«Насилие никак нельзя оправдать. Поднять руку на ребенка – это плохо, так делать не надо». Туктамышева о тренерских методах
Елизавета Туктамышева заявила, что насилие в детском спорте нельзя оправдывать.
«Многие родители боятся насилия в большом спорте. Вокруг фигурного катания действительно есть много правдивых и не очень историй о жестких методах воспитания. Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли.
Поднять на ребенка руку, скакалку, чехол – это плохо, так делать не надо. Насилие никак нельзя оправдать. Но тем не менее, поскольку об этой проблеме сегодня говорят все чаще, я вижу, что тренеры начинают пересматривать свое поведение и методы воспитания. Ищут другие, более гуманные, способы достучаться до ребенка.
Хотя, повторюсь, мой тренер никогда не поднимал на меня руку. Значит в целом не все прибегают к такой модели поведения. Думаю, молодые тренеры, которые сами недавно закончили кататься, точно не будут так поступать со своими спортсменами», – сказала чемпионка мира 2015 года Туктамышева.
"Не так давно меня пригласили на передачу, которая была посвящена юбилею Ирины Родниной. И, в частности, спросили, в чем секрет долголетия нашего с Плющенко спортивного сотрудничества. А я в ответ вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец. Но у Жени мудрая мама. Она прекрасно понимала, что на том этапе ее сына нужно было держать в ежовых рукавицах. Было б иначе - кто знает, каким он вырос бы."
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а вот на ЕП, говорят, поднимал. Не руку, правда.
"вспомнил, как иногда Женьку просто колотил. Однажды в Италии он, вместо того чтобы работать на льду, убежал на задний двор катка поиграть в футбол. Он держал мяч в руках, а я в ярости не очень удачно этот мяч ногой выбил и сломал ему палец.",
означает что случаев "колочения" было много (минимум, несколько).
А пример с мячом вообще приведён неизвестно то ли как пример "колочения", то ли как отдельный.
А на кого-то другого - хорошо? Подход должен быть один ко всем