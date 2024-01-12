«Насилие никак нельзя оправдать. Поднять руку на ребенка – это плохо, так делать не надо». Туктамышева о тренерских методах

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила, что насилие в детском спорте нельзя оправдывать.

«Многие родители боятся насилия в большом спорте. Вокруг фигурного катания действительно есть много правдивых и не очень историй о жестких методах воспитания. Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли.

Поднять на ребенка руку, скакалку, чехол – это плохо, так делать не надо. Насилие никак нельзя оправдать. Но тем не менее, поскольку об этой проблеме сегодня говорят все чаще, я вижу, что тренеры начинают пересматривать свое поведение и методы воспитания. Ищут другие, более гуманные, способы достучаться до ребенка.

Хотя, повторюсь, мой тренер никогда не поднимал на меня руку. Значит в целом не все прибегают к такой модели поведения. Думаю, молодые тренеры, которые сами недавно закончили кататься, точно не будут так поступать со своими спортсменами», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.

20 комментариев
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На Лизу не поднимал. На Плющенко поднимал.

"Не так давно меня пригласили на передачу, которая была посвящена юбилею Ирины Родниной. И, в частности, спросили, в чем секрет долголетия нашего с Плющенко спортивного сотрудничества. А я в ответ вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец. Но у Жени мудрая мама. Она прекрасно понимала, что на том этапе ее сына нужно было держать в ежовых рукавицах. Было б иначе - кто знает, каким он вырос бы."
+21
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+19
Вообще-то если тренер поднял руку на ребёнка, в цивилизованных тренер тут же отстраняется от работы и возбуждается уголовное дело. Как-то так.
+21
-4
+17
мой тренер никогда не поднимал на меня руку
__________
а вот на ЕП, говорят, поднимал. Не руку, правда.
+10
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+7
Ответ Max Madov
Насилие закаляет характер. Если человек не получал в нос, то он не будет готов к драке. Сейчас многие тепличные стали, инфантильные.
что за бред...
+9
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+7
Ответ Владислава Крюкова
На Лизу не поднимал. На Плющенко поднимал. "Не так давно меня пригласили на передачу, которая была посвящена юбилею Ирины Родниной. И, в частности, спросили, в чем секрет долголетия нашего с Плющенко спортивного сотрудничества. А я в ответ вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец. Но у Жени мудрая мама. Она прекрасно понимала, что на том этапе ее сына нужно было держать в ежовых рукавицах. Было б иначе - кто знает, каким он вырос бы."
Не руку же, а ногу, и не на Плющенко, а на мяч )
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Винер покинула чат
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Ответ Георгий Большаков
>Поднять руку на ребенка – это плохо А на кого-то другого - хорошо? Подход должен быть один ко всем
Возможно дело в том, что ребёнок зачастую не способен ответить симметрично.
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Ответ Владислава Крюкова
На Лизу не поднимал. На Плющенко поднимал. "Не так давно меня пригласили на передачу, которая была посвящена юбилею Ирины Родниной. И, в частности, спросили, в чем секрет долголетия нашего с Плющенко спортивного сотрудничества. А я в ответ вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец. Но у Жени мудрая мама. Она прекрасно понимала, что на том этапе ее сына нужно было держать в ежовых рукавицах. Было б иначе - кто знает, каким он вырос бы."
Интересно, почему два минуса поставили? Неприятно, что профессор сам себя выдал и разрушил миф Доброго и Мудрого Тренера?)
+5
-2
+3
Ответ Варлампий Варлампий
Э.Тутберидзе: " Да, бью, а как иначе с этими спиногрызами, ничерта не хотят делать"
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+8
-5
+3
Ответ 76er
Не руку же, а ногу, и не на Плющенко, а на мяч )
Вот эта цитата:
"вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец.",
означает что случаев "колочения" было много (минимум, несколько).
А пример с мячом вообще приведён неизвестно то ли как пример "колочения", то ли как отдельный.
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0
+2
>Поднять руку на ребенка – это плохо
А на кого-то другого - хорошо? Подход должен быть один ко всем
+5
-4
+1
Ответ Wiley Fox
А загитова, интересно, для чего боксом увлеклась? К тренерской работе готовится?
Вы с Хрюновым вместе что ли?
+2
-1
+1
У Туктамышевой это больная тема?
+7
-7
0
Ответ Wiley Fox
А загитова, интересно, для чего боксом увлеклась? К тренерской работе готовится?
И причём тут Загитова?
+1
-1
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