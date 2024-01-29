Валиева отстранена от соревнований, тренировок и шоу. Ей можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка («Матч ТВ»)

Теги сборная России допинг женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева не сможет выступать в шоу, которым оказывается господдержка.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты с этой даты аннулированы.

«Так, разбираемся. Камила отстранена и от соревнований, и от тренировок, и от шоу. С соревнованиями понятно.

Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных.

С шоу немножко другая ситуация: можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка, то есть чисто коммерческих», – говорится в новости «Матча».

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242 комментария
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О, интересно. А причем тут господдержка каких-то шоу и дисквалификация в большом спорте? Эти же господа из МОК, вроде, за отделение спорта от государства или я что-то путаю?
Почему бы просто не положить большую такую болтяру на людей, которые вопреки всем правилам и законам оставили нас без гимна и флага?
+134
-49
+85
Ответ veramarso
А если будет кататься, то что? Ну просто интересно)
Увеличат срок дисквала, а федру могут дисквалифицировать надолго. За соблюдение правил ответственность на федре.
+54
-5
+49
Запрет тренировок придумали особенные негодяи, чтобы спортсмен потерял форму и не смог вернуться в спорт.
+64
-16
+48
хм, а на частных-то почему нельзя тренироваться?
+53
-5
+48
Ответ Wintersun
Запрет тренировок придумали особенные негодяи, чтобы спортсмен потерял форму и не смог вернуться в спорт.
+++
Тут все, начиная от шведской лаборатории сделано для максимальных проблем

Клоунада редкостная
Одна проба в отдельный период
Непонятно как попавшего вещества
Не дающего хоть какого-то эффекта в ФК
Полностью прошляпившая сроки лаборатория
Абсолютные чистые результаты во все иные периоды (и в ОИ)
И вот такое решение

Можно быть на чьей угодно стороне( а что наши спорт чинуши и прочие поехавшие и мутные не спорю, да и покрывают тех, кто релаьно должен нести наказание),
но не признавать, что решение в 4 года неадекватное и политизированное - абсолютно глупо
+43
-13
+30
Как может кто-то запретить Валиевой кататься в шоу Навки, например? Каким образом? МОК? А с чего вдруг?
+33
-3
+30
Ответ Wintersun
Запрет тренировок придумали особенные негодяи, чтобы спортсмен потерял форму и не смог вернуться в спорт.
Это ведь не вчера придумали и не только для наших спортсменов.
+31
-2
+29
Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных.

На озере замерзшем можно? Хотя, оно наверное государственное...
+34
-7
+27
А если будет кататься, то что? Ну просто интересно)
+29
-2
+27
Можно фиг класть на ИСУ, всё равно там наших спортсменов нет. Будет как с хоккеистом Федотовым. Он отстранён, но продолжает играть (другой вопрос как) в КХЛ, и ИИХФ ничего сделать не может. Насмешили.
+26
-5
+21
можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка, то есть чисто коммерческих

Да у нас как бы нет таких, всем дают субсидии чтобы среди бюджетников распространили, как Навка с Плющенко выбивают
+20
-2
+18
Ответ Oleandra
У Тутберидзе полностью частное шоу.
Вот и посмотрим, возьмет ли она ее на свои шоу.
+18
-2
+16
именно поэтому 4 а не 2. ну, твари
+25
-10
+15
Ответ Silent2006
О, интересно. А причем тут господдержка каких-то шоу и дисквалификация в большом спорте? Эти же господа из МОК, вроде, за отделение спорта от государства или я что-то путаю? Почему бы просто не положить большую такую болтяру на людей, которые вопреки всем правилам и законам оставили нас без гимна и флага?
Вообще-то это российское законодательство, а не тема ВАДА.
https://sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-18062015-n-638/obshcherossiiskie-antidopingovye-pravila/x/10.11/10.11.1/
Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или (!) иной деятельности (!) .... в спорте высших достижений или на национальном уровне, которая (!) финансируется правительственным органом (!).

