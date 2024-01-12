Елизавета Туктамышева: «Иду восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится»

Елизавета Туктамышева сообщила, что собирается восстанавливать тройной аксель.

Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января.

«Новости из жизни Лизы Туктамышевой. Я приехала снова в «Юбилейный», но уже не на шоу, а на тренировку.

Вчера закончились новогодние сказки, и сегодня я уже тут, иду кататься. Восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится», – сказала фигуристка в сторис.

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