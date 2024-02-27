Валуев о Париже-2024: «Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет. Там будет не за кого болеть, поэтому смотреть эту Олимпиаду бессмысленно»

Николай Валуев считает, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать российским спортсменам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет в Париж. Там будет не за кого болеть. Поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно.

У нас будут и есть спортивные соревнования, которые интересны нашим болельщикам. Если я и буду смотреть Игры, то только небольшие фрагменты», — сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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