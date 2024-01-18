Ветлугин о хейте: «Если хочется оскорбить кого-то – подумайте, что пишете это себе. И по возможности сдержитесь»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Семененко Матвей Ветлугин Камила Валиева Фигурное катание

Матвей Ветлугин рассказал об отношении к хейту в фигурном катании.

– Есть один весомый нюанс. В интернете в глаза всегда бросается один негативный комментарий, даже на фоне множества хороших. Мы должны быть к этому готовы, но все мы люди, и все равно неприятно. Хочется иногда лично подойти к человеку и сказать: «Повторите то же самое?»

Ладно даже я, но мы, например, из канала [в телеграме] в итоге убрали реакцию «клоуны» и другие негативные. Выкладывали отрывки из программ мальчиков и девочек младшей группы, которым от 8 до 13 лет, сложные элементы, а потом ребята подъезжают и спрашивают: «А что я не так делаю, почему мне «клоунов» ставят?» И что ты им ответишь?

– Мне казалось, у фигуристов вашей группы и тебя конкретно нет проблем с хейтом.

– По-разному бывает. В фигурном катании любят новичков, а когда с течением времени ты приедаешься, становится больше неудач, разных высказываний, то уже начинаешь многим не нравиться. Начинает собираться ком из моментов, за которые тебя можно попрекнуть.

– А зачем вам, спортсменам, в принципе положительный образ? Зачем гнаться за чьим-то мнением? Кто-то все равно поставит «клоуна».

– Это человеческая природа. Ты хочешь слушать, что ты плохой журналист, ужасно берешь интервью? Всем нравится, когда хвалят.

– Так этого все равно больше. В любой чат зайди – все обожают Камилу Валиеву, Женю Семененко, тебя. Почему надо обращать внимание на одну реакцию хейтера?

– Я все понимаю, конечно. На мою мотивацию это не влияет, просто ты невольно становишься более осторожным, меньше позволяешь себе говорить и делать – а мало ли что? И так у многих спортсменов происходит.

– И так должно быть?

– У каждого может быть свое мнение. Просто хочется призвать к какой-то... объективности и уважению в оценке стараний фигуристов. Если хочется оскорбить кого-то – подумайте, что пишете это себе. И по возможности сдержитесь. Такое вот обращение, – сказал фигурист Ветлугин.

22 комментария
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Это у мишинской группы хейтеров нет?Смешно.Есть и полно
+20
-5
+15
Ответ Алеся Ткаченко
Это у мишинской группы хейтеров нет?Смешно.Есть и полно
У всех есть какой-то процент хейта от общего числа комментариев. Это побочка публичности...
+15
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+13
Тут только взращивать психологическую стабильность, или стараться поменьше читать комментариев. Увы.
+12
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+12
Ответ Gemma157
Он прав. Хейт это ужасно и никто из наших фигуристов не заслуживает это. Словом можно убить, и словом можно вылечить. Так что оставайтесь людьми, не занимайтесь хейтом фигуристов и пишите только добрые комментарии☝
Ого, стало быть не увидим больше ваших хейтерских полосканий в сторону Загитовой?
+14
-2
+12
короче говоря, будьте немного почеловечнее
+9
0
+9
Всё верно говорит
+10
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+9
Он прав. Хейт это ужасно и никто из наших фигуристов не заслуживает это. Словом можно убить, и словом можно вылечить. Так что оставайтесь людьми, не занимайтесь хейтом фигуристов и пишите только добрые комментарии☝
+13
-5
+8
Ответ lepestok
Комментарий удален модератором
Лучше с недокрутами и падениями?
+13
-6
+7
Мотя как всегда прав.
Нравится он мне, мудрый не по годам парень.
Жаль только, что мало кто прислушается к его совету
+9
-3
+6
Мотя говорит хорошо. Но интервью даёт Кузнецову Дмитрию из СЭ. Своему другану. Главному хейтеру фигурки. Поэтому политика двойных стандартов у мальчика.
+6
0
+6
Кому он это говорит! Кузнецов сам на редкость токсичный чел, причем ответку не хочет, комменты закрывает для тех, кто ему хочет сделать справедливые и обоснованные замечания.
+6
0
+6
Ответ Gemma157
Он прав. Хейт это ужасно и никто из наших фигуристов не заслуживает это. Словом можно убить, и словом можно вылечить. Так что оставайтесь людьми, не занимайтесь хейтом фигуристов и пишите только добрые комментарии☝
Жомма, я заскринила ваш манифест. Ждем от вас только добрые комментарии в адрес Загитовой.
+5
0
+5
Ко всему надо относится философски. в СССР считалось, что критика и самокритика должны существовать всегда. А критика -двигатель прогресса. Удачи.
+8
-5
+3
Журналист очень странный
+3
0
+3
Обожают Валиеву?)
+3
0
+3
Ответ Александр Шульгин
Журналист очень странный
Это ж Дмитрий Кузнецов, по идее должен был неоднократно на практике прочувствовать хейт в ФК-сообществе
+2
0
+2
"В любой чат зайди – все обожают Камилу Валиеву, Женю Семененко, тебя."
Кузнецов будет рад узнать, что он не прав.
Обожают Валиеву?!?
Обожают Семененко?!? В интернете непрекращающаяся, целенаправленная и организованная травля с 2021 года! В 2021 году он ёще ничего вообще плохого не сделал, а его уже обвинили во всех грехах ... Вместе с Колядой привезли три квоты, 8е место на ОИ 2022 и т.д...
+2
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Хороший совет, если не хватает тактичности, не помешает прибегать к техникам.
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А Коган говорил, что хейт - это нормально. Правда, в отношении только одного человека.
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не надо никого воспитывать надо как у этери на с рать
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Как спортсмен жидкий. Но катучий. Для шоу и комментирования подойдёт (если пригласят)
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Комментарий удален модератором
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