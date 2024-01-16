Татьяна Тарасова: «Своей худобой Тутберидзе может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан»
Тарасову не удивило решение Тутберидзе стать наставницей на шоу о похудении.
Тренер Этери Тутберидзе приняла участие в реалити-шоу «Большие девочки», которое будет выходить на телеканале «Пятница».
«Такие проекты – это довольно приятное и серьезное дело, но оно требует времени. И мне жаль времени, которое она будет проводить там, а не со своими спортсменами, тем более что у них новый каток, новая школа.
Но почему бы и нет, если время позволяет? А своей худобой она может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан. Так что если ей это интересно, то почему нет?
Да, Майя Михайловна Плисецкая давала универсальный совет: «Не жрать». Но здесь главное – дисциплина.
Я сама полненькая, поэтому не могу давать советов на эту тему. А что касается моих учениц, то все девушки, все борются с весом, и мои не были исключением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Меня совершенно не удивило такое решение Этери Тутберидзе. Человек хочет себе вторую работу. Ничего плохого в этом не вижу, если не будет страдать ее основная работа, из-за которой мы ее все узнали.
А ее подход может подойти для девушек в этом шоу. Не боюсь ли я за участниц? Нет, кто захочет, тот справится», – цитирует Тарасову Sport24.
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Не думаю,что сама Георгиевна сидит на каких-либо диетах.
Тутберидзе - это красивая картинка для ТВ.
Там же Полина Гагарина, к примеру, которая перед Евровидением сбросила достаточно много и до сих пор в прекрасном весе.
Судя по тому, что ЭТ во всех возрастах на фото худощавая, своей худобой она она обязана генетике, а не каким-то диетам.
Люди, которые от природы не поправляются, наоборот не умеют себя ограничивать в потреблении калорий, поскольку не привыкли это делать.
Она ещё работает на сборную Грузии, ездит по международным стартам в ущерб своим же российским ученикам.
Когда тренирует неизвестно, но показатели учеников как российских, так и грузинских никого не радуют.
И да, Аделия умничка. Но ее программы не доведены до блеска. Аделию во всей красе нам не показали.
Та же Яна Р склонна к полноте и всю жизнь себя ограничивает в питании.