Леонтьева о схожести со Степановой: «Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, тем более не говорить это в лицо»
Фигуристка Софья Леонтьева попросила не сравнивать ее с Александрой Степановой.
Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В этом сезоне они взяли две бронзы на этапах Гран-при России.
– Соня, как часто тебя сравнивают с Сашей Степановой?
– Бывает такое. Не скажу, что это мне нравится. Одно дело, когда об этом пишут, а другое – когда нас путают в жизни, это неприятно. Бывает такое, что на соревнованиях подходят и обращаются ко мне «Александра». Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, мы все-таки разные. Тем более не стоит говорить мне это в лицо.
– Вы похожи внешне – обе тонкие и звонкие блондинки. Плюс Степанова и Букин до марта прошлого года катались в одной группе с вами. Наверняка работа с одними специалистами наложила свой отпечаток.
– Если смотреть на этот сезон, то мы абсолютно разные. Ребята в произвольном танце более нежные и лиричные, мы же катаем иной образ – Белоснежку и охотника, – сказала Леонтьева.
– Вы похожи внешне – обе тонкие и звонкие блондинки..
Хаха))
Посмотрите на Вирчу, Дэвис, Пападакис .... Всех их отличало не похожесть на других, не стандартность в купе с великолепным катанием. У нас же все как вперлись в образ Навки----"залог успеха". Эдакие белокурые "оглобли" на коньках, толком не умеющие стоять на оных )))