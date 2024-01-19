Кевин Аймо досрочно завершил сезон

Теги сборная Франции мужское катание Олимпиада-2026 Федерация фигурного катания Франции Кевин Аймо Фигурное катание

Французский фигурист Кевин Аймо досрочно завершил сезон.

Об этом сообщила Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG).

Спортсмену решили дать время на восстановление с учетом подготовки к следующим двум сезонам, в частности к отбору на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее 26-летний Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы в Каунасе. В короткой он занял 31-е место из 32 участников. 

В прошлом сезоне фигурист стал четвертым на чемпионате мира.

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23 комментария
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Очень надеюсь, что Кевин отдохнёт, успокоится и найдёт новую мотивацию для продолжения карьеры. Очень яркий и харизматичный фигурист!
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Полагаю, что это правильное решение...
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Ответ Блинчик
Комментарий скрыт
Думаете, Малинин был лишним на пьедестале? Тогда получилось бы как у Саши на Олимпиаде: один квад победил шесть. Я как раз болельщица Кевина, а не Ильи, но думаю, там было все справедливо.
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Ответ Михаил Михайлов
Ну надо же какая новость всемирного масштаба. И что? Кому эта бородатая плакса так уж интересна?
Не поверите, но Кевин многим интересен
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Ожидаемо
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Этого следовало ожидать. Кевину нужен психолог - на мой взгляд, у него проблема в голове.
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Кевину к доктору надо
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Пусть восстанавливается Кевин!
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Все верно - сейчас нужно отдохнуть, разобраться в себе и в имеющихся проблемах, поработать с психологом. Надеюсь, Кевин как можно скорее преодолеет этот кризис и вернется к своим болельщикам с прекрасными программами и фантастическим катанием.
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Кевин и на ЧЕ не должен был ехать, отбор он не прошёл. На ЧМ должен ехать серебрянный призёр Чемпионата Франции. Кевину нужен отдых и переосмысление, когда огромная конкуренция, он теряется и не может показаться свой максимум, хотя физически он может выкатать свой контент
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Результаты пошли на спад, ЧЕ это только подтвердил. Смысла ехать на ЧМ не было.
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Оставаться не было смысла,все больше уходил в депрессию.
Ему нужно что-то поменять за время перерыва и укрепить психику
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Ответ Михаил Михайлов
Ну надо же какая новость всемирного масштаба. И что? Кому эта бородатая плакса так уж интересна?
Мне интересен! Не нравится, что эмоциональная плакса, да и в целом, не нравится, но он талантлив же? Просто сожалею, что так плохо у него вышло все, чисто по человечески жаль....
+2
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Ответ Михаил Михайлов
Ну надо же какая новость всемирного масштаба. И что? Кому эта бородатая плакса так уж интересна?
Мне интересен. И он куда интереснее некоторых чемпионов с кривыми прыжками и руками-ковшами.
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Ему и на ЧЕ было делать нечего, на Мире правильно решили не позориться.
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Ответ Olga.t
Очень надеюсь, что Кевин отдохнёт, успокоится и найдёт новую мотивацию для продолжения карьеры. Очень яркий и харизматичный фигурист!
Тоже на это надеюсь!
+2
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