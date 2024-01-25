Губанова о низких оценках: «Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, чтобы вообще не было к чему придраться»
Фигуристка Анастасия Губанова рассказала, считает ли, что ее судят предвзято.
«Это не совсем мое дело, потому что так считают судьи. Они так ставят и, видимо, как мы катаемся, так и ставят. По-другому сказать не могу. Я же не буду говорить: «О, это все нечестно!» Ну, поставили – поставили. Мы выходим, на что накатали, то и поставили.
Реакция в кисс-энд-край на этапе Гран-при во Франции? Там я конкретно психанула, потому что ожидала оценку повыше, потому что откатала я не так плохо – уж точно не на те баллы, которые поставили. На тот момент я очень эмоционально это воспринимала, не сдержалась чуть-чуть.
Это мотивация, чтобы быть лучше, чтобы совершенствовать себя, работать еще больше. Это обидно, но все равно мотивирует – значит, надо сделать еще лучше, еще более идеально, чтобы вообще не было к чему придраться», – сказала чемпионка Европы 2023 года.
«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа
Странно было читать на многих ветках, что комбезы Насте не идут - да и не будет она никогда Бойковой, у нее другая фигура, но она относительно себя убрала очень много, и это восхищает)
Желаю Насте приблизиться по скорости и интерпретации к ее юниорским прогам(Джульетта ван лав)