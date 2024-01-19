Екатерина Моисеева: «Принева очень эмоциональная барышня, все эмоции прямо на лице. Это иногда мешает»

Теги сборная России женское катание Алена Принева Милана Лебедева Екатерина Моисеева София Дзепка Фигурное катание

Тренер Екатерина Моисеева рассказала о своих ученицах.

София Дзепка, Алена Принева и Милана Лебедева выступят на чемпионате России по прыжкам. 

— Соня Дзепка перфекционист с большой буквы «П». У нее все должно быть идеально. Если что-то не идеально, нет смысла этим заниматься. Очень критична в этом плане. Был период, когда какой-то элемент не пошел в программе, она решала ее дальше не ехать, потому что не видела смысла.

Мы объясняли, что так нельзя делать, надо в любом случае доезжать, так как на соревнованиях придется доехать. Сейчас получше. Но этого очень тяжело было добиться.

Алена Принева очень эмоциональная барышня. Все эмоции прямо на лице. Это иногда мешает. Иногда не может держать в себе какие-то чувства — неважно негативные или позитивные, чтобы их не расплескивать. Часто расплескивает не туда.

— Согласны, что она похожа на Сашу Трусову?

— Внешне иногда бывают похожие мимические движения. Но по характеру она совсем другая. Не было такого, что ко мне пришла Алена и я подумала, что она — будущая Трусова.

А Милана Лебедева скрытная, тихоня, такой серый кардинал. Но она очень ответственная, на нее можно положиться. Даже на стартах сколько показывала свой характер. То есть она вроде тихоня, ее не видно, а потом бац, и первое место, – сказала Моисеева. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да ладна скромничать. То что Алёна звезда первой величины уже видно невооруженным глазом. Ждём от Вас успешного дебюта!
+1
0
+1
Алена Принева красавица c с прекрасном 4Lz-ом.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий