Татьяна Тарасова: «Базылюк – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Маргарита Базылюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала Маргарите Базылюк сохранить свои способности.

Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в личном турнире и в командных соревнованиях. Она первой в истории женского катания исполнила каскад из двух четверных.

«Маргарита Базылюк – очень талантливая девочка. Дай бог, чтобы она, ее тренеры и ее мама сохранили и преумножили все способности, которые необходимы для выступления на чемпионатах мира и Европы.

Дай бог, чтобы она не поправилась и ничего не случилось с ее фигуркой. Она же будет еще расти», – сказала заслуженный тренер СССР.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

51 комментарий
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Может пусть она лучше вырастет здоровой девушкой ?
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Да что ты черт возьми такое несешь ..?
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Костылеву сегодня после болючего падения тут же на заморозке погнали на новые прыжки.
Марго уже про вес намекают.
Бережное отношение оно такое )
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В смысле, не дай бог попа и грудь вырастут и в длину вытянется?
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Дай бог, чтоб она успела накопить на квартиру, пока ее колени не скажут ей "досвидос".
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Ей 12 лет...как она может не понравиться ?
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Ей еще 13 лет нет. Как она может не поправиться то)
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ТАТ как могла дипломатично намекнула, что 12 лет - это не 16.
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Конечно нет. Она всю жизнь будет в таком теле😁
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Пусть всегда весит 35 кг с коньками? Без груди и попы? ТАТ умеет быть жестокой.
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Что за глупость?
Как, она себе представляет такую женщину? Это недоразвитие получится
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Татьяна Анатольевна, вы чего?
Ни один спорт не стоит здоровья человека.
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Сколько можно говорить этот бред несусветный?! Ну, конечно, Маргарита и подрастет, и поправится, и квады порастеряет с возрастом. Природу не обманешь.
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Ой, я надеюсь, девочка все-таки однажды повзрослеет и обретет нормальную женскую фигуру, несмотря на это страшноватое пожелание ТАТ.
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Дай Бог, чтобы она здоровой была, а остальное все поправимо)
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Странные все-таки рассуждения , фигура ведь неизбежно будет меняться . Как минимум, у всех растет объем грудной клетки. У девочек и бедра. Не говоря уже про рост в высоту . Самое главное, чтобы Маргарита сохранила свою крутую способность не нервничать и избежала серьезных травм .
+7
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От пубертата ещё никто не уходил.
+7
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Проходит время и 12-летняя девочка растёт, взрослеет, формируется, округляется, становится девушкой. У неё изменяется рос, вес, это всё физиология женского организма. Так было, есть и будет.
+6
0
+6
Это пожелание анорексии? Лучше бы тренерам пожелала научиться работать с растущими и формирующимися спорстменками
+6
-1
+5
Ответ Anatiana
Что за глупость? Как, она себе представляет такую женщину? Это недоразвитие получится
Это она так тактично выразила мнение, что цыплят считают по осени, а одиночниц - после пубертата)
+5
0
+5
Она предлагает ей оставаться в теле 12-летней? ) Это нереально. Все дети растут, девочки превращаются в девушек - и это абсолютно нормально. Нашим тренерам надо учиться это нормально воспринимать, с этим работать и не стыдить детей за килограммы.
+5
-1
+4
Хуже критики ТАТ может быть только ее похвала.
+4
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+3
Ответ David Rigert
Комментарий скрыт
Да это понятно, но все же отвратительно.
Я все помню, как Щербакова уверяла, что креветкой наедается) думается мне уже 1 креветки маловато будет
+15
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+3
Ответ tim55555
Пусть всегда весит 35 кг с коньками? Без груди и попы? ТАТ умеет быть жестокой.
Там, наверное, около 30 кг. Вспоминаю по собственным показателям, в 12 с половиной лет весила 36 кг, а я была и выше, и крупнее)
+3
0
+3
Татьяна Анатольевна отлично разбирается в средствах, при помощи которых можно "не поправить" талантливых девочек и "отменить" им попу, рост молочных желез и физиологическое взросление... Так что "дай бог" можно читать как "если убедим её и её семью следовать нашим методам несмотря на риск для репродуктивного и психического здоровья".
Как соловьи для журналистов поют!
+5
-2
+3
Тарасова тот еще тролль))
+5
-3
+2
Ответ ina.merzliakova@yandex.ru
Да это понятно, но все же отвратительно. Я все помню, как Щербакова уверяла, что креветкой наедается) думается мне уже 1 креветки маловато будет
Она же говорила, что в последний сезон уже с большим трудом контролировала вес. Но ей было тогда почти 18...
+2
0
+2
Ответ Anna
Щербакова ничего подобного никогда не говорила.
То что Аня съедает на ужин две креветки, рассказала Эмма Гаджиева, однажды поужинав с Щербаковой
+6
-4
+2
Так ТАТ не хочет, чтобы она превратилась в красивую девушку?
+3
-1
+2
Очень странное пожелание.
+2
0
+2
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