Леонтьева о схожести со Степановой: «Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, тем более не говорить это в лицо»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Фигуристка Софья Леонтьева попросила не сравнивать ее с Александрой Степановой.

Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В этом сезоне они взяли две бронзы на этапах Гран-при России.

– Соня, как часто тебя сравнивают с Сашей Степановой?

– Бывает такое. Не скажу, что это мне нравится. Одно дело, когда об этом пишут, а другое – когда нас путают в жизни, это неприятно. Бывает такое, что на соревнованиях подходят и обращаются ко мне «Александра». Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, мы все-таки разные. Тем более не стоит говорить мне это в лицо.

– Вы похожи внешне – обе тонкие и звонкие блондинки. Плюс Степанова и Букин до марта прошлого года катались в одной группе с вами. Наверняка работа с одними специалистами наложила свой отпечаток.

– Если смотреть на этот сезон, то мы абсолютно разные. Ребята в произвольном танце более нежные и лиричные, мы же катаем иной образ – Белоснежку и охотника, – сказала Леонтьева.

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8 комментариев
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Тоже не понимаю, зачем это говорить, тем более, что девушки разные.
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сравнение с Александрой это комплимент) а путают, потому что пару пока хорошо не знают, это пройдет
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Тем более не стоит говорить мне это в лицо.
– Вы похожи внешне – обе тонкие и звонкие блондинки..

Хаха))
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Как и в случае с Щербаковыми - это не комплимент, а невежество.
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Пусть судьи путают их, может будут оценивать щедрее. ))) А вообще публика не отличается хорошим тактом и поведением или полагают, что для Софьи это комплимент.
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К сожалению выбор девушек в танцах на льду у нас зашел в тупик. Сводится он к производным Навки в той или иной степени .
Посмотрите на Вирчу, Дэвис, Пападакис .... Всех их отличало не похожесть на других, не стандартность в купе с великолепным катанием. У нас же все как вперлись в образ Навки----"залог успеха". Эдакие белокурые "оглобли" на коньках, толком не умеющие стоять на оных )))
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