Екатерина Моисеева: «Принева очень эмоциональная барышня, все эмоции прямо на лице. Это иногда мешает»

Тренер Екатерина Моисеева рассказала о своих ученицах.

София Дзепка, Алена Принева и Милана Лебедева выступят на чемпионате России по прыжкам.

— Соня Дзепка перфекционист с большой буквы «П». У нее все должно быть идеально. Если что-то не идеально, нет смысла этим заниматься. Очень критична в этом плане. Был период, когда какой-то элемент не пошел в программе, она решала ее дальше не ехать, потому что не видела смысла.

Мы объясняли, что так нельзя делать, надо в любом случае доезжать, так как на соревнованиях придется доехать. Сейчас получше. Но этого очень тяжело было добиться.

очень эмоциональная барышня. Все эмоции прямо на лице. Это иногда мешает. Иногда не может держать в себе какие-то чувства — неважно негативные или позитивные, чтобы их не расплескивать. Часто расплескивает не туда.

— Согласны, что она похожа на Сашу Трусову?

— Внешне иногда бывают похожие мимические движения. Но по характеру она совсем другая. Не было такого, что ко мне пришла Алена и я подумала, что она — будущая Трусова.

А Милана Лебедева скрытная, тихоня, такой серый кардинал. Но она очень ответственная, на нее можно положиться. Даже на стартах сколько показывала свой характер. То есть она вроде тихоня, ее не видно, а потом бац, и первое место, – сказала Моисеева.