Валиева отстранена от соревнований, тренировок и шоу. Ей можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка («Матч ТВ»)
Камила Валиева не сможет выступать в шоу, которым оказывается господдержка.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.
«Так, разбираемся. Камила отстранена и от соревнований, и от тренировок, и от шоу. С соревнованиями понятно.
Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных.
С шоу немножко другая ситуация: можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка, то есть чисто коммерческих», – говорится в новости «Матча».
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«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию
Почему бы просто не положить большую такую болтяру на людей, которые вопреки всем правилам и законам оставили нас без гимна и флага?
Тут все, начиная от шведской лаборатории сделано для максимальных проблем
Клоунада редкостная
Одна проба в отдельный период
Непонятно как попавшего вещества
Не дающего хоть какого-то эффекта в ФК
Полностью прошляпившая сроки лаборатория
Абсолютные чистые результаты во все иные периоды (и в ОИ)
И вот такое решение
Можно быть на чьей угодно стороне( а что наши спорт чинуши и прочие поехавшие и мутные не спорю, да и покрывают тех, кто релаьно должен нести наказание),
но не признавать, что решение в 4 года неадекватное и политизированное - абсолютно глупо
На озере замерзшем можно? Хотя, оно наверное государственное...
Да у нас как бы нет таких, всем дают субсидии чтобы среди бюджетников распространили, как Навка с Плющенко выбивают
https://sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-18062015-n-638/obshcherossiiskie-antidopingovye-pravila/x/10.11/10.11.1/
Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или (!) иной деятельности (!) .... в спорте высших достижений или на национальном уровне, которая (!) финансируется правительственным органом (!).
Можешь в Госдуму претензию направить
Как говорится, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения)