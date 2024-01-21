Татьяна Тарасова: «Базылюк – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой»

Татьяна Тарасова пожелала Маргарите Базылюк сохранить свои способности.

Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в личном турнире и в командных соревнованиях. Она первой в истории женского катания исполнила каскад из двух четверных.

« – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она, ее тренеры и ее мама сохранили и преумножили все способности, которые необходимы для выступления на чемпионатах мира и Европы.

Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой. Она же будет еще расти», – сказала заслуженный тренер СССР.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?