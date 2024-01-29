Валиева отстранена от соревнований, тренировок и шоу. Ей можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка («Матч ТВ»)

Камила Валиева не сможет выступать в шоу, которым оказывается господдержка.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.

«Так, разбираемся. Камила отстранена и от соревнований, и от тренировок, и от шоу. С соревнованиями понятно.

Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных.

С шоу немножко другая ситуация: можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка, то есть чисто коммерческих», – говорится в новости «Матча».

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

Почему Валиева проиграла дело? Две главные ошибки защиты

«Заглуши мою боль». Первая реакция Валиевой на 4-летнюю дисквалификацию