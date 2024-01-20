Жулин о возможном возвращении Пападакис и Сизерона: «Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар»

Теги танцы на льду Александр Жулин сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Александр Жулин оценил новость о возможном возвращении Пападакис и Сизерона.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возобновление карьеры.

«Конечно, они способны вернуться на былой уровень. Все-таки им не так много лет. Это выдающаяся пара, которая может принять сейчас любое решение и быть конкурентоспособными. Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар», – сказал Жулин.

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11 комментариев
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"Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар" - так унизить ПС это еще постараться надо. Они могут бороться с лучшими из лучших - это вообще другая лига, при чем тут текущий уровень пар?
+16
-2
+14
Хоть бы вернулись,а то одной грузинской паре конкурировать не с кем
+20
-8
+12
Божечки.. они не только написали "новость" без единого источника кроме предположения Лиза...но еще и бомонд начали обзванивать....какой фейспалм
+9
-2
+7
даже не смешно
уже
+4
0
+4
Ответ Алеся Ткаченко
Хоть бы вернулись,а то одной грузинской паре конкурировать не с кем
Этой той самой которая даже в Европе семи парам проиграла?
+5
-1
+4
С Пападакисами никто не сможет соревноваться 😆 тут тогда Кацалаповым тоже возвращаться да и всё равно почти без шансов
+5
-2
+3
Ответ tanya_1111
"Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар" - так унизить ПС это еще постараться надо. Они могут бороться с лучшими из лучших - это вообще другая лига, при чем тут текущий уровень пар?
Ну он, вероятно, имел в виду, что, в отсутствие его пар - в Европе не с кем соревноваться)))
+4
-1
+3
Ответ Andrea Alana
Этой той самой которая даже в Европе семи парам проиграла?
Молодые и перспективные таланты
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
Тем более сама Пападакис говорила, что они не рассматривали вероятность возвращения.
ну это тоже не правда. Они постоянно говорят что "еще не решили"
вот их слова после гала на ЧФ -23
Габи: Прежде всего, мы размышляем о том – чем конкретно хотим жить, что привнести в фигурное катание, чем поделиться. Думаю, в такой последовательности. Главным образом мы задаемся вопросом о том, что нового можем привнести.
Монфор (обращаясь к Гийому): И как вы полагаете, многое ли еще возможно?
Гийом: Надеюсь. Мы стараемся. Пробуем новое в плане выразительности, пытаемся максимально обогатить наши номера, знакомиться с чем-то новым, добавлять немного той страсти, которую испытывали на протяжении своей спортивной карьеры. Думаю, все это позволит нам двигаться еще дальше

А вот что было в репортаже про стажировку в Парижской опере

С целью вернуться на лед? 29-летний парень шутит: « Нас наняли в Парижскую оперу, поэтому мы не сможем ». Загадочно он продолжает: « Мы никогда не говорили, что [перерыв] был конечной точкой », а Габриэлла Пападакис добавляет: «Мы знаем, что нам не нужно принимать решение сейчас, поэтому мы даем себе время». Крайний срок проведения зимних Олимпийских игр 2026 года все еще кажется доступным для дуэта, еще неизвестно, вернутся ли они после 17 лет карьеры.

А вот в интервью после того как Габи комментировала этап в Финляндии
- Вы решили продлить с Гийомом паузу в выступлениях еще на год. Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято, но возможно, есть какие-то мысли по поводу того – в каком направлении вы планируете развивать свою карьеру? Увидим ли мы вас еще вместе?
Г: Решение еще не принято.
- Раздумываете?
Г: Ага (смеется). Когда мы решим, вы об этом обязательно узнаете, пока не время

Можно и еще накопать но смысл Гийом выразил вполне ясно еще в самом начале сказав "Если бы мы завершили карьеру, мы так и сказали"
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