Елизавета Туктамышева: «Иду восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится»
Елизавета Туктамышева сообщила, что собирается восстанавливать тройной аксель.
Туктамышева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет с 19 по 21 января.
«Новости из жизни Лизы Туктамышевой. Я приехала снова в «Юбилейный», но уже не на шоу, а на тренировку.
Вчера закончились новогодние сказки, и сегодня я уже тут, иду кататься. Восстанавливать тройной аксель. Жестко настроена, надеюсь, у меня все получится», – сказала фигуристка в сторис.
10 самых заплюсованных постов года в фигурке: Загитова, блог Лизы Туктамышевой и фигурист, работающий у Илона Маска
явно дело не в Лизе
И да, Туктик в 100 раз интереснее для зрителя чем та же Садкова