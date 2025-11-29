Туктамышева о ВДНХ: «В прошлом году лед здесь был одним из лучших на открытых катках»

Туктамышева отметила хорошее качество льда на катке на ВДНХ.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в открытии катка на ВДНХ, выступив с показательным номером.

– Сегодня (28 ноября – Спортс’’) я выступаю с программой «Снег» под Ваенгу, один из моих самых нежных номеров. Здесь уже сейчас новогодняя атмосфера, хотя еще конец ноября, даже не наступил декабрь. Смотря на все эти огни, уже какая‑то рождественская улыбка на лице появляется. Думаю, что все зрители получат огромное удовольствие, смотря выступления разных фигуристов. Хорошей вам зимы: теплой, искренней, веселой и наполненной большими, яркими, громкими эмоциями.

– Как вам лед?

– С виду лед прекрасный. Я пока в кроссовках только почувствовала. Но в прошлом году лед здесь был одним из лучших на открытых катках. Честно, стараюсь не врать в интервью. Я сейчас уже вижу, что лед тоже хорошего качества. Надеюсь, что не стал хуже, а если стал, я сообщу обязательно, – сказала Туктамышева.