Губанова о низких оценках: «Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, чтобы вообще не было к чему придраться»

Фигуристка Анастасия Губанова рассказала, считает ли, что ее судят предвзято.

«Это не совсем мое дело, потому что так считают судьи. Они так ставят и, видимо, как мы катаемся, так и ставят. По-другому сказать не могу. Я же не буду говорить: «О, это все нечестно!» Ну, поставили – поставили. Мы выходим, на что накатали, то и поставили.

Реакция в кисс-энд-край на этапе Гран-при во Франции? Там я конкретно психанула, потому что ожидала оценку повыше, потому что откатала я не так плохо – уж точно не на те баллы, которые поставили. На тот момент я очень эмоционально это воспринимала, не сдержалась чуть-чуть.

Это мотивация, чтобы быть лучше, чтобы совершенствовать себя, работать еще больше. Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, еще более идеально, чтобы вообще не было к чему придраться», – сказала чемпионка Европы 2023 года.

«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа