«Отдыхаем, а ты в говне, как и всегда?» Ягудин ответил болельщику после победы на шоу-турнире
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин нагрубил болельщику в соцсети.
9 марта Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», за что получил пять миллионов рублей. 13 марта он опубликовал фото с женой на отдыхе.
«Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно», – написал пользователь.
«Да, отдыхаем))) А ты в говне, как и всегда?» – ответил Ягудин.
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Туктамышева: "Не представляю, как Ягудин так соединил искусство и спорт".
Ягудин: "А ты в говне, как всегда?"
Впрочем, мы, зрители, сами делаем их такими своими излишне подобострастными расшаркиваниями только лишь за то, что они на коньках бегают по льду под музыку..
Лёше уже 5 десяток, есть дети, а ведет себя как закомплексованный школьник, печально, что ничего умнее «е**нько» и «г*вно» Леха на комментарии без единого оскорбления ответить не в состоянии
Не то, что руки подать противно, а и читать и слышать о нем.
При чем пользователям часто блокируют, а "героям" новостей зелёный свет.
Ягудин просто подтвердил амплуа гопника.
https://ibb.co/SV3dFZD
https://ibb.co/42F6mRW