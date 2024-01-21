«Базылюк и Костылева впечатлили больше всего. Их четверные – это нечто уникальное». Бестемьянова о прыжковом турнире

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Бестемьянова назвала уникальными четверные прыжки Базылюк и Костылевой.

Накануне 13-летняя Маргарита Базылюк победила на чемпионате России по прыжкам в Москве. Второе место заняла Аделия Петросян, третье – Елена Костылева.

«Маргарита Базылюк и Елена Костылева меня впечатлили больше всего. Их четверные прыжки – это нечто уникальное. Я получила огромное удовольствие. Особенно мне запомнился каскад в исполнении Маргариты. Четверной – ойлер – четверной. Это нечто!

И это при том, что его уже было не обязательно выполнять, на тот момент было понятно, что она победит. Она это сделала на эмоциях, будучи в полном восторге. Удивительная девочка», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Также Бестемьянова отметила, что юные фигуристки не испытывали мандраж.

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодежь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены все-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.

К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12-13 лет все дается значительно легче», – заявила Бестемьянова.

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85 комментариев
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Хоть бы кто то Муравьеву отметил. Девчонке скоро 18, а она несколько раз прыгнула 3Аксель чисто, а 3Лутц вообще как конфетку развернула. Муре почет и уважение.
Аделька молодец, тоже уже давно на ледовой сцене, а 4флипы выезжает, как гвозди вколачивает.
Рита, Лена, Алёна молодцы, но сейчас главное без травм. Вон какая Соня Акатьева была звезда, а сейчас неизвестно, как пойдет у нее после травмы.
Я думаю, что малышки к 18-ти могут сохранить квады, не в таком количестве, как сейчас, но пример Ани и Саши перед глазами и это факт
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Если в 12-13 лет все дается значительно легче, то почему в данном возрасте кроме Базылюк, Костылевой и Принёвой этого больше никто не делает?
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Действительно удивительный ЧР. Одно из немногих соревнований, которое прошло без скандалов, интриг и расследований. Все зрители поддерживали каждого выступающего. А те, кому позвонили журналисты, обошлись без негативных комментариев.
Фантастика, лучший ЧР!
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4 флип Адели - тоже не кот начхал.
Да и вообще. У нас все девочки на каскад 3-3 с лутцем даже в6имания не обращают, это само собой разумеющееся. А еще лутц-ритт прыгают. Волей-неволей хочется процитировать ТАТ: где вы еще в мире такое увидите?
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Смотрела вчера с трибун. По поведению мне Рита ближе Лены. Лене мне кажется ее семья вбивает в голову, что она единственная звезда во всем ФК, и она ведет себя немного чересчур, на мой вкус. В любом случае по прыжкам понравились обе и обеим им желаю успешных карьер.
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+17
Ответ NTLY
Комментарий скрыт
Ну и кто из тренеров поставил свои ученицам четверные после пубертата?
+19
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Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
Лена из травм не вылезает. Уже сейчас.
А то что она меньше прыгает это как раз следствие травм, она не успевает просто. В
+16
-2
+14
Ответ Anna
Костелева меньше прыгает?) у нее тренировки с утра до ночи с кучей подкаток)
Лена Костылева сейчас главная надежда антитутбо. Поэтому, что бы она не делала, всё будет ими расценено как правильное действие)
+15
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+12