Можешь в Госдуму претензию направить
+13
0
+13
Ответ Ебздрогыч
Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных. На озере замерзшем можно? Хотя, оно наверное государственное...
Можно. Но только если на берегу не построены дачи государственных чиновников🤪
+13
-1
+12
Ответ Лизавета Анна -Мария
Осталась гильотина. (( Не, не придумали ещё, как уничтожить уникальную спортсменку?!
Уникальная перестанет ей быть через 2 года? Уникальная Кабаева после года недопуска сумела вернуться и стать ОЧ. Возрастная Костнер после 1.5 лет дисквала вернулась и стала 5 на ОИ.
+16
-4
+12
Камиле хочу напомнить притчу про кольцо Соломона, на котором было написано "Всё пройдет. И это пройдет тоже"
+13
-1
+12
У Тутберидзе полностью частное шоу.
+20
-9
+11
Ответ Ayla
полагаю, что на ФФКР, потом не 5 лет, а 25 не сможем участвовать нигде...
Надо будет, найдут в 10 летних пробах что-нибудь ещё, как уже было в других видах спорта и продлят бан. Так что прогибаться под них смысла нет, пока они видят что оглядываемся на них, так и будут гнобить.
+11
-1
+10
Звери напали на неё и разорвали. А по настоящему виновные, тихонько курят в сторонке
+15
-6
+9
А чего сразу коньки надевать не запретили?
+10
-1
+9
В стране есть шоу без господдержки? Хаха..
+9
-1
+8
ТШТ,наверное,выдохнул,что больше им не нужно изображать заинтересованность в Камиле.
+15
-7
+8
Можно спокойно тренироваться в отдельное время (не с группой), и никто об этом и не узнает. Не будут же представители CAS караулить у ледового дворца.
Как говорится, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения)
+10
-2
+8
Ответ Kareglazaya
Можно спокойно тренироваться в отдельное время (не с группой), и никто об этом и не узнает. Не будут же представители CAS караулить у ледового дворца. Как говорится, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения)
Это обязательно станет известно
+9
-1
+8
Ответ King_X
+++ Тут все, начиная от шведской лаборатории сделано для максимальных проблем Клоунада редкостная Одна проба в отдельный период Непонятно как попавшего вещества Не дающего хоть какого-то эффекта в ФК Полностью прошляпившая сроки лаборатория Абсолютные чистые результаты во все иные периоды (и в ОИ) И вот такое решение Можно быть на чьей угодно стороне( а что наши спорт чинуши и прочие поехавшие и мутные не спорю, да и покрывают тех, кто релаьно должен нести наказание), но не признавать, что решение в 4 года неадекватное и политизированное - абсолютно глупо
Особенно если учесть, что был абсолютно идентичный случай у Сары Эррани - с запрещенным веществом, которое было обнаружено в небольшом кол-ве, и не дающее больших преимуществ, готовкой родственника, которому положен по здоровью препарат с этим веществом. Разница в сроках отстранения - в 24 раза.
+9
-2
+7
Ответ Максим Трофимов
а кто-нибудь знает какие санкции могут быть, если она продолжит тренировки / выступления в шоу?
Для неё никаких, а для остальных, если решат когда- нибудь допустить до международки, подстава- не допустят.
+9
-2
+7
Ответ Oleandra
У Тутберидзе полностью частное шоу.
Нет. И там катаются члены сборной. А катки принадлежат госучреждениям разных уровней субъектности.
+7
0
+7
Ответ veramarso
А если будет кататься, то что? Ну просто интересно)
Разбирательство по дискве и пожизненной для нее, и многолетней для всей федры.
+8
-1
+7
Ответ Bartez1986
Как может кто-то запретить Валиевой кататься в шоу Навки, например? Каким образом? МОК? А с чего вдруг?
С того, что Навка на свои шоу получает от государства бюджетные денежки. Если Валиева продолжит там выступать, то вывод о поддержке государства допинга. Оно нам надо? Нахлебадись этого досыта с 2018 года.
+7
-1
+6
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