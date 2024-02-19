Елена Вайцеховская: «Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России»
Вайцеховская раскритиковала выступление Бойковой и Козловского на Спартакиаде.
Пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский заняла второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
«Самое большое сожаление от турнира спортивных пар в Магнитогорске – что между Мишиной / Галлямовым и Бойковой / Козловским не получилось равной борьбы. Сорванная Сашей и Димой поддержка здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чем – это реально несчастный случай.
Но парадокс налицо: притом что многие отдельные элементы у Бойковой и Козловского были оценены выше (что говорит о том, что эти спортсмены если не превосходят соперников в технике, то как минимум не уступают им), общим впечатлением осталась некая неухоженность.
Это и разброд с прыжками (на ЧР ребят подвели риттбергер и тулуп, в Магнитогорске – сальхов), и недостаточная вычищенность отдельных движений. Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек.
Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах.
Вот и получилось, что Мишина и Галлямов подошли к двум главным стартам сезона на пике и прошли их абсолютно безошибочно, а Бойковой и Козловскому не хватило той самой малости, которая и составляет разницу между победителем и проигравшим», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
абсолютная победа на чемпе россии по-прыгам...
женщина, соблюдайте социальную дистанцию!(с)
Как раз вчера Козлики были хороши и обошли бы Мигов , если бы не нелепо сорванная поддержка . Или Вайц. до сих пор не может простить Хрустальному , что Рыжики обошли Мигов в Пекине ?
Следующий опус будет посвящен Мозалеву .
И ломает она, и программы одинаковые ставит она, и допингом кормит она, и голодом морит она
При этом на все забила, на работу не ходит
сплошные неувязки
Сейчас смотрю ее уже начали гнобить за шоу Большие девочки, она и там всех сломала)) хотя тренеры и диетологи там другие люди
Ей-богу, чм по водным видам идет, про него бы написала
Но Вайц, дабы "делу дать законный вид и толк" заводит разговор о БК. Вот, смотрите, потеряла Тутберидзе, демонстративно, интерес к российским турнирам, и не хватило БК малости для победы.
А про Петросян, которая, несмотря на отсутствие Этери выиграла с огромным отрывом, Вайц скромно умалчивает, ибо она не вписывается в выстроенную ею конструкцию.
"Но вы друзья, как не садитесь", за любыми словесными кружевами Вайц по отношении к Этери всё равно видно желание свести личные счёты.
Поэтому, жду, когда эту тему. а она действительно вызывает обеспокоенность, поднимет человек, которого не заподозришь в предвзятости.