Елена Вайцеховская: «Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России»

Теги Алексей Тихонов Максим Траньков Спартакиада Елена Вайцеховская пары Этери Тутберидзе Павел Слюсаренко Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Вайцеховская раскритиковала выступление Бойковой и Козловского на Спартакиаде.

Пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский заняла второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Самое большое сожаление от турнира спортивных пар в Магнитогорске – что между Мишиной / Галлямовым и Бойковой / Козловским не получилось равной борьбы. Сорванная Сашей и Димой поддержка здесь, на мой взгляд, совершенно ни при чем – это реально несчастный случай.

Но парадокс налицо: притом что многие отдельные элементы у Бойковой и Козловского были оценены выше (что говорит о том, что эти спортсмены если не превосходят соперников в технике, то как минимум не уступают им), общим впечатлением осталась некая неухоженность.

Это и разброд с прыжками (на ЧР ребят подвели риттбергер и тулуп, в Магнитогорске – сальхов), и недостаточная вычищенность отдельных движений. Могу ошибаться, конечно, но вот в голове упорно вертелась та самая поговорка про семь нянек.

Этери Тутберидзе откровенно и даже несколько демонстративно потеряла интерес к тому, что происходит внутри России, Максим Траньков и Алексей Тихонов объединили тренерскую деятельность с комментаторской, а Павел Слюсаренко в большей степени (что логично) сосредоточился на собственных пермских дуэтах.

Вот и получилось, что Мишина и Галлямов подошли к двум главным стартам сезона на пике и прошли их абсолютно безошибочно, а Бойковой и Козловскому не хватило той самой малости, которая и составляет разницу между победителем и проигравшим», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

