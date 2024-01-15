Леонтьева о схожести со Степановой: «Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, тем более не говорить это в лицо»

Фигуристка Софья Леонтьева попросила не сравнивать ее с Александрой Степановой.

Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В этом сезоне они взяли две бронзы на этапах Гран-при России.

– Соня, как часто тебя сравнивают с Сашей Степановой?

– Бывает такое. Не скажу, что это мне нравится. Одно дело, когда об этом пишут, а другое – когда нас путают в жизни, это неприятно. Бывает такое, что на соревнованиях подходят и обращаются ко мне «Александра». Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, мы все-таки разные. Тем более не стоит говорить мне это в лицо.

– Вы похожи внешне – обе тонкие и звонкие блондинки. Плюс Степанова и Букин до марта прошлого года катались в одной группе с вами. Наверняка работа с одними специалистами наложила свой отпечаток.

– Если смотреть на этот сезон, то мы абсолютно разные. Ребята в произвольном танце более нежные и лиричные, мы же катаем иной образ – Белоснежку и охотника, – сказала Леонтьева.