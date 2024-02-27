Валуев о Париже-2024: «Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет. Там будет не за кого болеть, поэтому смотреть эту Олимпиаду бессмысленно»
Николай Валуев считает, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать российским спортсменам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.
«Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет в Париж. Там будет не за кого болеть. Поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно.
У нас будут и есть спортивные соревнования, которые интересны нашим болельщикам. Если я и буду смотреть Игры, то только небольшие фрагменты», — сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.
Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Прям совком от его слов повеяло - кому можно ехать и кому можно смотреть.
зачем, там же, цитирую, «будет не за кого болеть. поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно.»
Конечно, объективно ему не за кого болеть.
Уважение к спортсменам нет - это не понятно.
Ведь очевидно что аргентинцы гордятся Месси и без гимна как и русские Овечкиным