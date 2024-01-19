Милана Лебедева: «На адреналине могу многое сделать. На первенстве Москвы четверной сальхов сделала в степ-аут, а до этого я его вообще не выезжала»

Фигуристка Милана Лебедева рассказала об изучении сложных прыжков.

— Как ты решила впервые попробовать четверной сальхов? Было страшно?

— Изначально пробовала очень много четверных — и лутц, и тулуп, и тройной аксель. Тулуп вообще не шел, с лутца и акселя падала с недокрутом в четверть. Потом эти прыжки испортились, даже тройные. Решили заняться сальховом. Какое-то время он тоже не получался, мне предлагали другой учить, но я сказала: «Нет. Я уже его прыгну, потом будем другой учить». После юниорского первенства России в марте прыгнула сальхов.

— Кроме сальхова что-то хочешь вставить в программы?

— Аксель. Уже его пробую, достаточно неплохо идет. Хочу его прыгнуть, желательно на первенстве России. Если я до этого турнира триксель не прыгну, не буду вставлять в произвольную, а два сальхова точно поставим.

А тройной аксель в короткой — если по стабильности 10 из 10, то можно. Но, думаю, в короткой это не очень оправданный риск, потому что можно остаться без каскада, если сделаешь степ-аут — ты уже мимо десятки. Лучше сделать хороший каскад во второй половине, чем рисковать.

— Что больше всего нравится в фигурном катании?

— Соревнования. Мне очень нравятся этапы и финал Гран-при, первенство России. Там такая атмосфера! Хочется чисто катать, радовать всех. Сам тренировочный процесс тоже нравится, но соревнования люблю больше.

— То есть на турнирах получается больше, чем на тренировках?

— Да. На адреналине могу многое сделать, даже то, что не делаю на тренировках. Не всегда, но бывает. Допустим, на первенстве Москвы четверной сальхов сделала в степ-аут, а до этого я его вообще не выезжала. Не могла выехать просто. А там на разминке даже ни разу не упала, выехала все, – сказала Лебедева.