Елизавета Туктамышева: «Иду восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева сообщила, что собирается восстанавливать тройной аксель.

Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января.

«Новости из жизни Лизы Туктамышевой. Я приехала снова в «Юбилейный», но уже не на шоу, а на тренировку. 

Вчера закончились новогодние сказки, и сегодня я уже тут, иду кататься. Восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится», – сказала фигуристка в сторис.

10 самых заплюсованных постов года в фигурке: Загитова, блог Лизы Туктамышевой и фигурист, работающий у Илона Маска

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18 комментариев
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Удачи, Лиза!
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+17
Ждём, Лиза. Ты и твой триксель-одно целое. А ещё канонический лутц)
+21
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Ответ Светлана Романова
Так сначала триксель надо было восстановить,а потом в соревнованиях по прыжкам участвовать.А то за бортом этих соревнований оказались фигуристки,которые не только триксель,а еще и квады умеют прыгать.Им тоже денежку хочется заработать,они ведь в шоу не участвуют.
Вы видели список участников? Туда брали почти всех
явно дело не в Лизе
И да, Туктик в 100 раз интереснее для зрителя чем та же Садкова
+26
-12
+14
Давай!!! 💪
+11
-1
+10
Ответ Светлана Романова
Так сначала триксель надо было восстановить,а потом в соревнованиях по прыжкам участвовать.А то за бортом этих соревнований оказались фигуристки,которые не только триксель,а еще и квады умеют прыгать.Им тоже денежку хочется заработать,они ведь в шоу не участвуют.
Не переживайте, все у Лизы восстановлено. И без вас разберутся, что кому делать
+16
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+9
Ответ Сергей Симонов
А зачем было уходить? Через соревнования и восстанавливала бы.
Сто раз уже Лиза ответила-без международки неинтересно. Имеет право.
+14
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+8
Ответ Светлана Романова
А я и не переживаю.Тут всем понятно,что никакого трикселя на соревновании мы не увидим.Один пиар и зарабатывание денег.
Вы так пишете, будто зарабатывать деньги - это плохо )) А это очень хорошо!
+9
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+7
Удачи Лизе. Буду рада увидеть её триксель.
+8
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+6
Ответ Сергей Симонов
А зачем было уходить? Через соревнования и восстанавливала бы.
Все топ-фигуристки сейчас, пока нет международки, монетезируют свое имя. Почему Лизе нельзя, она тоже хочет денежку заработать, а не время и здоровье терять, участвуя в местных водокачках.
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Помоги Господи Лизе!
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Если что и не получится восстановить, то тогда Лиза Маленькая заменит с акселями (см. Кубок Москвы, три акселя в двух программах и 3А+3Т в короткой).
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Ответ Светлана Романова
Так сначала триксель надо было восстановить,а потом в соревнованиях по прыжкам участвовать.А то за бортом этих соревнований оказались фигуристки,которые не только триксель,а еще и квады умеют прыгать.Им тоже денежку хочется заработать,они ведь в шоу не участвуют.
сначала у Коляды место отобрала, теперь молоденьким квадисткам заработать не дает!!!!!! ну что за человек это наша Туткмышева😁
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