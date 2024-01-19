Екатерина Моисеева: «Я бы вообще не вставляла четверные в программы девочкам. Но эту гонку уже задали, без ультра-си по юниорам сейчас не победить»

Тренер Екатерина Моисеева высказалась о четверных прыжках в женском катании.

У Моисеевой тренируются София Дзепка, Алена Принева и Милана Лебедева.

— Сколько четверных можно вставлять в программу девочкам?

— Я бы вообще ничего не вставляла, если честно. Все-таки это травмоопасные, энергозатратные для девочек прыжки. Особенно когда они не очень удачно падают. Бывает совсем неудачно.

Но эту гонку задали, что ж, будем придерживаться правил. Они тоже понимают, чтобы победить, надо с четверными выступать. Без ультра-си по юниорам сейчас не победить.

— После поднятия возрастного ценза пересматривали стратегию подготовки. Может, девочкам позже начинать учить четверные?

— Позже, когда тело изменится и вырастет, точно будет тяжело начинать. Одно дело, когда у тебя тело изменилось, но ты это делал. Есть мышечная память и вспомнить проще, чем начать с нуля. Я их не гоню. Если нет четверного — значит нет. Не все же прыгают.

Мальчики у меня тоже три с половиной все никак не могут, берегут себя. У нас девочки более бойцовые в группе, чем пацаны.

Если они сами приходят и говорят, что хотят прыгать, то я отвечаю, что можно попробовать, почему нет. Иногда приходят и говорят, что сегодня не могут и в прыжок не толкает. Значит, не надо. Зачем идти разбиваться? Делаем то, что сегодня можем.

Всякое бывает: магнитные бури, поел/не поел, выспался/не выспался. Если они заряжены на элементы, тогда делаем, – сказала Моисеева.