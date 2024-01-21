Татьяна Тарасова: «Базылюк – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой»
Татьяна Тарасова пожелала Маргарите Базылюк сохранить свои способности.
Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в личном турнире и в командных соревнованиях. Она первой в истории женского катания исполнила каскад из двух четверных.
«Маргарита Базылюк – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она, ее тренеры и ее мама сохранили и преумножили все способности, которые необходимы для выступления на чемпионатах мира и Европы.
Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой. Она же будет еще расти», – сказала заслуженный тренер СССР.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Марго уже про вес намекают.
Бережное отношение оно такое )
Как, она себе представляет такую женщину? Это недоразвитие получится
Ни один спорт не стоит здоровья человека.
Я все помню, как Щербакова уверяла, что креветкой наедается) думается мне уже 1 креветки маловато будет
Как соловьи для журналистов поют!