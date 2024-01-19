Милана Лебедева: «Очень хотела, чтобы Трусова выиграла Олимпиаду. Думаю, у нее не получилось из-за ошибки в короткой»

Милана Лебедева назвала фигуристов, которые ей нравятся.

— очень круто прыгает свои четверные, как семечки щелкает. Короткая нравится под Майкла Джексона, ей идет. очень артистичная, аксели прыгает, да и вообще все прыжки идут хорошо. Программы передает своей внутренней энергией, катанием. Этим она мне нравится.

— Еще ты писала, что Саша Трусова в сердечке.

— Еще с юниоров ее поддерживала, мне она нравилась всегда. Да и сейчас нравится. Во время Олимпиады стояла у телевизора и говорила: «Давай-давай!» Боялась смотреть, думала, сейчас прыгнет — тогда посмотрю, чисто или нет. Очень хотела, чтобы она выиграла. Думаю, у нее не получилось выиграть из-за ошибки в короткой.

— Из мужчин-одиночников кто-то нравится?

— так прыгает… Не знаю, как описать его четверной аксель. Не представляю, сколько труда он вкладывает в этот аксель. Четверной лутц как тройной.

По прыжкам, мне кажется, он самый сильный в мире. Да что там кажется?! Это уже очевидно всем! И по артистизму в этом сезоне стал получше. Наработает — будет всех побеждать, – сказала Лебедева.