания не только для фигуристов, но и вообще для людей. Счастлив, что он продолжает творить»
Одного поля ягоды
+23
-7
+16
Какая же он субстанция.
Не то, что руки подать противно, а и читать и слышать о нем.
+17
-1
+16
Господи,когда же этот поток сознания у Ягудина кончится.Может его срочно депортировать в родовое имение во Францию,а пять лямов отобрать на границе,как это было в свое время у Остапа Бендера.
+16
-1
+15
Где комиссия по этике? Для чего она вообще создавалась?
+15
0
+15
Никогда не сдавайся, Алёша, позорься до конца. ✊
+15
0
+15
Разблокировано новое слово для комментариев. Говно
+15
-1
+14
Ответ Владислав Романов
Колхозники хорошие люди, а этот нет. Плохое сравнение...
Клоуны тоже неплохие, они выступают перед людьми, развлекают и создают торжественную праздничную атмосферу
+13
0
+13
Какие ж лохи за него болели.. Вот же ж чмидоло
+12
0
+12
Фекальная тема у элиты ФК продолжается...
+11
0
+11
тарасовское воспитание.....
+11
-1
+10
Эталонный носитель русской культуры ))
+10
0
+10
Ответ Raduga
Позвоните ТАТ, пусть прокомментирует.
она тоже отдыхает
+10
0
+10
Ответ sk0208827
Разблокировано новое слово для комментариев. Говно
Уже давно...
При чем пользователям часто блокируют, а "героям" новостей зелёный свет.
Ягудин просто подтвердил амплуа гопника.
+12
-2
+10
Ответ Алена Иванова
Мне вот интересно с политикой отмены на первом канале, как вообще Ягудин умудрился выиграть турнир два раза и работать на канале?! Помнится в своё время Ягудин опубликовал пост в инстаграме на тему СВО. Почему-то Урганта за это выгнали с федерального канала, а этот всё ещё во всей красе
Он почти сразу удалил, как и Траньков, например)))
+11
-1
+10
А чего закрашиваем, стесняемся? А Лёша вот не стесняется нисколько. Откройте слово на барабане:
https://ibb.co/SV3dFZD
https://ibb.co/42F6mRW
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Нерукопожатный товарищ !! Бумеранг никто не отменял !
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