уникальные были Трусова и Щербакова прыгая квады в почти 18.Вот если они прыгнут выйдя во взрослые в17 лет, тогда и станут уникальными.
+20
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+11
Уникальные для меня Трусова и Щербакова с квадами в 17 лет,Лиза с ее акселями после 20 лет.
А здесь Соня Муравьева с 4мя акселями в 3,5 оборота в 18 лет.
А что покажут эти дети хотя бы в 16 лет?
+20
-9
+11
Аделия не впечатлила.. Арсений тоже.. ясно-понятно.
+23
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+10
Ответ Железная Леди
может потому, что в в раннем возрасте не начинают учить четверным в других штабах. Костылева ведь тоже побывала у ЭТ. А та еще на малолетках Шелепень и Липницкой уже начала тренировать четверные.
Почему не начинают? У Моисеевой, кроме Приневой, Лебедева, Дзепка изучают и пробуют квады, У Плющенко Мазур, Зигоренко, Жилина младшая, у Давыдова Гордеева, Кравчина, Сарафанова, у Семиной Литвинчёва, у Буцаевой Калугина, у Татаурова Понтелеенко, у Соколовской Мильто (обе), у Крошкиной Ципухина, ещё в бытность у Плющенко Нелюбова, а теперь у Егоровой, Чернобавская у Клыкова и многие другие.
Вот только ни у кого, кроме трех вышеназванных девочек настолько стабильными ультраси не получаются.
Может не стоит принижать талант самих девочек и их тренеров?
+12
-3
+9
Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
Костелева меньше прыгает?) у нее тренировки с утра до ночи с кучей подкаток)
+8
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+7
Ответ NTLY
Комментарий скрыт
Да они рады прославиться, но не получается.
+9
-3
+6
Ответ Ягун Ягунини
Если в 12-13 лет все дается значительно легче, то почему в данном возрасте кроме Базылюк, Костылевой и Принёвой этого больше никто не делает?
На этом прыжковом турнире квад делала Маша Гордеева... А вообще, уже в прошлом сезоне на различных российских фк-турнирах 6 одиночниц 12-13 лет исполняли четверные прыжки в своих пп... Сейчас их уже больше, - Агата Петрова, Валерия Лукашова, София Дзепка, Виктория Стрельцова, Милана Лебедева - это так, на вскидку, - в целом же, с добрый десяток уж точно будет...
+6
0
+6
Ответ Ритт
Хоть бы кто то Муравьеву отметил. Девчонке скоро 18, а она несколько раз прыгнула 3Аксель чисто, а 3Лутц вообще как конфетку развернула. Муре почет и уважение. Аделька молодец, тоже уже давно на ледовой сцене, а 4флипы выезжает, как гвозди вколачивает. Рита, Лена, Алёна молодцы, но сейчас главное без травм. Вон какая Соня Акатьева была звезда, а сейчас неизвестно, как пойдет у нее после травмы. Я думаю, что малышки к 18-ти могут сохранить квады, не в таком количестве, как сейчас, но пример Ани и Саши перед глазами и это факт
Кстати, Муравьёва вчера ни разу не упала, не сделала бабочек, да ещё и сделала 3-3-3, и 3а-3т. Тоже достойно уважения, а то тут так уверяли, что акселя у неё нет. Как так нет, если она и на ЧР делала дважды
+14
-8
+6
характерно, что Петросян на нее, видите ли, не произвела впечатление. Костылева прекрасная девочка, великолепная катальщица, но она чуть-чуть зашла на поле младших четверных, на котором Базылюк - королева, а Петросян, простите, показывает старшие четверные и триксель - недостаточно стабильно, но это другой уровень сложности
+8
-3
+5
Ответ Oleandra
Аделия не впечатлила.. Арсений тоже.. ясно-понятно.
Ну у людей могут быть разные мнения.
Арсений мальчик, для него это легче, чем для девочек. Для мальчиков четверные обычное дело. Но стальность Арсения, да, конечно, впечатляет.
А Адель делала много бабочек, были падения. Да и отметила она именно этих девочек ротому, что скорее всего раньше не видела, но они и самые стальные были
+6
-1
+5
Классный Прыжковый турнир получился, и он улучшается!
+5
0
+5
Ответ Ритт
