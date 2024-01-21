«Базылюк и Костылева впечатлили больше всего. Их четверные – это нечто уникальное». Бестемьянова о прыжковом турнире
Бестемьянова назвала уникальными четверные прыжки Базылюк и Костылевой.
Накануне 13-летняя Маргарита Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в Москве. Второе место заняла Аделия Петросян, третье – Елена Костылева.
«Маргарита Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки – это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной – ойлер – четверной. Это нечто!
И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Также Бестемьянова отметила, что юные фигуристки не испытывали мандраж.
«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодежь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены все-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.
К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12-13 лет все дается значительно легче», – заявила Бестемьянова.
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Аделька молодец, тоже уже давно на ледовой сцене, а 4флипы выезжает, как гвозди вколачивает.
Рита, Лена, Алёна молодцы, но сейчас главное без травм. Вон какая Соня Акатьева была звезда, а сейчас неизвестно, как пойдет у нее после травмы.
Я думаю, что малышки к 18-ти могут сохранить квады, не в таком количестве, как сейчас, но пример Ани и Саши перед глазами и это факт
Фантастика, лучший ЧР!
Да и вообще. У нас все девочки на каскад 3-3 с лутцем даже в6имания не обращают, это само собой разумеющееся. А еще лутц-ритт прыгают. Волей-неволей хочется процитировать ТАТ: где вы еще в мире такое увидите?
А то что она меньше прыгает это как раз следствие травм, она не успевает просто. В
А здесь Соня Муравьева с 4мя акселями в 3,5 оборота в 18 лет.
А что покажут эти дети хотя бы в 16 лет?
Вот только ни у кого, кроме трех вышеназванных девочек настолько стабильными ультраси не получаются.
Может не стоит принижать талант самих девочек и их тренеров?
Арсений мальчик, для него это легче, чем для девочек. Для мальчиков четверные обычное дело. Но стальность Арсения, да, конечно, впечатляет.
А Адель делала много бабочек, были падения. Да и отметила она именно этих девочек ротому, что скорее всего раньше не видела, но они и самые стальные были
Талантливые далеко не только у Тутберидзе, Костылева и Принёва тому живой пример.
Про "отбирает талантливых" это старая методичка и про Дудакова, который всем рулит. Пару лет назад такое же говорили про Розанова, который всем в ТШТ поставил ультра си, но его не ценят. Ушел Розанов, ну и где его тренерские успехи? Дудаков, безусловно один из столпов ТШТ, но он член единой команды.
Да и Аделия начала расти и попрпвляться