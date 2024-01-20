Жулин о возможном возвращении Пападакис и Сизерона: «Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар»
Александр Жулин оценил новость о возможном возвращении Пападакис и Сизерона.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возобновление карьеры.
«Конечно, они способны вернуться на былой уровень. Все-таки им не так много лет. Это выдающаяся пара, которая может принять сейчас любое решение и быть конкурентоспособными. Они могут соревноваться с кем угодно, учитывая текущий уровень пар», – сказал Жулин.
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вот их слова после гала на ЧФ -23
Габи: Прежде всего, мы размышляем о том – чем конкретно хотим жить, что привнести в фигурное катание, чем поделиться. Думаю, в такой последовательности. Главным образом мы задаемся вопросом о том, что нового можем привнести.
Монфор (обращаясь к Гийому): И как вы полагаете, многое ли еще возможно?
Гийом: Надеюсь. Мы стараемся. Пробуем новое в плане выразительности, пытаемся максимально обогатить наши номера, знакомиться с чем-то новым, добавлять немного той страсти, которую испытывали на протяжении своей спортивной карьеры. Думаю, все это позволит нам двигаться еще дальше
А вот что было в репортаже про стажировку в Парижской опере
С целью вернуться на лед? 29-летний парень шутит: « Нас наняли в Парижскую оперу, поэтому мы не сможем ». Загадочно он продолжает: « Мы никогда не говорили, что [перерыв] был конечной точкой », а Габриэлла Пападакис добавляет: «Мы знаем, что нам не нужно принимать решение сейчас, поэтому мы даем себе время». Крайний срок проведения зимних Олимпийских игр 2026 года все еще кажется доступным для дуэта, еще неизвестно, вернутся ли они после 17 лет карьеры.
А вот в интервью после того как Габи комментировала этап в Финляндии
- Вы решили продлить с Гийомом паузу в выступлениях еще на год. Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято, но возможно, есть какие-то мысли по поводу того – в каком направлении вы планируете развивать свою карьеру? Увидим ли мы вас еще вместе?
Г: Решение еще не принято.
- Раздумываете?
Г: Ага (смеется). Когда мы решим, вы об этом обязательно узнаете, пока не время
Можно и еще накопать но смысл Гийом выразил вполне ясно еще в самом начале сказав "Если бы мы завершили карьеру, мы так и сказали"