Хоть бы кто то Муравьеву отметил. Девчонке скоро 18, а она несколько раз прыгнула 3Аксель чисто, а 3Лутц вообще как конфетку развернула. Муре почет и уважение. Аделька молодец, тоже уже давно на ледовой сцене, а 4флипы выезжает, как гвозди вколачивает. Рита, Лена, Алёна молодцы, но сейчас главное без травм. Вон какая Соня Акатьева была звезда, а сейчас неизвестно, как пойдет у нее после травмы. Я думаю, что малышки к 18-ти могут сохранить квады, не в таком количестве, как сейчас, но пример Ани и Саши перед глазами и это факт
Муру вообще как будто отменили на этом турнире - про неё молчок. Хотя если бы Камила прыгнула аксель в 17 лет, вознесли бы до небес. Глупо и нелепо, она наша российская спортсменка, которой гордиться надо, а не игнорировать.
+20
-15
+5
Ответ Леди Брэкнелл
Муру вообще как будто отменили на этом турнире - про неё молчок. Хотя если бы Камила прыгнула аксель в 17 лет, вознесли бы до небес. Глупо и нелепо, она наша российская спортсменка, которой гордиться надо, а не игнорировать.
Детский цирк застил глаза. Но Соня от этого хуже не стала, гармоничная взрослая фигуристка.
+11
-7
+4
Дети творят историю ФК . Поживем посмотрим, что дальше будет.
+5
-1
+4
Ответ Железная Леди
вы хотите сказать, что талантливые толькр у ЭТ. Сама всех вырастила? Даже Арсения растили другие. . Отбирать талантливых она умеет. А Дудаков умеет с ними работать. никого не принижаю.
Не надо за меня придумывать, что я хотел сказать.
Талантливые далеко не только у Тутберидзе, Костылева и Принёва тому живой пример.
Про "отбирает талантливых" это старая методичка и про Дудакова, который всем рулит. Пару лет назад такое же говорили про Розанова, который всем в ТШТ поставил ультра си, но его не ценят. Ушел Розанов, ну и где его тренерские успехи? Дудаков, безусловно один из столпов ТШТ, но он член единой команды.
+6
-2
+4
Ответ Екатерина К
Ну-ну, обесценила достижения детей. Точно такой же мандраж у них, если не больше, ну может выносливость получше .
Веса и роста у них меньше, как в детском цирке, вот и весь секрет.
+6
-3
+3
Ответ Маргарита Михайловна
Костылева и Плющенко созданы друг для друга!
Ни в коем м случае, зачем она там? Я уж точно всегда буду болеть за соперников Лены.
+6
-3
+3
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы неадекватная тетя,этих детей ещё долго не будет на азрослом ЧР,а там соперников,кроме Петросян,у Сони нет.
Да и Аделия начала расти и попрпвляться
+7
-4
+3
Ответ Зиля Бадриева
Муре 17 лет и она показала лишь два Акселя с оптимизированной техникой. Аня и Саша в 17 лет закончили спортивную карьеру.
В 18 лет. Олимпиада была в феврале, день рождения у Ани был в марте (18 лет, в этот же день на КПК она прыгала квады, прыжковый турнир провела с каскадами, где были четверные с тройными). Какая- то мания у всех говорить, что Аня с Сашей закончили в 17.
+3
0
+3
Ответ Ягун Ягунини
Не надо за меня придумывать, что я хотел сказать. Талантливые далеко не только у Тутберидзе, Костылева и Принёва тому живой пример. Про "отбирает талантливых" это старая методичка и про Дудакова, который всем рулит. Пару лет назад такое же говорили про Розанова, который всем в ТШТ поставил ультра си, но его не ценят. Ушел Розанов, ну и где его тренерские успехи? Дудаков, безусловно один из столпов ТШТ, но он член единой команды.
Прыжки ультра-си в ТШТ всегда ставил Дудаков, - Розанов и его якобы ульта-си, будучи в ТШТ - это миф... Да и лезвия коньков своим подопечным Сергей Викторович сам лично точит до сих пор...
+3
0
+3
То что лучшие прыжки у новисов просто отражают объективную физиологию женщин. Петросян скоро 17 лет и она начинает рости и оформлятся теряя постепенно стабильность ультра-си. IMHO
+3
0
+3
Ну-ну, обесценила достижения детей. Точно такой же мандраж у них, если не больше, ну может выносливость получше .
+5
-3
+2
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