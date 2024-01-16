Татьяна Тарасова: «Своей худобой Тутберидзе может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан»

Теги Татьяна Тарасова телевидение сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тарасову не удивило решение Тутберидзе стать наставницей на шоу о похудении.

Тренер Этери Тутберидзе приняла участие в реалити-шоу «Большие девочки», которое будет выходить на телеканале «Пятница».

«Такие проекты – это довольно приятное и серьезное дело, но оно требует времени. И мне жаль времени, которое она будет проводить там, а не со своими спортсменами, тем более что у них новый каток, новая школа.

Но почему бы и нет, если время позволяет? А своей худобой она может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан. Так что если ей это интересно, то почему нет?

Да, Майя Михайловна Плисецкая давала универсальный совет: «Не жрать». Но здесь главное – дисциплина.

Я сама полненькая, поэтому не могу давать советов на эту тему. А что касается моих учениц, то все девушки, все борются с весом, и мои не были исключением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Меня совершенно не удивило такое решение Этери Тутберидзе. Человек хочет себе вторую работу. Ничего плохого в этом не вижу, если не будет страдать ее основная работа, из-за которой мы ее все узнали.

А ее подход может подойти для девушек в этом шоу. Не боюсь ли я за участниц? Нет, кто захочет, тот справится», – цитирует Тарасову Sport24. 

