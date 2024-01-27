Анна Фролова: «После ЧР я перенесла бронхит и двусторонний гайморит. Постаралась скорее выздороветь и выскочила на лед – ждали шоу»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова рассказала, что сейчас находится не в оптимальной форме из-за болезней.

Фигуристка стала третьей в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

«После ЧР я очень уверенно перенесла бронхит и двусторонний гайморит, поэтому надевайте маски при общении со мной. Я постаралась скорее выздороветь и выскочила на лед, потому что меня ждали шоу, надо было форму поддерживать.

В итоге я перед этим турниром успела потренироваться полторы недели. Причем на новых коньках, которые пока не очень сгибаются под меня.

У меня две ближайшие цели – чемпионат города и Спартакиада. Конечно, я, как спортсмен, должна понимать, к какому старту должна подойти на пике своей формы. Сейчас я не в самой оптимальной своей форме.

Важно было войти, красиво проехать свою программу, в том числе непрыжковые элементы. Не все я сделала идеально, зато проверила себя, прочувствовала атмосферу. Мой тренерский штаб знает, к чему надо готовиться, а где они хотели бы, чтобы я хорошо выступила.

Кстати, по моему опыту чемпионат Санкт-Петербурга очень отличается от чемпионата Москвы. Когда я там последний раз участвовала, он проходил в «Мегаспорте» при пустых трибунах.

Это был мой худший прокат сезона! Было трудно психологически. От аплодисментов спортсмен заряжается энергией, получает силу. А там прыгаешь, и тишина в зале. Катаешь в тишину – это грустно», – сказала Фролова.

6 комментариев
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один у нас уже покатался больной на шоу-без рук и ног остался. мозги когда появятся у спортсменов?
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Боже, лавры Костомарова не дают покоя очередным героям. Печально все это.
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Ох уж эти шоу для действующих спортсменов…
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Аня не спеши выздоравливать, а лечись качественно и до полного выздоровления. Говорю как человек с высшим медицинским образованием и перенесший не раз бронхит, а гайморита одного раза хватило, чтобы это запомнить. Он очень чреват осложнения. А я в молодые годы не выздоровев, поехал в командировку 8 Марта, чтобы не послали мою коллегу маму одиночку с двумя детьми. ( так меня развёл начальник ) Ну и рецидив был и всё, что с ним связано.
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Мегаспорт "немного" по-больше, и билеты там "немного" по-дороже.
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взяла набросила на Мегаспорт мой любимый) эх, Аня
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