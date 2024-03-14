«Отдыхаем, а ты в говне, как и всегда?» Ягудин ответил болельщику после победы на шоу-турнире

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин нагрубил болельщику в соцсети.

9 марта Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», за что получил пять миллионов рублей. 13 марта он опубликовал фото с женой на отдыхе.

«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», – написал пользователь.

«Да, отдыхаем))) А ты в говне, как и всегда?» – ответил Ягудин.

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