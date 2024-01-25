Губанова о низких оценках: «Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, чтобы вообще не было к чему придраться»

Теги судьи женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Губанова рассказала, считает ли, что ее судят предвзято.

«Это не совсем мое дело, потому что так считают судьи. Они так ставят и, видимо, как мы катаемся, так и ставят. По-другому сказать не могу. Я же не буду говорить: «О, это все нечестно!» Ну, поставили – поставили. Мы выходим, на что накатали, то и поставили.

Реакция в кисс-энд-край на этапе Гран-при во Франции? Там я конкретно психанула, потому что ожидала оценку повыше, потому что откатала я не так плохо – уж точно не на те баллы, которые поставили. На тот момент я очень эмоционально это воспринимала, не сдержалась чуть-чуть.

Это мотивация, чтобы быть лучше, чтобы совершенствовать себя, работать еще больше. Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, еще более идеально, чтобы вообще не было к чему придраться», – сказала чемпионка Европы 2023 года.

«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа

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6 комментариев
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Ответ tull
Сколько помню, все время вой по низким оценкам Насти. А может это ее уровень, может это то, на что она накатала?? При всем уважении не запомнилась Настя не одной крутой прогой. Запомнилась Косторная, Медведева, Щербакова, Валиева, Погорилая и даже Трусова, но не Настя.
Шикарная у Насти была программа Ромео и Джульетта. Лучшая Джульетта в принципе.
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Настя может лучше катать совершенно точно. Но я вцелом Рада за нее и даже несколько удивлена, насколько мотивация меняет спортсменку. Пока были сильно неясные перспективы по сборной России, практически невозможно пробиться - были и проблемы с весом, и срывы постоянные. И как же она себя в порядок привела с переходом в Грузию. Умница.
Странно было читать на многих ветках, что комбезы Насте не идут - да и не будет она никогда Бойковой, у нее другая фигура, но она относительно себя убрала очень много, и это восхищает)
Желаю Насте приблизиться по скорости и интерпретации к ее юниорским прогам(Джульетта ван лав)
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Правильные мысли.
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Ну, то, что Луну судьи вытащили на первое место, это точно.
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