Валуев о Париже-2024: «Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет. Там будет не за кого болеть, поэтому смотреть эту Олимпиаду бессмысленно»

Теги Николай Валуев Олимпийская сборная России Париж-2024 Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев считает, что россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать российским спортсменам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Не думаю, что хоть кто-то из россиян поедет в Париж. Там будет не за кого болеть. Поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно.

У нас будут и есть спортивные соревнования, которые интересны нашим болельщикам. Если я и буду смотреть Игры, то только небольшие фрагменты», — сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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21 комментарий
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Как они привыкли решать все за других людей, кому и что интересно
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Ещё один любитель говорить за всех. Такие грязненькие манипуляции, мол не смейте туда ехать.
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Депутату Валуеву не интересны соревнования куда его не приглашают.
Прям совком от его слов повеяло - кому можно ехать и кому можно смотреть.
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Не думай, Коля. Еще поранишься вдруг.
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> Если я и буду смотреть Игры, то только небольшие фрагменты

зачем, там же, цитирую, «будет не за кого болеть. поэтому смотреть эту Олимпиаду будет бессмысленно.»
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Кому-то интересно мнение Коли-кувалды?
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Не хотят смотреть Валуев и ко, а не будет вся страна.
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Честно говоря не понимаю как аргентинцы болеют за Месси ведь ни в Ла лиге ни в США не звучит аргентинский гимн, и после вручения наград ноль наград идет в копилку Аргентины. Та же потомка с Овечкиным или Капризовым с Кучеровым. Они играют эти матчи но ноль российского гимна там, выигрывают награды и тоже ноль из них ищет в копилку нашей державы. Не понятно как люди могут за них всех болеть
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Каменная башка неправ
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Увидеть Париж и неболеть!
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Человек никогда не занимался соревновательными спортом.
Конечно, объективно ему не за кого болеть.

Уважение к спортсменам нет - это не понятно.
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Валуев пусть за себя решает смотреть ему или нет.
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Холуев
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Ответ ilya1809
Честно говоря не понимаю как аргентинцы болеют за Месси ведь ни в Ла лиге ни в США не звучит аргентинский гимн, и после вручения наград ноль наград идет в копилку Аргентины. Та же потомка с Овечкиным или Капризовым с Кучеровым. Они играют эти матчи но ноль российского гимна там, выигрывают награды и тоже ноль из них ищет в копилку нашей державы. Не понятно как люди могут за них всех болеть
Вы написали глупость!
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Ответ ilya1809
Честно говоря не понимаю как аргентинцы болеют за Месси ведь ни в Ла лиге ни в США не звучит аргентинский гимн, и после вручения наград ноль наград идет в копилку Аргентины. Та же потомка с Овечкиным или Капризовым с Кучеровым. Они играют эти матчи но ноль российского гимна там, выигрывают награды и тоже ноль из них ищет в копилку нашей державы. Не понятно как люди могут за них всех болеть
Скачай себе гимн на телефон, и слушай сколько влезет.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Вы написали глупость!
Это называется сарказм. Сарказм в том что я взял за основу высказывание Валуева или любого человека который говорит что без гимна нет смысла ехать.
Ведь очевидно что аргентинцы гордятся Месси и без гимна как и русские Овечкиным
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Ответ Фёдор Молчанов
Скачай себе гимн на телефон, и слушай сколько влезет.
Если вы настолько узколобы то лучше себе скачайте).
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Ответ ilya1809
Это называется сарказм. Сарказм в том что я взял за основу высказывание Валуева или любого человека который говорит что без гимна нет смысла ехать. Ведь очевидно что аргентинцы гордятся Месси и без гимна как и русские Овечкиным
Так олимпиада тут причём? Поедет Месси на олимпиаду, если запретят гимн Аргентины,символику и введут кучу критериев допуска, как думаете?
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