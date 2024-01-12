«Насилие никак нельзя оправдать. Поднять руку на ребенка – это плохо, так делать не надо». Туктамышева о тренерских методах

Елизавета Туктамышева заявила, что насилие в детском спорте нельзя оправдывать.

«Многие родители боятся насилия в большом спорте. Вокруг фигурного катания действительно есть много правдивых и не очень историй о жестких методах воспитания. Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли.

Поднять на ребенка руку, скакалку, чехол – это плохо, так делать не надо. Насилие никак нельзя оправдать. Но тем не менее, поскольку об этой проблеме сегодня говорят все чаще, я вижу, что тренеры начинают пересматривать свое поведение и методы воспитания. Ищут другие, более гуманные, способы достучаться до ребенка.

Хотя, повторюсь, мой тренер никогда не поднимал на меня руку. Значит в целом не все прибегают к такой модели поведения. Думаю, молодые тренеры, которые сами недавно закончили кататься, точно не будут так поступать со своими спортсменами», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.