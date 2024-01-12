Елизавета Туктамышева: «Всегда был страх – если не фигурное катание, то что? Эти мысли брали верх, когда можно было просто взять и закончить карьеру»

Елизавета Туктамышева рассказала о страхе, связанном с завершением карьеры.

В октябре чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию приостановила выступления на соревнованиях.

«Выгорания не было никогда, но всегда был страх: если не фигурное катание, то что? Если спорт навсегда исчезнет из моей жизни, смогу ли я найти что-то, что сможет приносить мне столько же эмоций?

Эти мысли брали верх, когда можно было просто взять и закончить спортивную карьеру. Что бы я ни делала, я никогда не находила ничего круче фигурного катания.

Я отучилась на тренера, но пока не сделала это делом своей жизни. Иногда я езжу в Швейцарию к подруге, помогаю ей там, даю индивидуальные уроки детям. Но работа тренера достаточно сложная. Она поглощает тебя полностью, нужно отдавать все свои силы, знания, эмоции. Мне кажется, чтобы стать хорошим тренером, нужно жить этим.

Я поняла, что пока не готова идти на это. Поэтому сейчас я катаюсь для себя – хожу на тренировки, чтобы поддерживать форму, участвую в ледовых шоу», – сказала Туктамышева.