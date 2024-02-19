Елена Вайцеховская: «Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России»

Вайцеховская раскритиковала выступление Бойковой и Козловского на Спартакиаде.

Пара Александра Бойкова – заняла второе место, уступив и .

«Самое большое сожаление от турнира спортивных пар в Магнитогорске – что между Мишиной / Галлямовым и Бойковой / Козловским не получилось равной борьбы. Сорванная Сашей и Димой поддержка здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чем – это реально несчастный случай.

Но парадокс налицо: притом что многие отдельные элементы у Бойковой и Козловского были оценены выше (что говорит о том, что эти спортсмены если не превосходят соперников в технике, то как минимум не уступают им), общим впечатлением осталась некая неухоженность.

Это и разброд с прыжками (на ЧР ребят подвели риттбергер и тулуп, в Магнитогорске – сальхов), и недостаточная вычищенность отдельных движений. Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек.

откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, и объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах.

Вот и получилось, что Мишина и Галлямов подошли к двум главным стартам сезона на пике и прошли их абсолютно безошибочно, а Бойковой и Козловскому не хватило той самой малости, которая и составляет разницу между победителем и проигравшим», – написала журналист в телеграм-канале.