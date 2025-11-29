Никита Кацалапов: «Сейчас фигурное катание омолодилось. Дети быстрее этот мир схватывают и начинают учиться всему быстрее»

Кацалапов: фигурное катание омолодилось, дети быстрее этот мир схватывают.

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов заявил, что фигурным катанием стали заниматься больше молодых спортсменов.

В пятницу Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина приняли участие в торжественном открытии катка на ВДНХ.

– Мы, как всегда, каждый год открываем ледовый зимний сезон на ВДНХ. Очень счастливы и рады быть тут. Здесь уже новогодняя атмосфера, очень много людей катается, что для нас было неожиданностью. Мы думали, что все‑таки еще не все в курсе, что открыли лед. Но людей очень много. Мы сегодня здесь, чтобы подарить людям кусочек спортивного фигурного катания, подарить праздник, просто порадовать болельщиков и людей на катке.

– Сколько лет вы катаетесь на коньках?

– Я 30 лет катаюсь на коньках. Мне это очень сильно нравится. Я так устал уже, но мне очень нравится.

– Катание на коньках вдохновляет людей?

– Абсолютно точно. Мне кажется, помимо того, что это спорт больших достижений, в России это один из самых популярных видов спорта. Это еще и очень красиво. Наш спорт не стоит на месте, а всегда развивается, поэтому вызывает такой интерес.

– В каком возрасте происходит момент, когда нужно понять, что надо заниматься этим видом спорта профессионально или это не та дорога?

– Я думаю, что в большинстве случаев тренеры понимают, есть ли потенциал у ребенка или нет. Но у всех это случается по‑разному. Могу сказать одно: сейчас фигурное катание омолодилось, если так можно сказать. Дети быстрее этот мир схватывают и начинают учиться всему быстрее.

Я 1991 года рождения, когда мне было 10 лет, мы только со среднего уровня к профессиональному начинали в это время переходить. Сейчас уже и 8-летние дети прыгают многооборотные прыжки и катаются очень здорово. Поэтому я думаю, что сейчас раньше можно понять, будет чемпионский потенциал или нет.

Мне кажется, на Олимпиадах раньше приблизительно средний возраст фигуристов был около 30 лет. У меня такое ощущение, что это были уже состоявшиеся мужчины, взрослые спортсмены и также девушки. Сейчас будто немножко меньше этот возраст. Но это не плохо, потому что правила в фигурном катании всегда становятся тяжелее, их все время усовершенствуют. Мне кажется, когда ты чуть моложе, тебе немножко проще физически это делать, – сказал Кацалапов.