«Базылюк и Костылева впечатлили больше всего. Их четверные – это нечто уникальное». Бестемьянова о прыжковом турнире

Бестемьянова назвала уникальными четверные прыжки Базылюк и Костылевой.

Накануне 13-летняя Маргарита Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в Москве. Второе место заняла Аделия Петросян, третье – Елена Костылева.

«Маргарита Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки – это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной – ойлер – четверной. Это нечто!

И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова отметила, что юные фигуристки не испытывали мандраж.

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодежь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены все-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.

К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12-13 лет все дается значительно легче», – заявила Бестемьянова.

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