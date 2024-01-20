Жулин о возможном возвращении Пападакис и Сизерона: «Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар»

Александр Жулин оценил новость о возможном возвращении Пападакис и Сизерона.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и обсуждают возобновление карьеры.

«Конечно, они способны вернуться на былой уровень. Все-таки им не так много лет. Это выдающаяся пара, которая может принять сейчас любое решение и быть конкурентоспособными. Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар», – сказал .