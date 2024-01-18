Ветлугин о хейте: «Если хочется оскорбить кого-то – подумайте, что пишете это себе. И по возможности сдержитесь»

Матвей Ветлугин рассказал об отношении к хейту в фигурном катании.

– Есть один весомый нюанс. В интернете в глаза всегда бросается один негативный комментарий, даже на фоне множества хороших. Мы должны быть к этому готовы, но все мы люди, и все равно неприятно. Хочется иногда лично подойти к человеку и сказать: «Повторите то же самое?»

Ладно даже я, но мы, например, из канала [в телеграме] в итоге убрали реакцию «клоуны» и другие негативные. Выкладывали отрывки из программ мальчиков и девочек младшей группы, которым от 8 до 13 лет, сложные элементы, а потом ребята подъезжают и спрашивают: «А что я не так делаю, почему мне «клоунов» ставят?» И что ты им ответишь?

– Мне казалось, у фигуристов вашей группы и тебя конкретно нет проблем с хейтом.

– По-разному бывает. В фигурном катании любят новичков, а когда с течением времени ты приедаешься, становится больше неудач, разных высказываний, то уже начинаешь многим не нравиться. Начинает собираться ком из моментов, за которые тебя можно попрекнуть.

– А зачем вам, спортсменам, в принципе положительный образ? Зачем гнаться за чьим-то мнением? Кто-то все равно поставит «клоуна».

– Это человеческая природа. Ты хочешь слушать, что ты плохой журналист, ужасно берешь интервью? Всем нравится, когда хвалят.

– Так этого все равно больше. В любой чат зайди – все обожают Камилу Валиеву, Женю Семененко, тебя. Почему надо обращать внимание на одну реакцию хейтера?

– Я все понимаю, конечно. На мою мотивацию это не влияет, просто ты невольно становишься более осторожным, меньше позволяешь себе говорить и делать – а мало ли что? И так у многих спортсменов происходит.

– И так должно быть?

– У каждого может быть свое мнение. Просто хочется призвать к какой-то... объективности и уважению в оценке стараний фигуристов. Если хочется оскорбить кого-то – подумайте, что пишете это себе. И по возможности сдержитесь. Такое вот обращение, – сказал фигурист Ветлугин.