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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57 комментариев
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Как можно худобой служить примером? С любым человеком с лишним весом должны работать специалисты, а не просто худые.
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Видать,не так уж и обременена Георгиевна основной работой,раз время на шоу нашла.Как ни крути,а допинговый скандал и повышение возрастного ценза,сыграло роль.
Не думаю,что сама Георгиевна сидит на каких-либо диетах.
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Все это смешно читать.Есть такое слово генетика и оно значит очень много.Есть фото ЭТ с мамой,с родителями.Полных не наблюдается.Уверена,они не сидели на диетах и программах.Конституция такая.
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Ответ 22somebody22
Стройный человек-мотивация для толстого,чтобы похудеть.
Без специалиста и появляются различные РПП.
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Чего же ТАТ глядя на ЭТ не похудеет?
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Ответ 22somebody22
И дальше,что?Из-за этого,склонным к полноте,худеть не надо?Если бы,ТАТ всю жизнь следила за весом,то в 70 с "хвостиком" не оказалась бы в инвалидном кресле.У моего дяди в 60+ отказала нога,из-за ожирения.
Т.е. вы утверждаете, что у худых инсультов не бывает? ) Если вы в такое действительно верите, то не хочется вас, конечно, расстраивать, но увы... ))
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Странно, что непосредственно для своих спортсменок - Хромых и Валиевой - ЭТ своей худобой послужить примером почему то не смогла.
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Ответ Алеся Ткаченко
Чего же ТАТ глядя на ЭТ не похудеет?
Гляньте на папу,на маму ТАТ.Наследственность.
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Ответ Алеся Ткаченко
Чего же ТАТ глядя на ЭТ не похудеет?
Может возраст, а?
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Ответ 22somebody22
Так Георгиевна не единственный эксперт на этом шоу.Будут там и диетологи и психологи. И все равно,если толстый человек видит вокруг себя стройных,красивых людей,то это может подтолкнуть его заняться своей собственной фигурой.Например,начать больше двигаться,заняться спортом,уменьшить приёмы пищи.У всех что-ли это ведёт к РПП?Вас послушать,так вообще никому худеть не нужно и спортом заниматься.
Вас послушать, так толстые до встречи с Тутберидзе жили только среди толстых и никогда не видели худых.
Тутберидзе - это красивая картинка для ТВ.
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Худоба звучит как-то вообще не очень, гораздо лучше сказать «стройность»
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Ответ Delirium
Зачем ей диеты, когда она ежедневно на ногах, на льду? Достаточно не жрать торты и проблем с весом не будет.
Значит, будет охранять весь проект торты от дев и они сразу похудеют. Делов-то )).
+6
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Служить примером может тот, кто сбросил вес и остаётся в форме.
Там же Полина Гагарина, к примеру, которая перед Евровидением сбросила достаточно много и до сих пор в прекрасном весе.
Судя по тому, что ЭТ во всех возрастах на фото худощавая, своей худобой она она обязана генетике, а не каким-то диетам.
Люди, которые от природы не поправляются, наоборот не умеют себя ограничивать в потреблении калорий, поскольку не привыкли это делать.
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Сначала надо посмотреть на Тутберидзе в купальнике.
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Ответ 22somebody22
Стройный человек-мотивация для толстого,чтобы похудеть.
Некоторые люди едят,что хотят и не поправляются.Какая мотивация при этом у постоянно борющегося с весом человека,отказывающего себе во всем?
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+4
Ответ 22somebody22
И дальше,что?Из-за этого,склонным к полноте,худеть не надо?Если бы,ТАТ всю жизнь следила за весом,то в 70 с "хвостиком" не оказалась бы в инвалидном кресле.У моего дяди в 60+ отказала нога,из-за ожирения.
Про ТАТ-если вы про кого-то не знаете,незачем судить.Может и пыталась,вес возвращался.Если бы это был такой простой вопрос,не было бы столько толстых людей,индустрии таблеток,операций по зашиванию желудка и т д.
+7
-4
+3
Ответ Oleandra
А что ж Рудковскую не позвали? она же самый знающий специалист по вопросам стройности фигуры)
Тудзе дешевле
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-5
+2
Ответ Howard Norfolk
ТАТ оплачивают её мнение и рекомендации по любому вопросу?
Тортиками
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0
+2
Ответ Oleandra
А что ж Рудковскую не позвали? она же самый знающий специалист по вопросам стройности фигуры)
наверно той еще не нужны подработки.
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Ответ Oleandra
если не нужны, тогда бы столько шоу не ставили..
У них бизнес, да и спортсменам работа и заработок и людям удовольствие. Ну как вам вместо кофе утром проехаться по плющенко с Яной.
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Ответ Владимир Георгия
Да не сравнить по супер популярности с Этери. Поэтому ШОУ с Тутберидзе гораздо дороже, раз в 5. Здесь вы опростоволосились.
Вопрос не в популярности. А в том за сколько пойдет Этери в такое шоу. И за сколько пойдет Яна.
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Ответ missis-Zima
Гляньте на папу,на маму ТАТ.Наследственность.
А при чем тут наследственность?Ведь "все рождаются с одинаковыми телами,а живут в тех в которых заслужили",так же говорит великий спец по похудению ЭТ.
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Ответ steelhard
Может возраст, а?
думаю, ей это никогда не было нужно. Ее мужа вполне устраивала такая как есть.
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ТАТ забыла слово "стройность" )
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Не согласна с ТАТ! Не худобой, а стройностью может служить примером Этери Георгиевна для участниц шоу. Как худоба может привлекать людей, когда вызывает только сострадание и сочувствие. Человек выглядит нездоровым, и уж точно не вызывает желания стать таким, как он. Проходишь мимо и невольно думаешь: наверно, болеет. А ЭГТ своим внешним видом не вызывает подобных ассоциаций. Стройная, подтянутая, здоровая женщина!
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Ответ Владимир Георгия
Да не сравнить по супер популярности с Этери. Поэтому ШОУ с Тутберидзе гораздо дороже, раз в 5. Здесь вы опростоволосились.
Да на обманывайте себя. Тутберидзе известна в узком кругу, Рудковская всем. Если обе придут на мероприятие, то все журналисты ринутся к Яне, а не Этери. Может, затем и пошла Тутберидзе на ТВ, за медийностью и популярностью?
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Татьяна Анатольевна, у Тутберидзе уже не вторая работа. Это третья.

Она ещё работает на сборную Грузии, ездит по международным стартам в ущерб своим же российским ученикам.
Когда тренирует неизвестно, но показатели учеников как российских, так и грузинских никого не радуют.

И да, Аделия умничка. Но ее программы не доведены до блеска. Аделию во всей красе нам не показали.
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Тута - не худая, она - стройная
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Конкретно у Тутберидзе стройность наследственная, это видно, прекрасная фигура и рост, прямо как у мамы Сони Муравьевой.
Та же Яна Р склонна к полноте и всю жизнь себя ограничивает в питании.
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А что ж Рудковскую не позвали? она же самый знающий специалист по вопросам стройности фигуры)
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