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54 комментария
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Идея с этими кликбейтными заголовками понятна, но они очень раздражают. Не могу назвать себя фанатом Тутберидзе, но ребят, это перебор. Вайц вовсе не про неё писала!
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Зато Вайцеховская интерес к Тутберидзе нисколько не потеряла, даже приумножила 😂
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В чем Вайц, к сожалению, права - никакой слаженной работой в парах и не пахнет. БК у семи нянек и все равно с косяками, а МиГи у Москвиной почти безукоризненны и стабильны. И непонятно, кто там за что отвечает в этой шеренге тренеров. А Транькову давно пора определиться, кто он - тренер или шоумен. Пока и то, и другое выглядит довольно так себе, если не сказать пожестче.
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Отсутствие интереса со стороны Тутберидзе компенсируется неутолимым желанием Вайцеховской писать о ней.
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петросян выиграла ВСЕ турниры сезона по-взрослым, базылюк и федотов выиграли ВСЕ турниры сезона по юниорам,
абсолютная победа на чемпе россии по-прыгам...
женщина, соблюдайте социальную дистанцию!(с)
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Елена Сергеевна, так Вы же сами писали про брешь в стене Хрустального
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Девиз Вайц - ни дня без наброса на Тутберидзе. Это стало ее смыслом жизни.
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Ответ Железная Леди
Чему удивляться? нет и не предвидится девочек, привозивших ей миллионы долларов с МС.
Да берите больше, МИЛЛИАРДЫ, чего уж мелочиться.
+12
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+10
Вайц как обычно: придумала себе что-то и манипулирует фактами. Назвать БК неухоженными - это совсем глаз не иметь. Они были великолепны в ПП, и если бы не сорванная поддержка, должны были её выигрывать. У них была постоянная скорость, отточенность жеста, попадание в музыку, чего не наблюдалось у МГ. Но кому это интересно, если стоит определённая задача? Я вот ни разу не адепт Тутберидзе, но говорить на белое чёрное - явный перебор. Возможно, она и правда потеряла интерес к происходящему на внутренних стартах, но доказывать это путём принижения ни в чём не повинных спортсменов - низко.
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ЕВ откровенно и даже несколько демонстративно/навязчиво подогревает интерес к тому, что происходит внутри ТШТ.
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Терпела Вайц терпела, написать не написать и не шмогла таки удержаться. ))) Кто то гонорарчик подогнал.
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Вайц.персональный антипиарщик Тутберидзе , ей бы ещё с Косторной объединиться . Она ещё о ком то пишет или зациклена только на Этери ?
Как раз вчера Козлики были хороши и обошли бы Мигов , если бы не нелепо сорванная поддержка . Или Вайц. до сих пор не может простить Хрустальному , что Рыжики обошли Мигов в Пекине ?
Следующий опус будет посвящен Мозалеву .
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Ответ elene.elene
Для этого ей придется и толпу своих помощников в сша перевезти
так если тут тренирует не она, а помощники, почему все шишки валятся на нее одну?))
И ломает она, и программы одинаковые ставит она, и допингом кормит она, и голодом морит она
При этом на все забила, на работу не ходит
сплошные неувязки
Сейчас смотрю ее уже начали гнобить за шоу Большие девочки, она и там всех сломала)) хотя тренеры и диетологи там другие люди
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На Спартакиаде не было также Давыденко, и Синицына была с Касумовой. Не забудьте про них статью написать.
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А Глейха с Дудаковым куда Вайц дела ? Уже не знает с какого бока Тутберидзе укусить ?
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Вайц перестанет писать о Тутберидзе,когда никогда
Ей-богу, чм по водным видам идет, про него бы написала
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Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
давно пора, все равно тут не ценят
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+6
Я тут не совсем согласна с ней...Тутберидзе в том числе с 7-ю "няньками " смогла ведь привести к серебру ои не совсем стабильных ТМ, смогла, даже МГ с их техникой они обошли- это же тоже о чем то говорит ..мне кажется судить можно уже со след сезона ,когда будут поставлены программы уже в их штабе ,и будет видна их работа ..да и вообще БК в принципе никогда не были такими стабильными ( даже не у тшт) как МГ ,к сожалению это факт ..но то что они поменялись и плюсы какие то в этом переходе есть-тоже видно
+9
-3
+6
Про БК пишет как будто они вообще провалилась на дно. Да всё так же с ошибками. Но с тем как катались другие пары они хорошо выступили. Да и в женском как обычно выиграла ученица Тутбиридзе.
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Чушь какая, люди обладают сенсорными способностями на расстоянии, залезают в мысли других и читают. Откуда такой наброс, Этери и раньше редко высказывалась.
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Ответ arisstopane
петросян выиграла ВСЕ турниры сезона по-взрослым, базылюк и федотов выиграли ВСЕ турниры сезона по юниорам, абсолютная победа на чемпе россии по-прыгам... женщина, соблюдайте социальную дистанцию!(с)
👏 Арсений тоже не подкачал)
+5
0
+5
Ответ ретроградный меркурий
В чем Вайц, к сожалению, права - никакой слаженной работой в парах и не пахнет. БК у семи нянек и все равно с косяками, а МиГи у Москвиной почти безукоризненны и стабильны. И непонятно, кто там за что отвечает в этой шеренге тренеров. А Транькову давно пора определиться, кто он - тренер или шоумен. Пока и то, и другое выглядит довольно так себе, если не сказать пожестче.
Этери дала понять, что из себя представляет так называемый тренер Траньков.. а то после ОИ в Пекине многие говорили, что серебро ТМ - это полностью заслуга Транькова и всех этих семи нянек, но никак не самой Тутберидзе.. а вот выходит, что без неё ничего не получается даже в парах.
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К Этери, по поводу её отсутствия на турнирах не может не быть вопросов.
Но Вайц, дабы "делу дать законный вид и толк" заводит разговор о БК. Вот, смотрите, потеряла Тутберидзе, демонстративно, интерес к российским турнирам, и не хватило БК малости для победы.
А про Петросян, которая, несмотря на отсутствие Этери выиграла с огромным отрывом, Вайц скромно умалчивает, ибо она не вписывается в выстроенную ею конструкцию.
"Но вы друзья, как не садитесь", за любыми словесными кружевами Вайц по отношении к Этери всё равно видно желание свести личные счёты.
Поэтому, жду, когда эту тему. а она действительно вызывает обеспокоенность, поднимет человек, которого не заподозришь в предвзятости.
+5
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+4
Так пишет, будто БК в конце таблицы. А они все ж вторые.))
+5
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Федерация не защищает ни её, ни её учеников, конечно она может потерять интерес к тому, что делает федерация.
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подленький донос с намёком: "обратите на неё внимание, она уже..." и т.д. И вся известная компания спорца тут же с радостью кинулась поддакивать.
+4
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После провокации с Ками, вообще можно ко всему интерес потерять, а Этери работает. Ей нужно время прийти в себя.
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+2
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Для этого ей придется и толпу своих помощников в сша перевезти
+3
-1
+2
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
в США спортсмены ментально-психологически другие, подход к тренировкам другой, этика другая, там ей не удастся добиться таких же успехов
+2
-1
+1
Ответ elene.elene
Для этого ей придется и толпу своих помощников в сша перевезти
на первых порах она и одна справится.. помощников потом подберёт.
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