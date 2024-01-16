Татьяна Тарасова: «Своей худобой Тутберидзе может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан»

Тарасову не удивило решение Тутберидзе стать наставницей на шоу о похудении.

Тренер Этери Тутберидзе приняла участие в реалити-шоу «Большие девочки», которое будет выходить на телеканале «Пятница».

«Такие проекты – это довольно приятное и серьезное дело, но оно требует времени. И мне жаль времени, которое она будет проводить там, а не со своими спортсменами, тем более что у них новый каток, новая школа.

Но почему бы и нет, если время позволяет? А своей худобой она может служить примером не только для участниц шоу, но и вообще для простых граждан. Так что если ей это интересно, то почему нет?

Да, Майя Михайловна Плисецкая давала универсальный совет: «Не жрать». Но здесь главное – дисциплина.

Я сама полненькая, поэтому не могу давать советов на эту тему. А что касается моих учениц, то все девушки, все борются с весом, и мои не были исключением», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Меня совершенно не удивило такое решение Этери Тутберидзе. Человек хочет себе вторую работу. Ничего плохого в этом не вижу, если не будет страдать ее основная работа, из-за которой мы ее все узнали.

А ее подход может подойти для девушек в этом шоу. Не боюсь ли я за участниц? Нет, кто захочет, тот справится», – цитирует Тарасову Sport24.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери