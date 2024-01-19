Французский фигурист Кевин Аймо досрочно завершил сезон.

Об этом сообщила Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG).

Спортсмену решили дать время на восстановление с учетом подготовки к следующим двум сезонам, в частности к отбору на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее 26-летний Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы в Каунасе. В короткой он занял 31-е место из 32 участников.

В прошлом сезоне фигурист стал четвертым на чемпионате мира.