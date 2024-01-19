Милана Лебедева: «Очень хотела, чтобы Трусова выиграла Олимпиаду. Думаю, у нее не получилось из-за ошибки в короткой»

Теги сборная России мужское катание женское катание Александра Трусова Илья Малинин Софья Муравьева Аделия Петросян Милана Лебедева Фигурное катание

Милана Лебедева назвала фигуристов, которые ей нравятся.

— Аделия Петросян очень круто прыгает свои четверные, как семечки щелкает. Короткая нравится под Майкла Джексона, ей идет. Софья Муравьева очень артистичная, аксели прыгает, да и вообще все прыжки идут хорошо. Программы передает своей внутренней энергией, катанием. Этим она мне нравится.

— Еще ты писала, что Саша Трусова в сердечке.

— Еще с юниоров ее поддерживала, мне она нравилась всегда. Да и сейчас нравится. Во время Олимпиады стояла у телевизора и говорила: «Давай-давай!» Боялась смотреть, думала, сейчас прыгнет — тогда посмотрю, чисто или нет. Очень хотела, чтобы она выиграла. Думаю, у нее не получилось выиграть из-за ошибки в короткой.

— Из мужчин-одиночников кто-то нравится?

— Илья Малинин так прыгает… Не знаю, как описать его четверной аксель. Не представляю, сколько труда он вкладывает в этот аксель. Четверной лутц как тройной.

По прыжкам, мне кажется, он самый сильный в мире. Да что там кажется?! Это уже очевидно всем! И по артистизму в этом сезоне стал получше. Наработает — будет всех побеждать, – сказала Лебедева. 

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4 комментария
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Ответ Peter Varfolomeyev
Да, триксель в короткой тогда сильно подвёл. Чистый 3А мог бы позволить приблизиться к отметке 80 и бороться с Щербаковой ноздря-в-ноздрю. Но думаю, Саше жалеть не о чем, так как риск был оправдан, с чистым дупелем баллы были бы примерно такие же.
риск был неоправдан. идти на главном старте в твоей жизни на прыжок, который ты ни разу не исполнила чисто на соревнованиях - это безумие. с чистым дупелем баллы были бы повыше. на скейт америка, если не ошибаюсь, ей поставили 78, а с учётом того, что компоненты растут походу сезона и на ОИ поощряют тех, кто откатался чисто, могла бы набрать те же 80. да и дело не только в трикселе. на том же степауте в ПП она потеряла балла 4(беру в учёт средние goe). было очень много мелких помарок помимо акселя, при таких прокатах серебро - это максимум.
+5
-4
+1
Да, триксель в короткой тогда сильно подвёл. Чистый 3А мог бы позволить приблизиться к отметке 80 и бороться с Щербаковой ноздря-в-ноздрю. Но думаю, Саше жалеть не о чем, так как риск был оправдан, с чистым дупелем баллы были бы примерно такие же.
+3
-3
0
Кто это?
+1
-1
0
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